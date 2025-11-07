BursaDEX+
Harga live GT Protocol hari ini adalah 0.08025 USD. Lacak informasi harga aktual GTAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GTAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GT Protocol hari ini adalah 0.08025 USD. Lacak informasi harga aktual GTAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GTAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GTAI

Info Harga GTAI

Penjelasan GTAI

Whitepaper GTAI

Situs Web Resmi GTAI

Tokenomi GTAI

Prakiraan Harga GTAI

Riwayat GTAI

Panduan Membeli GTAI

Konverter GTAI ke Mata Uang Fiat

Spot GTAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GT Protocol

Harga GT Protocol(GTAI)

Harga Live 1 GTAI ke USD:

$0.08026
-0.40%1D
USD
Grafik Harga Live GT Protocol (GTAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:45:40 (UTC+8)

Informasi Harga GT Protocol (GTAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07857
Low 24 Jam
$ 0.08468
High 24 Jam

$ 0.07857
$ 0.08468
$ 5.488164099688297
$ 0.07959666958308143
-0.40%

-0.40%

-9.63%

-9.63%

Harga aktual GT Protocol (GTAI) adalah $ 0.08025. Selama 24 jam terakhir, GTAI diperdagangkan antara low $ 0.07857 dan high $ 0.08468, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGTAI adalah $ 5.488164099688297, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07959666958308143.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GTAI telah berubah sebesar -0.40% selama 1 jam terakhir, -0.40% selama 24 jam, dan -9.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GT Protocol (GTAI)

No.1377

$ 4.85M
$ 63.78K
$ 6.02M
60.41M
75,000,000
75,000,000
80.55%

BSC

Kapitalisasi Pasar GT Protocol saat ini adalah $ 4.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.78K. Suplai beredar GTAI adalah 60.41M, dan total suplainya sebesar 75000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.02M.

Riwayat Harga GT Protocol (GTAI) USD

Pantau perubahan harga GT Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003223-0.40%
30 Days$ -0.0221-21.60%
60 Hari$ -0.03905-32.74%
90 Hari$ -0.06655-45.34%
Perubahan Harga GT Protocol Hari Ini

Hari ini, GTAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003223 (-0.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GT Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0221 (-21.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GT Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GTAI terlihat mengalami perubahan $ -0.03905 (-32.74%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GT Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06655 (-45.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GT Protocol (GTAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga GT Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GT Protocol (GTAI)

Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

GT Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GT Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GTAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GT Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GT Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GT Protocol (USD)

Berapa nilai GT Protocol (GTAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GT Protocol (GTAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GT Protocol.

Cek prediksi harga GT Protocol sekarang!

Tokenomi GT Protocol (GTAI)

Memahami tokenomi GT Protocol (GTAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GTAI sekarang!

Cara membeli GT Protocol (GTAI)

Ingin mengetahui cara membeli GT Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GT Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GTAI ke Mata Uang Lokal

1 GT Protocol(GTAI) ke VND
2,111.77875
1 GT Protocol(GTAI) ke AUD
A$0.123585
1 GT Protocol(GTAI) ke GBP
0.06099
1 GT Protocol(GTAI) ke EUR
0.069015
1 GT Protocol(GTAI) ke USD
$0.08025
1 GT Protocol(GTAI) ke MYR
RM0.335445
1 GT Protocol(GTAI) ke TRY
3.378525
1 GT Protocol(GTAI) ke JPY
¥12.27825
1 GT Protocol(GTAI) ke ARS
ARS$116.4724425
1 GT Protocol(GTAI) ke RUB
6.51951
1 GT Protocol(GTAI) ke INR
7.1157675
1 GT Protocol(GTAI) ke IDR
Rp1,337.499465
1 GT Protocol(GTAI) ke PHP
4.7371575
1 GT Protocol(GTAI) ke EGP
￡E.3.7950225
1 GT Protocol(GTAI) ke BRL
R$0.428535
1 GT Protocol(GTAI) ke CAD
C$0.1131525
1 GT Protocol(GTAI) ke BDT
9.7913025
1 GT Protocol(GTAI) ke NGN
115.46691
1 GT Protocol(GTAI) ke COP
$307.4706525
1 GT Protocol(GTAI) ke ZAR
R.1.39314
1 GT Protocol(GTAI) ke UAH
3.375315
1 GT Protocol(GTAI) ke TZS
T.Sh.197.17425
1 GT Protocol(GTAI) ke VES
Bs17.89575
1 GT Protocol(GTAI) ke CLP
$75.5955
1 GT Protocol(GTAI) ke PKR
Rs22.68186
1 GT Protocol(GTAI) ke KZT
42.2139075
1 GT Protocol(GTAI) ke THB
฿2.6001
1 GT Protocol(GTAI) ke TWD
NT$2.4869475
1 GT Protocol(GTAI) ke AED
د.إ0.2945175
1 GT Protocol(GTAI) ke CHF
Fr0.0642
1 GT Protocol(GTAI) ke HKD
HK$0.6235425
1 GT Protocol(GTAI) ke AMD
֏30.6876
1 GT Protocol(GTAI) ke MAD
.د.م0.7471275
1 GT Protocol(GTAI) ke MXN
$1.4902425
1 GT Protocol(GTAI) ke SAR
ريال0.3009375
1 GT Protocol(GTAI) ke ETB
Br12.3175725
1 GT Protocol(GTAI) ke KES
KSh10.363485
1 GT Protocol(GTAI) ke JOD
د.أ0.05689725
1 GT Protocol(GTAI) ke PLN
0.29532
1 GT Protocol(GTAI) ke RON
лв0.3531
1 GT Protocol(GTAI) ke SEK
kr0.76719
1 GT Protocol(GTAI) ke BGN
лв0.1356225
1 GT Protocol(GTAI) ke HUF
Ft26.8299825
1 GT Protocol(GTAI) ke CZK
1.6924725
1 GT Protocol(GTAI) ke KWD
د.ك0.0245565
1 GT Protocol(GTAI) ke ILS
0.2624175
1 GT Protocol(GTAI) ke BOB
Bs0.553725
1 GT Protocol(GTAI) ke AZN
0.136425
1 GT Protocol(GTAI) ke TJS
SM0.739905
1 GT Protocol(GTAI) ke GEL
0.2174775
1 GT Protocol(GTAI) ke AOA
Kz73.2201
1 GT Protocol(GTAI) ke BHD
.د.ب0.030174
1 GT Protocol(GTAI) ke BMD
$0.08025
1 GT Protocol(GTAI) ke DKK
kr0.518415
1 GT Protocol(GTAI) ke HNL
L2.10897
1 GT Protocol(GTAI) ke MUR
3.6915
1 GT Protocol(GTAI) ke NAD
$1.3939425
1 GT Protocol(GTAI) ke NOK
kr0.81855
1 GT Protocol(GTAI) ke NZD
$0.1420425
1 GT Protocol(GTAI) ke PAB
B/.0.08025
1 GT Protocol(GTAI) ke PGK
K0.3426675
1 GT Protocol(GTAI) ke QAR
ر.ق0.29211
1 GT Protocol(GTAI) ke RSD
дин.8.145375
1 GT Protocol(GTAI) ke UZS
soʻm955.35699
1 GT Protocol(GTAI) ke ALL
L6.7305675
1 GT Protocol(GTAI) ke ANG
ƒ0.1436475
1 GT Protocol(GTAI) ke AWG
ƒ0.14445
1 GT Protocol(GTAI) ke BBD
$0.1605
1 GT Protocol(GTAI) ke BAM
KM0.1356225
1 GT Protocol(GTAI) ke BIF
Fr236.65725
1 GT Protocol(GTAI) ke BND
$0.104325
1 GT Protocol(GTAI) ke BSD
$0.08025
1 GT Protocol(GTAI) ke JMD
$12.8680875
1 GT Protocol(GTAI) ke KHR
322.288815
1 GT Protocol(GTAI) ke KMF
Fr34.26675
1 GT Protocol(GTAI) ke LAK
1,744.5651825
1 GT Protocol(GTAI) ke LKR
රු24.4658175
1 GT Protocol(GTAI) ke MDL
L1.3730775
1 GT Protocol(GTAI) ke MGA
Ar361.486125
1 GT Protocol(GTAI) ke MOP
P0.642
1 GT Protocol(GTAI) ke MVR
1.23585
1 GT Protocol(GTAI) ke MWK
MK139.081275
1 GT Protocol(GTAI) ke MZN
MT5.1319875
1 GT Protocol(GTAI) ke NPR
रु11.371425
1 GT Protocol(GTAI) ke PYG
569.133
1 GT Protocol(GTAI) ke RWF
Fr116.60325
1 GT Protocol(GTAI) ke SBD
$0.659655
1 GT Protocol(GTAI) ke SCR
1.208565
1 GT Protocol(GTAI) ke SRD
$3.089625
1 GT Protocol(GTAI) ke SVC
$0.701385
1 GT Protocol(GTAI) ke SZL
L1.3923375
1 GT Protocol(GTAI) ke TMT
m0.280875
1 GT Protocol(GTAI) ke TND
د.ت0.23745975
1 GT Protocol(GTAI) ke TTD
$0.5432925
1 GT Protocol(GTAI) ke UGX
Sh280.554
1 GT Protocol(GTAI) ke XAF
Fr45.582
1 GT Protocol(GTAI) ke XCD
$0.216675
1 GT Protocol(GTAI) ke XOF
Fr45.582
1 GT Protocol(GTAI) ke XPF
Fr8.26575
1 GT Protocol(GTAI) ke BWP
P1.0793625
1 GT Protocol(GTAI) ke BZD
$0.1613025
1 GT Protocol(GTAI) ke CVE
$7.69116
1 GT Protocol(GTAI) ke DJF
Fr14.2845
1 GT Protocol(GTAI) ke DOP
$5.160075
1 GT Protocol(GTAI) ke DZD
د.ج10.47744
1 GT Protocol(GTAI) ke FJD
$0.18297
1 GT Protocol(GTAI) ke GNF
Fr697.77375
1 GT Protocol(GTAI) ke GTQ
Q0.614715
1 GT Protocol(GTAI) ke GYD
$16.78509
1 GT Protocol(GTAI) ke ISK
kr10.1115

Sumber Daya GT Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GT Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GT Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GT Protocol

Berapa nilai GT Protocol (GTAI) hari ini?
Harga live GTAI dalam USD adalah 0.08025 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GTAI ke USD saat ini?
Harga GTAI ke USD saat ini adalah $ 0.08025. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GT Protocol?
Kapitalisasi pasar GTAI adalah $ 4.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GTAI?
Suplai beredar GTAI adalah 60.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GTAI?
GTAI mencapai harga ATH sebesar 5.488164099688297 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GTAI?
GTAI mencapai harga ATL 0.07959666958308143 USD.
Berapa volume perdagangan GTAI?
Volume perdagangan 24 jam live GTAI adalah $ 63.78K USD.
Akankah harga GTAI naik lebih tinggi tahun ini?
GTAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GTAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GTAI ke USD

Jumlah

GTAI
GTAI
USD
USD

1 GTAI = 0.08025 USD

Perdagangkan GTAI

GTAI/USDT
$0.08026
$0.08026$0.08026
-0.31%

