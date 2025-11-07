Apa yang dimaksud dengan Handshake (HNS)

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Berapa nilai Handshake (HNS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Handshake (HNS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Handshake.

Memahami tokenomi Handshake (HNS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HNS sekarang!

Ingin mengetahui cara membeli Handshake? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Handshake di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Handshake Berapa nilai Handshake (HNS) hari ini? Harga live HNS dalam USD adalah 0.003465 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HNS ke USD saat ini? $ 0.003465 . Cobalah Harga HNS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Handshake? Kapitalisasi pasar HNS adalah $ 2.35M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HNS? Suplai beredar HNS adalah 677.73M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HNS? HNS mencapai harga ATH sebesar 0.85278518 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HNS? HNS mencapai harga ATL 0.002505052869079047 USD . Berapa volume perdagangan HNS? Volume perdagangan 24 jam live HNS adalah $ 812.99 USD . Akankah harga HNS naik lebih tinggi tahun ini? HNS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HNS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

