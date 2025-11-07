Apa yang dimaksud dengan Gaia (GAIA)

Gaia adalah infrastruktur komputasi terdesentralisasi yang memungkinkan setiap orang untuk membuat, menerapkan, meningkatkan skala, dan memonetisasi agen AI mereka sendiri yang mencerminkan gaya, nilai, pengetahuan, dan keahlian mereka. 100% agen AI saat ini merupakan aplikasi dalam ekosistem OpenAI. Dengan pendekatan API kami, Gaia merupakan alternatif bagi OpenAI. Setiap node Gaia dapat dikustomisasi dengan model yang telah disempurnakan dan dilengkapi dengan pengetahuan domain yang menghilangkan respons generik yang selama ini diharapkan banyak orang.

Gaia tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gaia Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GAIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Gaia di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gaia dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Tokenomi Gaia (GAIA)

Memahami tokenomi Gaia (GAIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAIA sekarang!

Cara membeli Gaia (GAIA)

Ingin mengetahui cara membeli Gaia? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gaia di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Gaia

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gaia, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gaia Berapa nilai Gaia (GAIA) hari ini? Harga live GAIA dalam USD adalah 0.08744 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GAIA ke USD saat ini? $ 0.08744 . Cobalah Harga GAIA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gaia? Kapitalisasi pasar GAIA adalah $ 14.86M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GAIA? Suplai beredar GAIA adalah 170.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GAIA? GAIA mencapai harga ATH sebesar 0.13049730055509154 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GAIA? GAIA mencapai harga ATL 0.03931568467223474 USD . Berapa volume perdagangan GAIA? Volume perdagangan 24 jam live GAIA adalah $ 65.82K USD . Akankah harga GAIA naik lebih tinggi tahun ini? GAIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

