Apa yang dimaksud dengan Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of "trust through consensus" and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Goldfinch Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Goldfinch di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Goldfinch dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Goldfinch (USD)

Berapa nilai Goldfinch (GFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Goldfinch (GFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Goldfinch.

Cek prediksi harga Goldfinch sekarang!

Tokenomi Goldfinch (GFI)

Memahami tokenomi Goldfinch (GFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GFI sekarang!

Cara membeli Goldfinch (GFI)

Ingin mengetahui cara membeli Goldfinch? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Goldfinch di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GFI ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Goldfinch

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Goldfinch, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Goldfinch Berapa nilai Goldfinch (GFI) hari ini? Harga live GFI dalam USD adalah 0.2953 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GFI ke USD saat ini? $ 0.2953 . Cobalah Harga GFI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Goldfinch? Kapitalisasi pasar GFI adalah $ 24.84M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GFI? Suplai beredar GFI adalah 84.11M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GFI? GFI mencapai harga ATH sebesar 34.29 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GFI? GFI mencapai harga ATL 0.29285259754006365 USD . Berapa volume perdagangan GFI? Volume perdagangan 24 jam live GFI adalah $ 63.31K USD . Akankah harga GFI naik lebih tinggi tahun ini? GFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Goldfinch (GFI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

