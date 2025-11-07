BursaDEX+
Harga live GAG Token hari ini adalah 0.00552 USD. Lacak informasi harga aktual GAG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GAG

Info Harga GAG

Penjelasan GAG

Whitepaper GAG

Situs Web Resmi GAG

Tokenomi GAG

Prakiraan Harga GAG

Riwayat GAG

Panduan Membeli GAG

Konverter GAG ke Mata Uang Fiat

Spot GAG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GAG Token

Harga GAG Token(GAG)

Harga Live 1 GAG ke USD:

$0.00552
$0.00552$0.00552
+8.94%1D
USD
Grafik Harga Live GAG Token (GAG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:43:37 (UTC+8)

Informasi Harga GAG Token (GAG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004616
$ 0.004616$ 0.004616
Low 24 Jam
$ 0.00552
$ 0.00552$ 0.00552
High 24 Jam

$ 0.004616
$ 0.004616$ 0.004616

$ 0.00552
$ 0.00552$ 0.00552

--
----

--
----

+6.13%

+8.94%

-5.40%

-5.40%

Harga aktual GAG Token (GAG) adalah $ 0.00552. Selama 24 jam terakhir, GAG diperdagangkan antara low $ 0.004616 dan high $ 0.00552, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGAG adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GAG telah berubah sebesar +6.13% selama 1 jam terakhir, +8.94% selama 24 jam, dan -5.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GAG Token (GAG)

--
----

$ 5.78K
$ 5.78K$ 5.78K

$ 364.32K
$ 364.32K$ 364.32K

--
----

66,000,000
66,000,000 66,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar GAG Token saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.78K. Suplai beredar GAG adalah --, dan total suplainya sebesar 66000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 364.32K.

Riwayat Harga GAG Token (GAG) USD

Pantau perubahan harga GAG Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00045299+8.94%
30 Days$ -0.001011-15.49%
60 Hari$ -0.00135-19.66%
90 Hari$ -0.00159-22.37%
Perubahan Harga GAG Token Hari Ini

Hari ini, GAG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00045299 (+8.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GAG Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001011 (-15.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GAG Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GAG terlihat mengalami perubahan $ -0.00135 (-19.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GAG Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00159 (-22.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GAG Token (GAG)?

Lihat halaman Riwayat Harga GAG Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GAG Token (GAG)

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

GAG Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GAG Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GAG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GAG Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GAG Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GAG Token (USD)

Berapa nilai GAG Token (GAG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GAG Token (GAG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GAG Token.

Cek prediksi harga GAG Token sekarang!

Tokenomi GAG Token (GAG)

Memahami tokenomi GAG Token (GAG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAG sekarang!

Cara membeli GAG Token (GAG)

Ingin mengetahui cara membeli GAG Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GAG Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GAG ke Mata Uang Lokal

1 GAG Token(GAG) ke VND
145.2588
1 GAG Token(GAG) ke AUD
A$0.0085008
1 GAG Token(GAG) ke GBP
0.0041952
1 GAG Token(GAG) ke EUR
0.0047472
1 GAG Token(GAG) ke USD
$0.00552
1 GAG Token(GAG) ke MYR
RM0.0230184
1 GAG Token(GAG) ke TRY
0.232944
1 GAG Token(GAG) ke JPY
¥0.84456
1 GAG Token(GAG) ke ARS
ARS$8.0115624
1 GAG Token(GAG) ke RUB
0.4485
1 GAG Token(GAG) ke INR
0.4894584
1 GAG Token(GAG) ke IDR
Rp91.9999632
1 GAG Token(GAG) ke PHP
0.3257904
1 GAG Token(GAG) ke EGP
￡E.0.2610408
1 GAG Token(GAG) ke BRL
R$0.029532
1 GAG Token(GAG) ke CAD
C$0.0077832
1 GAG Token(GAG) ke BDT
0.6734952
1 GAG Token(GAG) ke NGN
7.9423968
1 GAG Token(GAG) ke COP
$21.1493832
1 GAG Token(GAG) ke ZAR
R.0.0958824
1 GAG Token(GAG) ke UAH
0.2321712
1 GAG Token(GAG) ke TZS
T.Sh.13.56264
1 GAG Token(GAG) ke VES
Bs1.25304
1 GAG Token(GAG) ke CLP
$5.20536
1 GAG Token(GAG) ke PKR
Rs1.5601728
1 GAG Token(GAG) ke KZT
2.9036856
1 GAG Token(GAG) ke THB
฿0.1787376
1 GAG Token(GAG) ke TWD
NT$0.1710096
1 GAG Token(GAG) ke AED
د.إ0.0202584
1 GAG Token(GAG) ke CHF
Fr0.004416
1 GAG Token(GAG) ke HKD
HK$0.0428904
1 GAG Token(GAG) ke AMD
֏2.110848
1 GAG Token(GAG) ke MAD
.د.م0.051336
1 GAG Token(GAG) ke MXN
$0.1025616
1 GAG Token(GAG) ke SAR
ريال0.0207
1 GAG Token(GAG) ke ETB
Br0.8494728
1 GAG Token(GAG) ke KES
KSh0.7128528
1 GAG Token(GAG) ke JOD
د.أ0.00391368
1 GAG Token(GAG) ke PLN
0.0203136
1 GAG Token(GAG) ke RON
лв0.024288
1 GAG Token(GAG) ke SEK
kr0.0528264
1 GAG Token(GAG) ke BGN
лв0.0093288
1 GAG Token(GAG) ke HUF
Ft1.8479856
1 GAG Token(GAG) ke CZK
0.1164168
1 GAG Token(GAG) ke KWD
د.ك0.00168912
1 GAG Token(GAG) ke ILS
0.0180504
1 GAG Token(GAG) ke BOB
Bs0.038088
1 GAG Token(GAG) ke AZN
0.009384
1 GAG Token(GAG) ke TJS
SM0.0508944
1 GAG Token(GAG) ke GEL
0.0149592
1 GAG Token(GAG) ke AOA
Kz5.0595768
1 GAG Token(GAG) ke BHD
.د.ب0.00208104
1 GAG Token(GAG) ke BMD
$0.00552
1 GAG Token(GAG) ke DKK
kr0.0357144
1 GAG Token(GAG) ke HNL
L0.1453968
1 GAG Token(GAG) ke MUR
0.2535888
1 GAG Token(GAG) ke NAD
$0.0958824
1 GAG Token(GAG) ke NOK
kr0.0562488
1 GAG Token(GAG) ke NZD
$0.0097704
1 GAG Token(GAG) ke PAB
B/.0.00552
1 GAG Token(GAG) ke PGK
K0.023184
1 GAG Token(GAG) ke QAR
ر.ق0.0200928
1 GAG Token(GAG) ke RSD
дин.0.5606664
1 GAG Token(GAG) ke UZS
soʻm66.5060088
1 GAG Token(GAG) ke ALL
L0.462852
1 GAG Token(GAG) ke ANG
ƒ0.0098808
1 GAG Token(GAG) ke AWG
ƒ0.009936
1 GAG Token(GAG) ke BBD
$0.01104
1 GAG Token(GAG) ke BAM
KM0.0093288
1 GAG Token(GAG) ke BIF
Fr16.27848
1 GAG Token(GAG) ke BND
$0.007176
1 GAG Token(GAG) ke BSD
$0.00552
1 GAG Token(GAG) ke JMD
$0.885132
1 GAG Token(GAG) ke KHR
22.1686512
1 GAG Token(GAG) ke KMF
Fr2.3184
1 GAG Token(GAG) ke LAK
119.9999976
1 GAG Token(GAG) ke LKR
රු1.6828824
1 GAG Token(GAG) ke MDL
L0.09384
1 GAG Token(GAG) ke MGA
Ar24.86484
1 GAG Token(GAG) ke MOP
P0.04416
1 GAG Token(GAG) ke MVR
0.085008
1 GAG Token(GAG) ke MWK
MK9.5833272
1 GAG Token(GAG) ke MZN
MT0.353004
1 GAG Token(GAG) ke NPR
रु0.782184
1 GAG Token(GAG) ke PYG
39.14784
1 GAG Token(GAG) ke RWF
Fr8.00952
1 GAG Token(GAG) ke SBD
$0.0454296
1 GAG Token(GAG) ke SCR
0.07728
1 GAG Token(GAG) ke SRD
$0.21252
1 GAG Token(GAG) ke SVC
$0.0482448
1 GAG Token(GAG) ke SZL
L0.0958272
1 GAG Token(GAG) ke TMT
m0.01932
1 GAG Token(GAG) ke TND
د.ت0.01633368
1 GAG Token(GAG) ke TTD
$0.0373704
1 GAG Token(GAG) ke UGX
Sh19.29792
1 GAG Token(GAG) ke XAF
Fr3.13536
1 GAG Token(GAG) ke XCD
$0.014904
1 GAG Token(GAG) ke XOF
Fr3.13536
1 GAG Token(GAG) ke XPF
Fr0.56856
1 GAG Token(GAG) ke BWP
P0.074244
1 GAG Token(GAG) ke BZD
$0.0110952
1 GAG Token(GAG) ke CVE
$0.5290368
1 GAG Token(GAG) ke DJF
Fr0.97704
1 GAG Token(GAG) ke DOP
$0.3549912
1 GAG Token(GAG) ke DZD
د.ج0.7202496
1 GAG Token(GAG) ke FJD
$0.0125856
1 GAG Token(GAG) ke GNF
Fr47.9964
1 GAG Token(GAG) ke GTQ
Q0.0422832
1 GAG Token(GAG) ke GYD
$1.1545632
1 GAG Token(GAG) ke ISK
kr0.69552

Sumber Daya GAG Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GAG Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GAG Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GAG Token

Berapa nilai GAG Token (GAG) hari ini?
Harga live GAG dalam USD adalah 0.00552 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GAG ke USD saat ini?
Harga GAG ke USD saat ini adalah $ 0.00552. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GAG Token?
Kapitalisasi pasar GAG adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GAG?
Suplai beredar GAG adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GAG?
GAG mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GAG?
GAG mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan GAG?
Volume perdagangan 24 jam live GAG adalah $ 5.78K USD.
Akankah harga GAG naik lebih tinggi tahun ini?
GAG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:43:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GAG Token (GAG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GAG ke USD

Jumlah

GAG
GAG
USD
USD

1 GAG = 0.00552 USD

Perdagangkan GAG

GAG/USDT
$0.00552
$0.00552$0.00552
+8.98%

