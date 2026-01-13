Harga HAiO Hari Ini

Harga live HAiO (HAIO) hari ini adalah $ 0.02005, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAIO ke USD saat ini adalah $ 0.02005 per HAIO.

HAiO saat ini berada di peringkat #1212 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6.66M, dengan suplai yang beredar 331.98M HAIO. Selama 24 jam terakhir, HAIO diperdagangkan antara $ 0.01997 (low) dan $ 0.02057 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04485954175712464, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.011952586046358973.

Dalam kinerja jangka pendek, HAIO bergerak -0.20% dalam satu jam terakhir dan -5.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 754.66K.

Informasi Pasar HAiO (HAIO)

Peringkat No.1212 Kapitalisasi Pasar $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M Volume (24 Jam) $ 754.66K$ 754.66K $ 754.66K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.05M$ 20.05M $ 20.05M Suplai Peredaran 331.98M 331.98M 331.98M Suplai Maks. 999,987,465 999,987,465 999,987,465 Total Suplai 999,987,465 999,987,465 999,987,465 Tingkat Peredaran 33.19% Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar HAiO saat ini adalah $ 6.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 754.66K. Suplai beredar HAIO adalah 331.98M, dan total suplainya sebesar 999987465. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.05M.