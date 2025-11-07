BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Games for a living hari ini adalah 0.002266 USD. Lacak informasi harga aktual GFAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GFAL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Games for a living hari ini adalah 0.002266 USD. Lacak informasi harga aktual GFAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GFAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GFAL

Info Harga GFAL

Penjelasan GFAL

Whitepaper GFAL

Situs Web Resmi GFAL

Tokenomi GFAL

Prakiraan Harga GFAL

Riwayat GFAL

Panduan Membeli GFAL

Konverter GFAL ke Mata Uang Fiat

Spot GFAL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Games for a living

Harga Games for a living(GFAL)

Harga Live 1 GFAL ke USD:

$0.002265
$0.002265$0.002265
-2.37%1D
USD
Grafik Harga Live Games for a living (GFAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:41 (UTC+8)

Informasi Harga Games for a living (GFAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002231
$ 0.002231$ 0.002231
Low 24 Jam
$ 0.002353
$ 0.002353$ 0.002353
High 24 Jam

$ 0.002231
$ 0.002231$ 0.002231

$ 0.002353
$ 0.002353$ 0.002353

$ 0.04893349647156967
$ 0.04893349647156967$ 0.04893349647156967

$ 0.002267907087669962
$ 0.002267907087669962$ 0.002267907087669962

-0.36%

-2.37%

-9.87%

-9.87%

Harga aktual Games for a living (GFAL) adalah $ 0.002266. Selama 24 jam terakhir, GFAL diperdagangkan antara low $ 0.002231 dan high $ 0.002353, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGFAL adalah $ 0.04893349647156967, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002267907087669962.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GFAL telah berubah sebesar -0.36% selama 1 jam terakhir, -2.37% selama 24 jam, dan -9.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Games for a living (GFAL)

No.1178

$ 8.04M
$ 8.04M$ 8.04M

$ 61.85K
$ 61.85K$ 61.85K

$ 22.66M
$ 22.66M$ 22.66M

3.55B
3.55B 3.55B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

35.47%

BSC

Kapitalisasi Pasar Games for a living saat ini adalah $ 8.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.85K. Suplai beredar GFAL adalah 3.55B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.66M.

Riwayat Harga Games for a living (GFAL) USD

Pantau perubahan harga Games for a living untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005498-2.37%
30 Days$ -0.001307-36.58%
60 Hari$ -0.00408-64.30%
90 Hari$ -0.002408-51.52%
Perubahan Harga Games for a living Hari Ini

Hari ini, GFAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00005498 (-2.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Games for a living 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001307 (-36.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Games for a living 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GFAL terlihat mengalami perubahan $ -0.00408 (-64.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Games for a living 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002408 (-51.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Games for a living (GFAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Games for a living sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Games for a living tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Games for a living Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GFAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Games for a living di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Games for a living dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Games for a living (USD)

Berapa nilai Games for a living (GFAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Games for a living (GFAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Games for a living.

Cek prediksi harga Games for a living sekarang!

Tokenomi Games for a living (GFAL)

Memahami tokenomi Games for a living (GFAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GFAL sekarang!

Cara membeli Games for a living (GFAL)

Ingin mengetahui cara membeli Games for a living? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Games for a living di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GFAL ke Mata Uang Lokal

1 Games for a living(GFAL) ke VND
59.62979
1 Games for a living(GFAL) ke AUD
A$0.00348964
1 Games for a living(GFAL) ke GBP
0.00172216
1 Games for a living(GFAL) ke EUR
0.00194876
1 Games for a living(GFAL) ke USD
$0.002266
1 Games for a living(GFAL) ke MYR
RM0.00947188
1 Games for a living(GFAL) ke TRY
0.09560254
1 Games for a living(GFAL) ke JPY
¥0.344432
1 Games for a living(GFAL) ke ARS
ARS$3.28880442
1 Games for a living(GFAL) ke RUB
0.18408984
1 Games for a living(GFAL) ke INR
0.20092622
1 Games for a living(GFAL) ke IDR
Rp37.76665156
1 Games for a living(GFAL) ke PHP
0.13373932
1 Games for a living(GFAL) ke EGP
￡E.0.1071818
1 Games for a living(GFAL) ke BRL
R$0.0121231
1 Games for a living(GFAL) ke CAD
C$0.00319506
1 Games for a living(GFAL) ke BDT
0.27647466
1 Games for a living(GFAL) ke NGN
3.26041144
1 Games for a living(GFAL) ke COP
$8.68197506
1 Games for a living(GFAL) ke ZAR
R.0.03936042
1 Games for a living(GFAL) ke UAH
0.09530796
1 Games for a living(GFAL) ke TZS
T.Sh.5.567562
1 Games for a living(GFAL) ke VES
Bs0.514382
1 Games for a living(GFAL) ke CLP
$2.136838
1 Games for a living(GFAL) ke PKR
Rs0.64046224
1 Games for a living(GFAL) ke KZT
1.19198398
1 Games for a living(GFAL) ke THB
฿0.0734184
1 Games for a living(GFAL) ke TWD
NT$0.07022334
1 Games for a living(GFAL) ke AED
د.إ0.00831622
1 Games for a living(GFAL) ke CHF
Fr0.0018128
1 Games for a living(GFAL) ke HKD
HK$0.01760682
1 Games for a living(GFAL) ke AMD
֏0.8665184
1 Games for a living(GFAL) ke MAD
.د.م0.0210738
1 Games for a living(GFAL) ke MXN
$0.04207962
1 Games for a living(GFAL) ke SAR
ريال0.0084975
1 Games for a living(GFAL) ke ETB
Br0.34871474
1 Games for a living(GFAL) ke KES
KSh0.29267656
1 Games for a living(GFAL) ke JOD
د.أ0.001606594
1 Games for a living(GFAL) ke PLN
0.00831622
1 Games for a living(GFAL) ke RON
лв0.0099704
1 Games for a living(GFAL) ke SEK
kr0.02168562
1 Games for a living(GFAL) ke BGN
лв0.00382954
1 Games for a living(GFAL) ke HUF
Ft0.75759178
1 Games for a living(GFAL) ke CZK
0.04772196
1 Games for a living(GFAL) ke KWD
د.ك0.000693396
1 Games for a living(GFAL) ke ILS
0.00740982
1 Games for a living(GFAL) ke BOB
Bs0.0156354
1 Games for a living(GFAL) ke AZN
0.0038522
1 Games for a living(GFAL) ke TJS
SM0.02089252
1 Games for a living(GFAL) ke GEL
0.00614086
1 Games for a living(GFAL) ke AOA
Kz2.07699294
1 Games for a living(GFAL) ke BHD
.د.ب0.000852016
1 Games for a living(GFAL) ke BMD
$0.002266
1 Games for a living(GFAL) ke DKK
kr0.01463836
1 Games for a living(GFAL) ke HNL
L0.05968644
1 Games for a living(GFAL) ke MUR
0.104236
1 Games for a living(GFAL) ke NAD
$0.03936042
1 Games for a living(GFAL) ke NOK
kr0.02309054
1 Games for a living(GFAL) ke NZD
$0.00401082
1 Games for a living(GFAL) ke PAB
B/.0.002266
1 Games for a living(GFAL) ke PGK
K0.0095172
1 Games for a living(GFAL) ke QAR
ر.ق0.00824824
1 Games for a living(GFAL) ke RSD
дин.0.22993102
1 Games for a living(GFAL) ke UZS
soʻm27.30119854
1 Games for a living(GFAL) ke ALL
L0.1900041
1 Games for a living(GFAL) ke ANG
ƒ0.00405614
1 Games for a living(GFAL) ke AWG
ƒ0.0040788
1 Games for a living(GFAL) ke BBD
$0.004532
1 Games for a living(GFAL) ke BAM
KM0.00382954
1 Games for a living(GFAL) ke BIF
Fr6.682434
1 Games for a living(GFAL) ke BND
$0.0029458
1 Games for a living(GFAL) ke BSD
$0.002266
1 Games for a living(GFAL) ke JMD
$0.3633531
1 Games for a living(GFAL) ke KHR
9.10039196
1 Games for a living(GFAL) ke KMF
Fr0.95172
1 Games for a living(GFAL) ke LAK
49.26086858
1 Games for a living(GFAL) ke LKR
රු0.69083542
1 Games for a living(GFAL) ke MDL
L0.038522
1 Games for a living(GFAL) ke MGA
Ar10.207197
1 Games for a living(GFAL) ke MOP
P0.018128
1 Games for a living(GFAL) ke MVR
0.0348964
1 Games for a living(GFAL) ke MWK
MK3.93402526
1 Games for a living(GFAL) ke MZN
MT0.1449107
1 Games for a living(GFAL) ke NPR
रु0.3210922
1 Games for a living(GFAL) ke PYG
16.070472
1 Games for a living(GFAL) ke RWF
Fr3.287966
1 Games for a living(GFAL) ke SBD
$0.01864918
1 Games for a living(GFAL) ke SCR
0.0341033
1 Games for a living(GFAL) ke SRD
$0.087241
1 Games for a living(GFAL) ke SVC
$0.01980484
1 Games for a living(GFAL) ke SZL
L0.03933776
1 Games for a living(GFAL) ke TMT
m0.007931
1 Games for a living(GFAL) ke TND
د.ت0.006705094
1 Games for a living(GFAL) ke TTD
$0.01534082
1 Games for a living(GFAL) ke UGX
Sh7.921936
1 Games for a living(GFAL) ke XAF
Fr1.284822
1 Games for a living(GFAL) ke XCD
$0.0061182
1 Games for a living(GFAL) ke XOF
Fr1.284822
1 Games for a living(GFAL) ke XPF
Fr0.233398
1 Games for a living(GFAL) ke BWP
P0.0304777
1 Games for a living(GFAL) ke BZD
$0.00455466
1 Games for a living(GFAL) ke CVE
$0.21717344
1 Games for a living(GFAL) ke DJF
Fr0.401082
1 Games for a living(GFAL) ke DOP
$0.14572646
1 Games for a living(GFAL) ke DZD
د.ج0.29566768
1 Games for a living(GFAL) ke FJD
$0.00516648
1 Games for a living(GFAL) ke GNF
Fr19.70287
1 Games for a living(GFAL) ke GTQ
Q0.01735756
1 Games for a living(GFAL) ke GYD
$0.47395656
1 Games for a living(GFAL) ke ISK
kr0.285516

Sumber Daya Games for a living

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Games for a living, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Games for a living
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Games for a living

Berapa nilai Games for a living (GFAL) hari ini?
Harga live GFAL dalam USD adalah 0.002266 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GFAL ke USD saat ini?
Harga GFAL ke USD saat ini adalah $ 0.002266. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Games for a living?
Kapitalisasi pasar GFAL adalah $ 8.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GFAL?
Suplai beredar GFAL adalah 3.55B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GFAL?
GFAL mencapai harga ATH sebesar 0.04893349647156967 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GFAL?
GFAL mencapai harga ATL 0.002267907087669962 USD.
Berapa volume perdagangan GFAL?
Volume perdagangan 24 jam live GFAL adalah $ 61.85K USD.
Akankah harga GFAL naik lebih tinggi tahun ini?
GFAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GFAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Games for a living (GFAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GFAL ke USD

Jumlah

GFAL
GFAL
USD
USD

1 GFAL = 0.002266 USD

Perdagangkan GFAL

GFAL/USDT
$0.002265
$0.002265$0.002265
-2.45%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,359.17
$101,359.17$101,359.17

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.31
$3,305.31$3,305.31

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.54
$154.54$154.54

-0.88%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0729
$1.0729$1.0729

+25.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,359.17
$101,359.17$101,359.17

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.31
$3,305.31$3,305.31

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.54
$154.54$154.54

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2065
$2.2065$2.2065

-1.25%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0041
$1.0041$1.0041

-1.18%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0507
$0.0507$0.0507

+1.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004037
$0.0004037$0.0004037

+169.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012671
$0.012671$0.012671

+1,167.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.276
$4.276$4.276

+327.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007899
$0.007899$0.007899

+270.14%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001802
$0.001802$0.001802

+65.62%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002375
$0.0000002375$0.0000002375

+58.33%