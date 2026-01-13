Harga SUPERFORTUNE Hari Ini

Harga live SUPERFORTUNE (GUA) hari ini adalah $ 0.12411, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUA ke USD saat ini adalah $ 0.12411 per GUA.

SUPERFORTUNE saat ini berada di peringkat #864 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15.51M, dengan suplai yang beredar 125.00M GUA. Selama 24 jam terakhir, GUA diperdagangkan antara $ 0.12034 (low) dan $ 0.13434 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.23643909109756925, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.04081577911045705.

Dalam kinerja jangka pendek, GUA bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan +3.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 103.04K.

Informasi Pasar SUPERFORTUNE (GUA)

Peringkat No.864 Kapitalisasi Pasar $ 15.51M$ 15.51M $ 15.51M Volume (24 Jam) $ 103.04K$ 103.04K $ 103.04K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 124.11M$ 124.11M $ 124.11M Suplai Peredaran 125.00M 125.00M 125.00M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 12.50% Blockchain Publik BSC

