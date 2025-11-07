BursaDEX+
Harga live Goatseus Maximus hari ini adalah 0.04324 USD. Lacak informasi harga aktual GOAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GOAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GOAT

Info Harga GOAT

Penjelasan GOAT

Situs Web Resmi GOAT

Tokenomi GOAT

Prakiraan Harga GOAT

Riwayat GOAT

Panduan Membeli GOAT

Konverter GOAT ke Mata Uang Fiat

Spot GOAT

Futures USDT-M GOAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Harga Goatseus Maximus(GOAT)

$0.04324
+1.64%1D
Grafik Harga Live Goatseus Maximus (GOAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:48 (UTC+8)

Informasi Harga Goatseus Maximus (GOAT) (USD)

$ 0.04143
Low 24 Jam
$ 0.04559
High 24 Jam

+1.35%

+1.64%

-8.97%

-8.97%

Harga aktual Goatseus Maximus (GOAT) adalah $ 0.04324. Selama 24 jam terakhir, GOAT diperdagangkan antara low $ 0.04143 dan high $ 0.04559, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGOAT adalah $ 1.3555157811784044, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000019502896664627.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GOAT telah berubah sebesar +1.35% selama 1 jam terakhir, +1.64% selama 24 jam, dan -8.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Goatseus Maximus (GOAT)

No.509

$ 43.24M
$ 266.69K
$ 43.24M
999.99M
1,000,000,000
999,990,987.689658
99.99%

SOL

Kapitalisasi Pasar Goatseus Maximus saat ini adalah $ 43.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 266.69K. Suplai beredar GOAT adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999990987.689658. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.24M.

Riwayat Harga Goatseus Maximus (GOAT) USD

Pantau perubahan harga Goatseus Maximus untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006977+1.64%
30 Days$ -0.03971-47.88%
60 Hari$ -0.04103-48.69%
90 Hari$ -0.05806-57.32%
Perubahan Harga Goatseus Maximus Hari Ini

Hari ini, GOAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0006977 (+1.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Goatseus Maximus 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03971 (-47.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Goatseus Maximus 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GOAT terlihat mengalami perubahan $ -0.04103 (-48.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Goatseus Maximus 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05806 (-57.32%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Goatseus Maximus (GOAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Goatseus Maximus sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Goatseus Maximus Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GOAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Goatseus Maximus di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Goatseus Maximus dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Goatseus Maximus (USD)

Berapa nilai Goatseus Maximus (GOAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Goatseus Maximus (GOAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Goatseus Maximus.

Cek prediksi harga Goatseus Maximus sekarang!

Tokenomi Goatseus Maximus (GOAT)

Memahami tokenomi Goatseus Maximus (GOAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOAT sekarang!

Cara membeli Goatseus Maximus (GOAT)

Ingin mengetahui cara membeli Goatseus Maximus? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Goatseus Maximus di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GOAT ke Mata Uang Lokal

1 Goatseus Maximus(GOAT) ke VND
1,137.8606
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke AUD
A$0.0665896
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke GBP
0.0328624
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke EUR
0.0371864
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke USD
$0.04324
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MYR
RM0.1807432
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke TRY
1.820404
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke JPY
¥6.61572
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke ARS
ARS$62.7572388
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke RUB
3.5128176
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke INR
3.8340908
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke IDR
Rp720.6663784
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke PHP
2.5524572
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke EGP
￡E.2.0448196
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BRL
R$0.2309016
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke CAD
C$0.0609684
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BDT
5.2757124
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke NGN
62.2154416
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke COP
$165.6701684
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke ZAR
R.0.7506464
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke UAH
1.8186744
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke TZS
T.Sh.106.24068
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke VES
Bs9.64252
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke CLP
$40.73208
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke PKR
Rs12.2213536
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke KZT
22.7455372
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke THB
฿1.400976
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke TWD
NT$1.3400076
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke AED
د.إ0.1586908
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke CHF
Fr0.034592
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke HKD
HK$0.3359748
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke AMD
֏16.534976
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MAD
.د.م0.4025644
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MXN
$0.8029668
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke SAR
ريال0.16215
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke ETB
Br6.6369076
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke KES
KSh5.5840136
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke JOD
د.أ0.03065716
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke PLN
0.1586908
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke RON
лв0.190256
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke SEK
kr0.4133744
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BGN
лв0.0730756
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke HUF
Ft14.4564292
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke CZK
0.9110668
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke KWD
د.ك0.01323144
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke ILS
0.1413948
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BOB
Bs0.298356
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke AZN
0.073508
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke TJS
SM0.3986728
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke GEL
0.1171804
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke AOA
Kz39.452176
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BHD
.د.ب0.01625824
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BMD
$0.04324
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke DKK
kr0.2793304
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke HNL
L1.1363472
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MUR
1.98904
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke NAD
$0.7510788
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke NOK
kr0.441048
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke NZD
$0.0765348
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke PAB
B/.0.04324
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke PGK
K0.1846348
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke QAR
ر.ق0.1573936
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke RSD
дин.4.38886
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke UZS
soʻm514.7618224
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke ALL
L3.6265388
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke ANG
ƒ0.0773996
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke AWG
ƒ0.077832
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BBD
$0.08648
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BAM
KM0.0730756
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BIF
Fr127.51476
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BND
$0.056212
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BSD
$0.04324
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke JMD
$6.933534
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke KHR
173.6544344
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke KMF
Fr18.46348
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke LAK
939.9999812
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke LKR
රු13.1825788
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MDL
L0.7398364
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MGA
Ar194.77458
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MOP
P0.34592
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MVR
0.665896
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MWK
MK74.939244
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke MZN
MT2.765198
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke NPR
रु6.127108
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke PYG
306.65808
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke RWF
Fr62.82772
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke SBD
$0.3554328
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke SCR
0.6511944
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke SRD
$1.66474
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke SVC
$0.3779176
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke SZL
L0.750214
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke TMT
m0.15134
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke TND
د.ت0.12794716
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke TTD
$0.2927348
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke UGX
Sh151.16704
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke XAF
Fr24.56032
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke XCD
$0.116748
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke XOF
Fr24.56032
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke XPF
Fr4.45372
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BWP
P0.581578
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke BZD
$0.0869124
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke CVE
$4.1441216
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke DJF
Fr7.69672
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke DOP
$2.780332
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke DZD
د.ج5.6454144
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke FJD
$0.0985872
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke GNF
Fr375.9718
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke GTQ
Q0.3312184
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke GYD
$9.0440784
1 Goatseus Maximus(GOAT) ke ISK
kr5.44824

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Goatseus Maximus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Goatseus Maximus
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Goatseus Maximus

Berapa nilai Goatseus Maximus (GOAT) hari ini?
Harga live GOAT dalam USD adalah 0.04324 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GOAT ke USD saat ini?
Harga GOAT ke USD saat ini adalah $ 0.04324. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Goatseus Maximus?
Kapitalisasi pasar GOAT adalah $ 43.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GOAT?
Suplai beredar GOAT adalah 999.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GOAT?
GOAT mencapai harga ATH sebesar 1.3555157811784044 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GOAT?
GOAT mencapai harga ATL 0.000019502896664627 USD.
Berapa volume perdagangan GOAT?
Volume perdagangan 24 jam live GOAT adalah $ 266.69K USD.
Akankah harga GOAT naik lebih tinggi tahun ini?
GOAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Goatseus Maximus (GOAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

