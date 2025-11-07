BursaDEX+
Harga live Gods Unchained hari ini adalah 0.07067 USD. Lacak informasi harga aktual GODS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GODS dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Gods Unchained

Harga Gods Unchained(GODS)

Harga Live 1 GODS ke USD:

$0.07058
$0.07058$0.07058
+0.69%1D
USD
Grafik Harga Live Gods Unchained (GODS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:30:51 (UTC+8)

Informasi Harga Gods Unchained (GODS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06895
$ 0.06895$ 0.06895
Low 24 Jam
$ 0.075
$ 0.075$ 0.075
High 24 Jam

$ 0.06895
$ 0.06895$ 0.06895

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

$ 8.825233783754243
$ 8.825233783754243$ 8.825233783754243

$ 0.06425242982107134
$ 0.06425242982107134$ 0.06425242982107134

-1.85%

+0.69%

-15.80%

-15.80%

Harga aktual Gods Unchained (GODS) adalah $ 0.07067. Selama 24 jam terakhir, GODS diperdagangkan antara low $ 0.06895 dan high $ 0.075, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGODS adalah $ 8.825233783754243, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06425242982107134.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GODS telah berubah sebesar -1.85% selama 1 jam terakhir, +0.69% selama 24 jam, dan -15.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gods Unchained (GODS)

No.659

$ 28.75M
$ 28.75M$ 28.75M

$ 60.21K
$ 60.21K$ 60.21K

$ 35.34M
$ 35.34M$ 35.34M

406.81M
406.81M 406.81M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

81.36%

ETH

Kapitalisasi Pasar Gods Unchained saat ini adalah $ 28.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.21K. Suplai beredar GODS adalah 406.81M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.34M.

Riwayat Harga Gods Unchained (GODS) USD

Pantau perubahan harga Gods Unchained untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004837+0.69%
30 Days$ -0.03821-35.10%
60 Hari$ -0.04439-38.58%
90 Hari$ -0.0776-52.34%
Perubahan Harga Gods Unchained Hari Ini

Hari ini, GODS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0004837 (+0.69%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gods Unchained 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03821 (-35.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gods Unchained 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GODS terlihat mengalami perubahan $ -0.04439 (-38.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gods Unchained 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0776 (-52.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gods Unchained (GODS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gods Unchained sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gods Unchained Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GODS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gods Unchained di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gods Unchained dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gods Unchained (USD)

Berapa nilai Gods Unchained (GODS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gods Unchained (GODS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gods Unchained.

Cek prediksi harga Gods Unchained sekarang!

Tokenomi Gods Unchained (GODS)

Memahami tokenomi Gods Unchained (GODS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GODS sekarang!

Cara membeli Gods Unchained (GODS)

Ingin mengetahui cara membeli Gods Unchained? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gods Unchained di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GODS ke Mata Uang Lokal

1 Gods Unchained(GODS) ke VND
1,859.68105
1 Gods Unchained(GODS) ke AUD
A$0.1088318
1 Gods Unchained(GODS) ke GBP
0.0537092
1 Gods Unchained(GODS) ke EUR
0.0607762
1 Gods Unchained(GODS) ke USD
$0.07067
1 Gods Unchained(GODS) ke MYR
RM0.2954006
1 Gods Unchained(GODS) ke TRY
2.9815673
1 Gods Unchained(GODS) ke JPY
¥10.74184
1 Gods Unchained(GODS) ke ARS
ARS$102.5683179
1 Gods Unchained(GODS) ke RUB
5.7412308
1 Gods Unchained(GODS) ke INR
6.2663089
1 Gods Unchained(GODS) ke IDR
Rp1,177.8328622
1 Gods Unchained(GODS) ke PHP
4.1709434
1 Gods Unchained(GODS) ke EGP
￡E.3.342691
1 Gods Unchained(GODS) ke BRL
R$0.3780845
1 Gods Unchained(GODS) ke CAD
C$0.0996447
1 Gods Unchained(GODS) ke BDT
8.6224467
1 Gods Unchained(GODS) ke NGN
101.6828228
1 Gods Unchained(GODS) ke COP
$270.7657447
1 Gods Unchained(GODS) ke ZAR
R.1.2275379
1 Gods Unchained(GODS) ke UAH
2.9723802
1 Gods Unchained(GODS) ke TZS
T.Sh.173.63619
1 Gods Unchained(GODS) ke VES
Bs16.04209
1 Gods Unchained(GODS) ke CLP
$66.64181
1 Gods Unchained(GODS) ke PKR
Rs19.9741688
1 Gods Unchained(GODS) ke KZT
37.1745401
1 Gods Unchained(GODS) ke THB
฿2.289708
1 Gods Unchained(GODS) ke TWD
NT$2.1900633
1 Gods Unchained(GODS) ke AED
د.إ0.2593589
1 Gods Unchained(GODS) ke CHF
Fr0.056536
1 Gods Unchained(GODS) ke HKD
HK$0.5491059
1 Gods Unchained(GODS) ke AMD
֏27.024208
1 Gods Unchained(GODS) ke MAD
.د.م0.657231
1 Gods Unchained(GODS) ke MXN
$1.3123419
1 Gods Unchained(GODS) ke SAR
ريال0.2650125
1 Gods Unchained(GODS) ke ETB
Br10.8754063
1 Gods Unchained(GODS) ke KES
KSh9.1277372
1 Gods Unchained(GODS) ke JOD
د.أ0.05010503
1 Gods Unchained(GODS) ke PLN
0.2593589
1 Gods Unchained(GODS) ke RON
лв0.310948
1 Gods Unchained(GODS) ke SEK
kr0.6763119
1 Gods Unchained(GODS) ke BGN
лв0.1194323
1 Gods Unchained(GODS) ke HUF
Ft23.6271011
1 Gods Unchained(GODS) ke CZK
1.4883102
1 Gods Unchained(GODS) ke KWD
د.ك0.02162502
1 Gods Unchained(GODS) ke ILS
0.2310909
1 Gods Unchained(GODS) ke BOB
Bs0.487623
1 Gods Unchained(GODS) ke AZN
0.120139
1 Gods Unchained(GODS) ke TJS
SM0.6515774
1 Gods Unchained(GODS) ke GEL
0.1915157
1 Gods Unchained(GODS) ke AOA
Kz64.7754153
1 Gods Unchained(GODS) ke BHD
.د.ب0.02657192
1 Gods Unchained(GODS) ke BMD
$0.07067
1 Gods Unchained(GODS) ke DKK
kr0.4565282
1 Gods Unchained(GODS) ke HNL
L1.8614478
1 Gods Unchained(GODS) ke MUR
3.25082
1 Gods Unchained(GODS) ke NAD
$1.2275379
1 Gods Unchained(GODS) ke NOK
kr0.7201273
1 Gods Unchained(GODS) ke NZD
$0.1250859
1 Gods Unchained(GODS) ke PAB
B/.0.07067
1 Gods Unchained(GODS) ke PGK
K0.296814
1 Gods Unchained(GODS) ke QAR
ر.ق0.2572388
1 Gods Unchained(GODS) ke RSD
дин.7.1708849
1 Gods Unchained(GODS) ke UZS
soʻm851.4455873
1 Gods Unchained(GODS) ke ALL
L5.9256795
1 Gods Unchained(GODS) ke ANG
ƒ0.1264993
1 Gods Unchained(GODS) ke AWG
ƒ0.127206
1 Gods Unchained(GODS) ke BBD
$0.14134
1 Gods Unchained(GODS) ke BAM
KM0.1194323
1 Gods Unchained(GODS) ke BIF
Fr208.40583
1 Gods Unchained(GODS) ke BND
$0.091871
1 Gods Unchained(GODS) ke BSD
$0.07067
1 Gods Unchained(GODS) ke JMD
$11.3319345
1 Gods Unchained(GODS) ke KHR
283.8149602
1 Gods Unchained(GODS) ke KMF
Fr29.6814
1 Gods Unchained(GODS) ke LAK
1,536.3043171
1 Gods Unchained(GODS) ke LKR
රු21.5451629
1 Gods Unchained(GODS) ke MDL
L1.20139
1 Gods Unchained(GODS) ke MGA
Ar318.333015
1 Gods Unchained(GODS) ke MOP
P0.56536
1 Gods Unchained(GODS) ke MVR
1.088318
1 Gods Unchained(GODS) ke MWK
MK122.6908937
1 Gods Unchained(GODS) ke MZN
MT4.5193465
1 Gods Unchained(GODS) ke NPR
रु10.013939
1 Gods Unchained(GODS) ke PYG
501.19164
1 Gods Unchained(GODS) ke RWF
Fr102.54217
1 Gods Unchained(GODS) ke SBD
$0.5816141
1 Gods Unchained(GODS) ke SCR
1.0635835
1 Gods Unchained(GODS) ke SRD
$2.720795
1 Gods Unchained(GODS) ke SVC
$0.6176558
1 Gods Unchained(GODS) ke SZL
L1.2268312
1 Gods Unchained(GODS) ke TMT
m0.247345
1 Gods Unchained(GODS) ke TND
د.ت0.20911253
1 Gods Unchained(GODS) ke TTD
$0.4784359
1 Gods Unchained(GODS) ke UGX
Sh247.06232
1 Gods Unchained(GODS) ke XAF
Fr40.06989
1 Gods Unchained(GODS) ke XCD
$0.190809
1 Gods Unchained(GODS) ke XOF
Fr40.06989
1 Gods Unchained(GODS) ke XPF
Fr7.27901
1 Gods Unchained(GODS) ke BWP
P0.9505115
1 Gods Unchained(GODS) ke BZD
$0.1420467
1 Gods Unchained(GODS) ke CVE
$6.7730128
1 Gods Unchained(GODS) ke DJF
Fr12.50859
1 Gods Unchained(GODS) ke DOP
$4.5447877
1 Gods Unchained(GODS) ke DZD
د.ج9.2266752
1 Gods Unchained(GODS) ke FJD
$0.1611276
1 Gods Unchained(GODS) ke GNF
Fr614.47565
1 Gods Unchained(GODS) ke GTQ
Q0.5413322
1 Gods Unchained(GODS) ke GYD
$14.7813372
1 Gods Unchained(GODS) ke ISK
kr8.90442

Sumber Daya Gods Unchained

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gods Unchained, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gods Unchained
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gods Unchained

Berapa nilai Gods Unchained (GODS) hari ini?
Harga live GODS dalam USD adalah 0.07067 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GODS ke USD saat ini?
Harga GODS ke USD saat ini adalah $ 0.07067. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gods Unchained?
Kapitalisasi pasar GODS adalah $ 28.75M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GODS?
Suplai beredar GODS adalah 406.81M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GODS?
GODS mencapai harga ATH sebesar 8.825233783754243 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GODS?
GODS mencapai harga ATL 0.06425242982107134 USD.
Berapa volume perdagangan GODS?
Volume perdagangan 24 jam live GODS adalah $ 60.21K USD.
Akankah harga GODS naik lebih tinggi tahun ini?
GODS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GODS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:30:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gods Unchained (GODS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 GODS = 0.07067 USD

