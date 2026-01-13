Tokenomi GaiAI (GAIX)

Telusuri wawasan utama tentang GaiAI (GAIX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:30:59 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga GaiAI (GAIX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk GaiAI (GAIX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 19.61M
$ 19.61M$ 19.61M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 164.17M
$ 164.17M$ 164.17M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 119.46M
$ 119.46M$ 119.46M
All-Time High:
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
All-Time Low:
$ 0.05137561578594456
$ 0.05137561578594456$ 0.05137561578594456
Harga Saat Ini:
$ 0.11946
$ 0.11946$ 0.11946

Informasi GaiAI (GAIX)

GaiAI adalah AI kreatif dan DAO aset kreatif pertama di dunia, yang mendefinisikan ulang kreativitas visual. Kini, setiap generasi, setiap permintaan, dan setiap gambar bukan lagi sekadar ekspresi, melainkan atribusi, kolaborasi, dan nilai. Dengan menggabungkan generasi AI dengan atribusi hak berbasis blockchain, GaiAI mengubah kreativitas menjadi aset on-chain yang terverifikasi, mendorong kebangkitan ekonomi kreatif yang terdesentralisasi.

Situs Web Resmi:
https://gaiai.io/
Whitepaper:
https://gitbook.gaiai.io/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xc12eFb9e4A1A753e7f6523482C569793C2271dbB

Tokenomi GaiAI (GAIX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi GaiAI (GAIX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GAIX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GAIX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GAIX, jelajahi harga live token GAIX!

