Harga live FUTURECOIN hari ini adalah 0.12369 USD. Lacak informasi harga aktual FUTURE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FUTURE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 FUTURE ke USD:

$0.12369
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live FUTURECOIN (FUTURE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:39:53 (UTC+8)

Informasi Harga FUTURECOIN (FUTURE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.12332
Low 24 Jam
$ 0.12411
High 24 Jam

$ 0.12332
$ 0.12411
$ 2.9995668883600395
$ 0.000007321077276589
+0.04%

0.00%

+3.93%

+3.93%

Harga aktual FUTURECOIN (FUTURE) adalah $ 0.12369. Selama 24 jam terakhir, FUTURE diperdagangkan antara low $ 0.12332 dan high $ 0.12411, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFUTURE adalah $ 2.9995668883600395, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000007321077276589.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FUTURE telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +3.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FUTURECOIN (FUTURE)

No.6911

$ 0.00
$ 60.70K
$ 14.80M
0.00
119,680,000
119,680,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar FUTURECOIN saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.70K. Suplai beredar FUTURE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 119680000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.80M.

Riwayat Harga FUTURECOIN (FUTURE) USD

Pantau perubahan harga FUTURECOIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.00211+1.73%
60 Hari$ -0.01286-9.42%
90 Hari$ -0.02192-15.06%
Perubahan Harga FUTURECOIN Hari Ini

Hari ini, FUTURE tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FUTURECOIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00211 (+1.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FUTURECOIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FUTURE terlihat mengalami perubahan $ -0.01286 (-9.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FUTURECOIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02192 (-15.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FUTURECOIN (FUTURE)?

Lihat halaman Riwayat Harga FUTURECOIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FUTURECOIN (FUTURE)

A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.

FUTURECOIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FUTURECOIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FUTURE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FUTURECOIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FUTURECOIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FUTURECOIN (USD)

Berapa nilai FUTURECOIN (FUTURE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FUTURECOIN (FUTURE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FUTURECOIN.

Cek prediksi harga FUTURECOIN sekarang!

Tokenomi FUTURECOIN (FUTURE)

Memahami tokenomi FUTURECOIN (FUTURE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FUTURE sekarang!

Cara membeli FUTURECOIN (FUTURE)

Ingin mengetahui cara membeli FUTURECOIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FUTURECOIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FUTURE ke Mata Uang Lokal

1 FUTURECOIN(FUTURE) ke VND
3,254.90235
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke AUD
A$0.1904826
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke GBP
0.0940044
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke EUR
0.1063734
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke USD
$0.12369
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MYR
RM0.5170242
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke TRY
5.207349
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke JPY
¥18.92457
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke ARS
ARS$179.5199553
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke RUB
10.0485756
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke INR
10.9675923
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke IDR
Rp2,061.4991754
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke PHP
7.3014207
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke EGP
￡E.5.8493001
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BRL
R$0.6605046
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke CAD
C$0.1744029
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BDT
15.0914169
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke NGN
177.9701196
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke COP
$473.9071029
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke ZAR
R.2.1472584
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke UAH
5.2024014
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke TZS
T.Sh.303.90633
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke VES
Bs27.58287
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke CLP
$116.51598
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke PKR
Rs34.9597416
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke KZT
65.0646507
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke THB
฿4.007556
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke TWD
NT$3.8331531
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke AED
د.إ0.4539423
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke CHF
Fr0.098952
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke HKD
HK$0.9610713
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke AMD
֏47.299056
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MAD
.د.م1.1515539
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MXN
$2.2969233
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke SAR
ريال0.4638375
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke ETB
Br18.9851781
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke KES
KSh15.9733266
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke JOD
د.أ0.08769621
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke PLN
0.4539423
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke RON
лв0.544236
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke SEK
kr1.1824764
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BGN
лв0.2090361
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke HUF
Ft41.3532777
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke CZK
2.6061483
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke KWD
د.ك0.03784914
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke ILS
0.4044663
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BOB
Bs0.853461
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke AZN
0.210273
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke TJS
SM1.1404218
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke GEL
0.3351999
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke AOA
Kz112.854756
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BHD
.د.ب0.04650744
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BMD
$0.12369
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke DKK
kr0.7990374
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke HNL
L3.2505732
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MUR
5.68974
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke NAD
$2.1484953
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke NOK
kr1.261638
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke NZD
$0.2189313
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke PAB
B/.0.12369
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke PGK
K0.5281563
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke QAR
ر.ق0.4502316
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke RSD
дин.12.554535
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke UZS
soʻm1,472.4997644
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke ALL
L10.3738803
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke ANG
ƒ0.2214051
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke AWG
ƒ0.222642
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BBD
$0.24738
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BAM
KM0.2090361
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BIF
Fr364.76181
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BND
$0.160797
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BSD
$0.12369
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke JMD
$19.8336915
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke KHR
496.7464614
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke KMF
Fr52.81563
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke LAK
2,688.9129897
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke LKR
රු37.7093703
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MDL
L2.1163359
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MGA
Ar557.161605
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MOP
P0.98952
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MVR
1.904826
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MWK
MK214.367139
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke MZN
MT7.9099755
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke NPR
रु17.526873
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke PYG
877.20948
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke RWF
Fr179.72157
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke SBD
$1.0167318
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke SCR
1.8627714
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke SRD
$4.762065
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke SVC
$1.0810506
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke SZL
L2.1460215
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke TMT
m0.432915
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke TND
د.ت0.36599871
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke TTD
$0.8373813
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke UGX
Sh432.42024
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke XAF
Fr70.25592
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke XCD
$0.333963
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke XOF
Fr70.25592
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke XPF
Fr12.74007
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BWP
P1.6636305
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke BZD
$0.2486169
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke CVE
$11.8544496
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke DJF
Fr22.01682
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke DOP
$7.953267
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke DZD
د.ج16.1489664
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke FJD
$0.2820132
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke GNF
Fr1,075.48455
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke GTQ
Q0.9474654
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke GYD
$25.8710004
1 FUTURECOIN(FUTURE) ke ISK
kr15.58494

Sumber Daya FUTURECOIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FUTURECOIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FUTURECOIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FUTURECOIN

Berapa nilai FUTURECOIN (FUTURE) hari ini?
Harga live FUTURE dalam USD adalah 0.12369 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FUTURE ke USD saat ini?
Harga FUTURE ke USD saat ini adalah $ 0.12369. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FUTURECOIN?
Kapitalisasi pasar FUTURE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FUTURE?
Suplai beredar FUTURE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FUTURE?
FUTURE mencapai harga ATH sebesar 2.9995668883600395 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FUTURE?
FUTURE mencapai harga ATL 0.000007321077276589 USD.
Berapa volume perdagangan FUTURE?
Volume perdagangan 24 jam live FUTURE adalah $ 60.70K USD.
Akankah harga FUTURE naik lebih tinggi tahun ini?
FUTURE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FUTURE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:39:53 (UTC+8)

