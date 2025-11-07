BursaDEX+
Harga live Goldfinch hari ini adalah 0.2953 USD. Lacak informasi harga aktual GFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:37:21 (UTC+8)

Harga aktual Goldfinch (GFI) adalah $ 0.2953. Selama 24 jam terakhir, GFI diperdagangkan antara low $ 0.2865 dan high $ 0.3094, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGFI adalah $ 34.29, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.29285259754006365.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GFI telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +0.20% selama 24 jam, dan -15.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Goldfinch saat ini adalah $ 24.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.31K. Suplai beredar GFI adalah 84.11M, dan total suplainya sebesar 114285714. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.75M.

Riwayat Harga Goldfinch (GFI) USD

Pantau perubahan harga Goldfinch untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000589+0.20%
30 Days$ -0.1918-39.38%
60 Hari$ -0.2189-42.58%
90 Hari$ -0.3811-56.35%
Perubahan Harga Goldfinch Hari Ini

Hari ini, GFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000589 (+0.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Goldfinch 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1918 (-39.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Goldfinch 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GFI terlihat mengalami perubahan $ -0.2189 (-42.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Goldfinch 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3811 (-56.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Goldfinch (GFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Goldfinch sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Goldfinch Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Goldfinch di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Goldfinch dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Goldfinch (USD)

Berapa nilai Goldfinch (GFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Goldfinch (GFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Goldfinch.

Cek prediksi harga Goldfinch sekarang!

Tokenomi Goldfinch (GFI)

Memahami tokenomi Goldfinch (GFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GFI sekarang!

Cara membeli Goldfinch (GFI)

Ingin mengetahui cara membeli Goldfinch? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Goldfinch di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GFI ke Mata Uang Lokal

1 Goldfinch(GFI) ke VND
7,770.8195
1 Goldfinch(GFI) ke AUD
A$0.454762
1 Goldfinch(GFI) ke GBP
0.224428
1 Goldfinch(GFI) ke EUR
0.253958
1 Goldfinch(GFI) ke USD
$0.2953
1 Goldfinch(GFI) ke MYR
RM1.234354
1 Goldfinch(GFI) ke TRY
12.458707
1 Goldfinch(GFI) ke JPY
¥44.8856
1 Goldfinch(GFI) ke ARS
ARS$428.589561
1 Goldfinch(GFI) ke RUB
23.990172
1 Goldfinch(GFI) ke INR
26.184251
1 Goldfinch(GFI) ke IDR
Rp4,921.664698
1 Goldfinch(GFI) ke PHP
17.410888
1 Goldfinch(GFI) ke EGP
￡E.13.96769
1 Goldfinch(GFI) ke BRL
R$1.579855
1 Goldfinch(GFI) ke CAD
C$0.416373
1 Goldfinch(GFI) ke BDT
36.029553
1 Goldfinch(GFI) ke NGN
424.889452
1 Goldfinch(GFI) ke COP
$1,131.415373
1 Goldfinch(GFI) ke ZAR
R.5.132314
1 Goldfinch(GFI) ke UAH
12.420318
1 Goldfinch(GFI) ke TZS
T.Sh.725.5521
1 Goldfinch(GFI) ke VES
Bs67.0331
1 Goldfinch(GFI) ke CLP
$278.4679
1 Goldfinch(GFI) ke PKR
Rs83.463592
1 Goldfinch(GFI) ke KZT
155.336659
1 Goldfinch(GFI) ke THB
฿9.561814
1 Goldfinch(GFI) ke TWD
NT$9.151347
1 Goldfinch(GFI) ke AED
د.إ1.083751
1 Goldfinch(GFI) ke CHF
Fr0.23624
1 Goldfinch(GFI) ke HKD
HK$2.294481
1 Goldfinch(GFI) ke AMD
֏112.92272
1 Goldfinch(GFI) ke MAD
.د.م2.74629
1 Goldfinch(GFI) ke MXN
$5.483721
1 Goldfinch(GFI) ke SAR
ريال1.107375
1 Goldfinch(GFI) ke ETB
Br45.443717
1 Goldfinch(GFI) ke KES
KSh38.135042
1 Goldfinch(GFI) ke JOD
د.أ0.2093677
1 Goldfinch(GFI) ke PLN
1.086704
1 Goldfinch(GFI) ke RON
лв1.29932
1 Goldfinch(GFI) ke SEK
kr2.826021
1 Goldfinch(GFI) ke BGN
лв0.499057
1 Goldfinch(GFI) ke HUF
Ft98.795568
1 Goldfinch(GFI) ke CZK
6.224924
1 Goldfinch(GFI) ke KWD
د.ك0.0903618
1 Goldfinch(GFI) ke ILS
0.965631
1 Goldfinch(GFI) ke BOB
Bs2.03757
1 Goldfinch(GFI) ke AZN
0.50201
1 Goldfinch(GFI) ke TJS
SM2.722666
1 Goldfinch(GFI) ke GEL
0.800263
1 Goldfinch(GFI) ke AOA
Kz270.669027
1 Goldfinch(GFI) ke BHD
.د.ب0.1110328
1 Goldfinch(GFI) ke BMD
$0.2953
1 Goldfinch(GFI) ke DKK
kr1.910591
1 Goldfinch(GFI) ke HNL
L7.778202
1 Goldfinch(GFI) ke MUR
13.574941
1 Goldfinch(GFI) ke NAD
$5.129361
1 Goldfinch(GFI) ke NOK
kr3.01206
1 Goldfinch(GFI) ke NZD
$0.522681
1 Goldfinch(GFI) ke PAB
B/.0.2953
1 Goldfinch(GFI) ke PGK
K1.24026
1 Goldfinch(GFI) ke QAR
ر.ق1.074892
1 Goldfinch(GFI) ke RSD
дин.29.990668
1 Goldfinch(GFI) ke UZS
soʻm3,557.830507
1 Goldfinch(GFI) ke ALL
L24.760905
1 Goldfinch(GFI) ke ANG
ƒ0.528587
1 Goldfinch(GFI) ke AWG
ƒ0.53154
1 Goldfinch(GFI) ke BBD
$0.5906
1 Goldfinch(GFI) ke BAM
KM0.499057
1 Goldfinch(GFI) ke BIF
Fr870.8397
1 Goldfinch(GFI) ke BND
$0.38389
1 Goldfinch(GFI) ke BSD
$0.2953
1 Goldfinch(GFI) ke JMD
$47.351355
1 Goldfinch(GFI) ke KHR
1,185.942518
1 Goldfinch(GFI) ke KMF
Fr124.026
1 Goldfinch(GFI) ke LAK
6,419.565089
1 Goldfinch(GFI) ke LKR
රු90.028111
1 Goldfinch(GFI) ke MDL
L5.0201
1 Goldfinch(GFI) ke MGA
Ar1,330.17885
1 Goldfinch(GFI) ke MOP
P2.3624
1 Goldfinch(GFI) ke MVR
4.54762
1 Goldfinch(GFI) ke MWK
MK512.673283
1 Goldfinch(GFI) ke MZN
MT18.884435
1 Goldfinch(GFI) ke NPR
रु41.84401
1 Goldfinch(GFI) ke PYG
2,094.2676
1 Goldfinch(GFI) ke RWF
Fr428.4803
1 Goldfinch(GFI) ke SBD
$2.430319
1 Goldfinch(GFI) ke SCR
4.261179
1 Goldfinch(GFI) ke SRD
$11.36905
1 Goldfinch(GFI) ke SVC
$2.580922
1 Goldfinch(GFI) ke SZL
L5.126408
1 Goldfinch(GFI) ke TMT
m1.03355
1 Goldfinch(GFI) ke TND
د.ت0.8737927
1 Goldfinch(GFI) ke TTD
$1.999181
1 Goldfinch(GFI) ke UGX
Sh1,032.3688
1 Goldfinch(GFI) ke XAF
Fr167.7304
1 Goldfinch(GFI) ke XCD
$0.79731
1 Goldfinch(GFI) ke XOF
Fr167.7304
1 Goldfinch(GFI) ke XPF
Fr30.4159
1 Goldfinch(GFI) ke BWP
P3.971785
1 Goldfinch(GFI) ke BZD
$0.593553
1 Goldfinch(GFI) ke CVE
$28.301552
1 Goldfinch(GFI) ke DJF
Fr52.2681
1 Goldfinch(GFI) ke DOP
$18.990743
1 Goldfinch(GFI) ke DZD
د.ج38.560274
1 Goldfinch(GFI) ke FJD
$0.673284
1 Goldfinch(GFI) ke GNF
Fr2,567.6335
1 Goldfinch(GFI) ke GTQ
Q2.261998
1 Goldfinch(GFI) ke GYD
$61.764948
1 Goldfinch(GFI) ke ISK
kr37.2078

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Goldfinch, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Goldfinch
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Goldfinch

Berapa nilai Goldfinch (GFI) hari ini?
Harga live GFI dalam USD adalah 0.2953 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GFI ke USD saat ini?
Harga GFI ke USD saat ini adalah $ 0.2953. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Goldfinch?
Kapitalisasi pasar GFI adalah $ 24.84M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GFI?
Suplai beredar GFI adalah 84.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GFI?
GFI mencapai harga ATH sebesar 34.29 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GFI?
GFI mencapai harga ATL 0.29285259754006365 USD.
Berapa volume perdagangan GFI?
Volume perdagangan 24 jam live GFI adalah $ 63.31K USD.
Akankah harga GFI naik lebih tinggi tahun ini?
GFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Goldfinch (GFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

