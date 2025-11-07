Apa yang dimaksud dengan Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain. Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Goatseus Maximus Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GOAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Goatseus Maximus di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Goatseus Maximus dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Goatseus Maximus (USD)

Berapa nilai Goatseus Maximus (GOAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Goatseus Maximus (GOAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Goatseus Maximus.

Cek prediksi harga Goatseus Maximus sekarang!

Tokenomi Goatseus Maximus (GOAT)

Memahami tokenomi Goatseus Maximus (GOAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOAT sekarang!

Cara membeli Goatseus Maximus (GOAT)

Ingin mengetahui cara membeli Goatseus Maximus? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Goatseus Maximus di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Goatseus Maximus

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Goatseus Maximus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Goatseus Maximus Berapa nilai Goatseus Maximus (GOAT) hari ini? Harga live GOAT dalam USD adalah 0.04324 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GOAT ke USD saat ini? $ 0.04324 . Cobalah Harga GOAT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Goatseus Maximus? Kapitalisasi pasar GOAT adalah $ 43.24M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GOAT? Suplai beredar GOAT adalah 999.99M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GOAT? GOAT mencapai harga ATH sebesar 1.3555157811784044 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GOAT? GOAT mencapai harga ATL 0.000019502896664627 USD . Berapa volume perdagangan GOAT? Volume perdagangan 24 jam live GOAT adalah $ 266.69K USD . Akankah harga GOAT naik lebih tinggi tahun ini? GOAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Goatseus Maximus (GOAT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

