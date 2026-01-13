Harga GaiAI Hari Ini

Harga live GaiAI (GAIX) hari ini adalah $ 0.11891, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAIX ke USD saat ini adalah $ 0.11891 per GAIX.

GaiAI saat ini berada di peringkat #770 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19.52M, dengan suplai yang beredar 164.17M GAIX. Selama 24 jam terakhir, GAIX diperdagangkan antara $ 0.11509 (low) dan $ 0.12551 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.23095166099642203, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.05137561578594456.

Dalam kinerja jangka pendek, GAIX bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -0.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.72M.

Informasi Pasar GaiAI (GAIX)

Peringkat No.770 Kapitalisasi Pasar $ 19.52M$ 19.52M $ 19.52M Volume (24 Jam) $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 118.91M$ 118.91M $ 118.91M Suplai Peredaran 164.17M 164.17M 164.17M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 16.41% Blockchain Publik BSC

