Harga live New XAI gork hari ini adalah 0.001521 USD. Lacak informasi harga aktual GORK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GORK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GORK

Info Harga GORK

Penjelasan GORK

Situs Web Resmi GORK

Tokenomi GORK

Prakiraan Harga GORK

Riwayat GORK

Panduan Membeli GORK

Konverter GORK ke Mata Uang Fiat

Logo New XAI gork

Harga New XAI gork(GORK)

Harga Live 1 GORK ke USD:

$0.001522
-1.42%1D
USD
Grafik Harga Live New XAI gork (GORK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:31:41 (UTC+8)

Informasi Harga New XAI gork (GORK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001505
Low 24 Jam
$ 0.001758
High 24 Jam

$ 0.001505
$ 0.001758
$ 0.08752514903536558
$ 0.000064774300335548
-3.19%

-1.42%

-11.68%

-11.68%

Harga aktual New XAI gork (GORK) adalah $ 0.001521. Selama 24 jam terakhir, GORK diperdagangkan antara low $ 0.001505 dan high $ 0.001758, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGORK adalah $ 0.08752514903536558, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000064774300335548.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GORK telah berubah sebesar -3.19% selama 1 jam terakhir, -1.42% selama 24 jam, dan -11.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar New XAI gork (GORK)

No.1880

$ 1.52M
$ 87.33K
$ 1.52M
999.99M
999,993,896.21
999,993,896.21
100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar New XAI gork saat ini adalah $ 1.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 87.33K. Suplai beredar GORK adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999993896.21. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.52M.

Riwayat Harga New XAI gork (GORK) USD

Pantau perubahan harga New XAI gork untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002192-1.42%
30 Days$ -0.010857-87.72%
60 Hari$ -0.008025-84.07%
90 Hari$ -0.006418-80.85%
Perubahan Harga New XAI gork Hari Ini

Hari ini, GORK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002192 (-1.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga New XAI gork 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.010857 (-87.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga New XAI gork 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GORK terlihat mengalami perubahan $ -0.008025 (-84.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga New XAI gork 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.006418 (-80.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari New XAI gork (GORK)?

Lihat halaman Riwayat Harga New XAI gork sekarang.

Apa yang dimaksud dengan New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

New XAI gork tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi New XAI gork Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GORK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang New XAI gork di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli New XAI gork dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga New XAI gork (USD)

Berapa nilai New XAI gork (GORK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda New XAI gork (GORK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk New XAI gork.

Cek prediksi harga New XAI gork sekarang!

Tokenomi New XAI gork (GORK)

Memahami tokenomi New XAI gork (GORK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GORK sekarang!

Cara membeli New XAI gork (GORK)

Ingin mengetahui cara membeli New XAI gork? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli New XAI gork di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GORK ke Mata Uang Lokal

1 New XAI gork(GORK) ke VND
40.025115
1 New XAI gork(GORK) ke AUD
A$0.00234234
1 New XAI gork(GORK) ke GBP
0.00115596
1 New XAI gork(GORK) ke EUR
0.00130806
1 New XAI gork(GORK) ke USD
$0.001521
1 New XAI gork(GORK) ke MYR
RM0.00635778
1 New XAI gork(GORK) ke TRY
0.06417099
1 New XAI gork(GORK) ke JPY
¥0.231192
1 New XAI gork(GORK) ke ARS
ARS$2.20753377
1 New XAI gork(GORK) ke RUB
0.12356604
1 New XAI gork(GORK) ke INR
0.13486707
1 New XAI gork(GORK) ke IDR
Rp25.34998986
1 New XAI gork(GORK) ke PHP
0.08976942
1 New XAI gork(GORK) ke EGP
￡E.0.0719433
1 New XAI gork(GORK) ke BRL
R$0.00813735
1 New XAI gork(GORK) ke CAD
C$0.00214461
1 New XAI gork(GORK) ke BDT
0.18557721
1 New XAI gork(GORK) ke NGN
2.18847564
1 New XAI gork(GORK) ke COP
$5.82757461
1 New XAI gork(GORK) ke ZAR
R.0.02641977
1 New XAI gork(GORK) ke UAH
0.06397326
1 New XAI gork(GORK) ke TZS
T.Sh.3.737097
1 New XAI gork(GORK) ke VES
Bs0.345267
1 New XAI gork(GORK) ke CLP
$1.434303
1 New XAI gork(GORK) ke PKR
Rs0.42989544
1 New XAI gork(GORK) ke KZT
0.80009163
1 New XAI gork(GORK) ke THB
฿0.0492804
1 New XAI gork(GORK) ke TWD
NT$0.04713579
1 New XAI gork(GORK) ke AED
د.إ0.00558207
1 New XAI gork(GORK) ke CHF
Fr0.0012168
1 New XAI gork(GORK) ke HKD
HK$0.01181817
1 New XAI gork(GORK) ke AMD
֏0.5816304
1 New XAI gork(GORK) ke MAD
.د.م0.0141453
1 New XAI gork(GORK) ke MXN
$0.02824497
1 New XAI gork(GORK) ke SAR
ريال0.00570375
1 New XAI gork(GORK) ke ETB
Br0.23406669
1 New XAI gork(GORK) ke KES
KSh0.19645236
1 New XAI gork(GORK) ke JOD
د.أ0.001078389
1 New XAI gork(GORK) ke PLN
0.00558207
1 New XAI gork(GORK) ke RON
лв0.0066924
1 New XAI gork(GORK) ke SEK
kr0.01455597
1 New XAI gork(GORK) ke BGN
лв0.00257049
1 New XAI gork(GORK) ke HUF
Ft0.50851593
1 New XAI gork(GORK) ke CZK
0.03203226
1 New XAI gork(GORK) ke KWD
د.ك0.000465426
1 New XAI gork(GORK) ke ILS
0.00497367
1 New XAI gork(GORK) ke BOB
Bs0.0104949
1 New XAI gork(GORK) ke AZN
0.0025857
1 New XAI gork(GORK) ke TJS
SM0.01402362
1 New XAI gork(GORK) ke GEL
0.00412191
1 New XAI gork(GORK) ke AOA
Kz1.39413339
1 New XAI gork(GORK) ke BHD
.د.ب0.000571896
1 New XAI gork(GORK) ke BMD
$0.001521
1 New XAI gork(GORK) ke DKK
kr0.00982566
1 New XAI gork(GORK) ke HNL
L0.04006314
1 New XAI gork(GORK) ke MUR
0.069966
1 New XAI gork(GORK) ke NAD
$0.02641977
1 New XAI gork(GORK) ke NOK
kr0.01549899
1 New XAI gork(GORK) ke NZD
$0.00269217
1 New XAI gork(GORK) ke PAB
B/.0.001521
1 New XAI gork(GORK) ke PGK
K0.0063882
1 New XAI gork(GORK) ke QAR
ر.ق0.00553644
1 New XAI gork(GORK) ke RSD
дин.0.15433587
1 New XAI gork(GORK) ke UZS
soʻm18.32529699
1 New XAI gork(GORK) ke ALL
L0.12753585
1 New XAI gork(GORK) ke ANG
ƒ0.00272259
1 New XAI gork(GORK) ke AWG
ƒ0.0027378
1 New XAI gork(GORK) ke BBD
$0.003042
1 New XAI gork(GORK) ke BAM
KM0.00257049
1 New XAI gork(GORK) ke BIF
Fr4.485429
1 New XAI gork(GORK) ke BND
$0.0019773
1 New XAI gork(GORK) ke BSD
$0.001521
1 New XAI gork(GORK) ke JMD
$0.24389235
1 New XAI gork(GORK) ke KHR
6.10842726
1 New XAI gork(GORK) ke KMF
Fr0.63882
1 New XAI gork(GORK) ke LAK
33.06521673
1 New XAI gork(GORK) ke LKR
රු0.46370727
1 New XAI gork(GORK) ke MDL
L0.025857
1 New XAI gork(GORK) ke MGA
Ar6.8513445
1 New XAI gork(GORK) ke MOP
P0.012168
1 New XAI gork(GORK) ke MVR
0.0234234
1 New XAI gork(GORK) ke MWK
MK2.64062331
1 New XAI gork(GORK) ke MZN
MT0.09726795
1 New XAI gork(GORK) ke NPR
रु0.2155257
1 New XAI gork(GORK) ke PYG
10.786932
1 New XAI gork(GORK) ke RWF
Fr2.206971
1 New XAI gork(GORK) ke SBD
$0.01251783
1 New XAI gork(GORK) ke SCR
0.02289105
1 New XAI gork(GORK) ke SRD
$0.0585585
1 New XAI gork(GORK) ke SVC
$0.01329354
1 New XAI gork(GORK) ke SZL
L0.02640456
1 New XAI gork(GORK) ke TMT
m0.0053235
1 New XAI gork(GORK) ke TND
د.ت0.004500639
1 New XAI gork(GORK) ke TTD
$0.01029717
1 New XAI gork(GORK) ke UGX
Sh5.317416
1 New XAI gork(GORK) ke XAF
Fr0.862407
1 New XAI gork(GORK) ke XCD
$0.0041067
1 New XAI gork(GORK) ke XOF
Fr0.862407
1 New XAI gork(GORK) ke XPF
Fr0.156663
1 New XAI gork(GORK) ke BWP
P0.02045745
1 New XAI gork(GORK) ke BZD
$0.00305721
1 New XAI gork(GORK) ke CVE
$0.14577264
1 New XAI gork(GORK) ke DJF
Fr0.269217
1 New XAI gork(GORK) ke DOP
$0.09781551
1 New XAI gork(GORK) ke DZD
د.ج0.19858176
1 New XAI gork(GORK) ke FJD
$0.00346788
1 New XAI gork(GORK) ke GNF
Fr13.225095
1 New XAI gork(GORK) ke GTQ
Q0.01165086
1 New XAI gork(GORK) ke GYD
$0.31813236
1 New XAI gork(GORK) ke ISK
kr0.191646

Sumber Daya New XAI gork

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai New XAI gork, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi New XAI gork
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang New XAI gork

Berapa nilai New XAI gork (GORK) hari ini?
Harga live GORK dalam USD adalah 0.001521 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GORK ke USD saat ini?
Harga GORK ke USD saat ini adalah $ 0.001521. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar New XAI gork?
Kapitalisasi pasar GORK adalah $ 1.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GORK?
Suplai beredar GORK adalah 999.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GORK?
GORK mencapai harga ATH sebesar 0.08752514903536558 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GORK?
GORK mencapai harga ATL 0.000064774300335548 USD.
Berapa volume perdagangan GORK?
Volume perdagangan 24 jam live GORK adalah $ 87.33K USD.
Akankah harga GORK naik lebih tinggi tahun ini?
GORK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GORK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting New XAI gork (GORK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

