BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Hivemapper hari ini adalah 0.00969 USD. Lacak informasi harga aktual HONEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HONEY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Hivemapper hari ini adalah 0.00969 USD. Lacak informasi harga aktual HONEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HONEY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HONEY

Info Harga HONEY

Penjelasan HONEY

Whitepaper HONEY

Situs Web Resmi HONEY

Tokenomi HONEY

Prakiraan Harga HONEY

Riwayat HONEY

Panduan Membeli HONEY

Konverter HONEY ke Mata Uang Fiat

Spot HONEY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hivemapper

Harga Hivemapper(HONEY)

Harga Live 1 HONEY ke USD:

$0.00969
$0.00969$0.00969
-1.92%1D
USD
Grafik Harga Live Hivemapper (HONEY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:52 (UTC+8)

Informasi Harga Hivemapper (HONEY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00949
$ 0.00949$ 0.00949
Low 24 Jam
$ 0.01094
$ 0.01094$ 0.01094
High 24 Jam

$ 0.00949
$ 0.00949$ 0.00949

$ 0.01094
$ 0.01094$ 0.01094

$ 0.431502163935478
$ 0.431502163935478$ 0.431502163935478

$ 0.008499727928779937
$ 0.008499727928779937$ 0.008499727928779937

-0.72%

-1.92%

+6.60%

+6.60%

Harga aktual Hivemapper (HONEY) adalah $ 0.00969. Selama 24 jam terakhir, HONEY diperdagangkan antara low $ 0.00949 dan high $ 0.01094, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHONEY adalah $ 0.431502163935478, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008499727928779937.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HONEY telah berubah sebesar -0.72% selama 1 jam terakhir, -1.92% selama 24 jam, dan +6.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hivemapper (HONEY)

No.442

$ 50.04M
$ 50.04M$ 50.04M

$ 8.69M
$ 8.69M$ 8.69M

$ 96.90M
$ 96.90M$ 96.90M

5.16B
5.16B 5.16B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,509,669,222.426926
6,509,669,222.426926 6,509,669,222.426926

51.63%

SOL

Kapitalisasi Pasar Hivemapper saat ini adalah $ 50.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.69M. Suplai beredar HONEY adalah 5.16B, dan total suplainya sebesar 6509669222.426926. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 96.90M.

Riwayat Harga Hivemapper (HONEY) USD

Pantau perubahan harga Hivemapper untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001897-1.92%
30 Days$ -0.00529-35.32%
60 Hari$ -0.00607-38.52%
90 Hari$ -0.01024-51.38%
Perubahan Harga Hivemapper Hari Ini

Hari ini, HONEY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001897 (-1.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hivemapper 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00529 (-35.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hivemapper 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HONEY terlihat mengalami perubahan $ -0.00607 (-38.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hivemapper 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01024 (-51.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hivemapper (HONEY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hivemapper sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hivemapper (HONEY)

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

Hivemapper tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hivemapper Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HONEY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hivemapper di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hivemapper dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hivemapper (USD)

Berapa nilai Hivemapper (HONEY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hivemapper (HONEY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hivemapper.

Cek prediksi harga Hivemapper sekarang!

Tokenomi Hivemapper (HONEY)

Memahami tokenomi Hivemapper (HONEY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HONEY sekarang!

Cara membeli Hivemapper (HONEY)

Ingin mengetahui cara membeli Hivemapper? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hivemapper di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HONEY ke Mata Uang Lokal

1 Hivemapper(HONEY) ke VND
254.99235
1 Hivemapper(HONEY) ke AUD
A$0.0149226
1 Hivemapper(HONEY) ke GBP
0.0073644
1 Hivemapper(HONEY) ke EUR
0.0083334
1 Hivemapper(HONEY) ke USD
$0.00969
1 Hivemapper(HONEY) ke MYR
RM0.0405042
1 Hivemapper(HONEY) ke TRY
0.4088211
1 Hivemapper(HONEY) ke JPY
¥1.47288
1 Hivemapper(HONEY) ke ARS
ARS$14.0637753
1 Hivemapper(HONEY) ke RUB
0.7872156
1 Hivemapper(HONEY) ke INR
0.8592123
1 Hivemapper(HONEY) ke IDR
Rp161.4999354
1 Hivemapper(HONEY) ke PHP
0.5719038
1 Hivemapper(HONEY) ke EGP
￡E.0.458337
1 Hivemapper(HONEY) ke BRL
R$0.0518415
1 Hivemapper(HONEY) ke CAD
C$0.0136629
1 Hivemapper(HONEY) ke BDT
1.1822769
1 Hivemapper(HONEY) ke NGN
13.9423596
1 Hivemapper(HONEY) ke COP
$37.1263629
1 Hivemapper(HONEY) ke ZAR
R.0.1683153
1 Hivemapper(HONEY) ke UAH
0.4075614
1 Hivemapper(HONEY) ke TZS
T.Sh.23.80833
1 Hivemapper(HONEY) ke VES
Bs2.19963
1 Hivemapper(HONEY) ke CLP
$9.13767
1 Hivemapper(HONEY) ke PKR
Rs2.7387816
1 Hivemapper(HONEY) ke KZT
5.0972307
1 Hivemapper(HONEY) ke THB
฿0.313956
1 Hivemapper(HONEY) ke TWD
NT$0.3002931
1 Hivemapper(HONEY) ke AED
د.إ0.0355623
1 Hivemapper(HONEY) ke CHF
Fr0.007752
1 Hivemapper(HONEY) ke HKD
HK$0.0752913
1 Hivemapper(HONEY) ke AMD
֏3.705456
1 Hivemapper(HONEY) ke MAD
.د.م0.090117
1 Hivemapper(HONEY) ke MXN
$0.1799433
1 Hivemapper(HONEY) ke SAR
ريال0.0363375
1 Hivemapper(HONEY) ke ETB
Br1.4911941
1 Hivemapper(HONEY) ke KES
KSh1.2515604
1 Hivemapper(HONEY) ke JOD
د.أ0.00687021
1 Hivemapper(HONEY) ke PLN
0.0355623
1 Hivemapper(HONEY) ke RON
лв0.042636
1 Hivemapper(HONEY) ke SEK
kr0.0927333
1 Hivemapper(HONEY) ke BGN
лв0.0163761
1 Hivemapper(HONEY) ke HUF
Ft3.2396577
1 Hivemapper(HONEY) ke CZK
0.2040714
1 Hivemapper(HONEY) ke KWD
د.ك0.00296514
1 Hivemapper(HONEY) ke ILS
0.0316863
1 Hivemapper(HONEY) ke BOB
Bs0.066861
1 Hivemapper(HONEY) ke AZN
0.016473
1 Hivemapper(HONEY) ke TJS
SM0.0893418
1 Hivemapper(HONEY) ke GEL
0.0262599
1 Hivemapper(HONEY) ke AOA
Kz8.8817571
1 Hivemapper(HONEY) ke BHD
.د.ب0.00364344
1 Hivemapper(HONEY) ke BMD
$0.00969
1 Hivemapper(HONEY) ke DKK
kr0.0625974
1 Hivemapper(HONEY) ke HNL
L0.2552346
1 Hivemapper(HONEY) ke MUR
0.44574
1 Hivemapper(HONEY) ke NAD
$0.1683153
1 Hivemapper(HONEY) ke NOK
kr0.0987411
1 Hivemapper(HONEY) ke NZD
$0.0171513
1 Hivemapper(HONEY) ke PAB
B/.0.00969
1 Hivemapper(HONEY) ke PGK
K0.040698
1 Hivemapper(HONEY) ke QAR
ر.ق0.0352716
1 Hivemapper(HONEY) ke RSD
дин.0.9832443
1 Hivemapper(HONEY) ke UZS
soʻm116.7469611
1 Hivemapper(HONEY) ke ALL
L0.8125065
1 Hivemapper(HONEY) ke ANG
ƒ0.0173451
1 Hivemapper(HONEY) ke AWG
ƒ0.017442
1 Hivemapper(HONEY) ke BBD
$0.01938
1 Hivemapper(HONEY) ke BAM
KM0.0163761
1 Hivemapper(HONEY) ke BIF
Fr28.57581
1 Hivemapper(HONEY) ke BND
$0.012597
1 Hivemapper(HONEY) ke BSD
$0.00969
1 Hivemapper(HONEY) ke JMD
$1.5537915
1 Hivemapper(HONEY) ke KHR
38.9156214
1 Hivemapper(HONEY) ke KMF
Fr4.0698
1 Hivemapper(HONEY) ke LAK
210.6521697
1 Hivemapper(HONEY) ke LKR
රු2.9541903
1 Hivemapper(HONEY) ke MDL
L0.16473
1 Hivemapper(HONEY) ke MGA
Ar43.648605
1 Hivemapper(HONEY) ke MOP
P0.07752
1 Hivemapper(HONEY) ke MVR
0.149226
1 Hivemapper(HONEY) ke MWK
MK16.8229059
1 Hivemapper(HONEY) ke MZN
MT0.6196755
1 Hivemapper(HONEY) ke NPR
रु1.373073
1 Hivemapper(HONEY) ke PYG
68.72148
1 Hivemapper(HONEY) ke RWF
Fr14.06019
1 Hivemapper(HONEY) ke SBD
$0.0797487
1 Hivemapper(HONEY) ke SCR
0.1458345
1 Hivemapper(HONEY) ke SRD
$0.373065
1 Hivemapper(HONEY) ke SVC
$0.0846906
1 Hivemapper(HONEY) ke SZL
L0.1682184
1 Hivemapper(HONEY) ke TMT
m0.033915
1 Hivemapper(HONEY) ke TND
د.ت0.02867271
1 Hivemapper(HONEY) ke TTD
$0.0656013
1 Hivemapper(HONEY) ke UGX
Sh33.87624
1 Hivemapper(HONEY) ke XAF
Fr5.49423
1 Hivemapper(HONEY) ke XCD
$0.026163
1 Hivemapper(HONEY) ke XOF
Fr5.49423
1 Hivemapper(HONEY) ke XPF
Fr0.99807
1 Hivemapper(HONEY) ke BWP
P0.1303305
1 Hivemapper(HONEY) ke BZD
$0.0194769
1 Hivemapper(HONEY) ke CVE
$0.9286896
1 Hivemapper(HONEY) ke DJF
Fr1.71513
1 Hivemapper(HONEY) ke DOP
$0.6231639
1 Hivemapper(HONEY) ke DZD
د.ج1.2651264
1 Hivemapper(HONEY) ke FJD
$0.0220932
1 Hivemapper(HONEY) ke GNF
Fr84.25455
1 Hivemapper(HONEY) ke GTQ
Q0.0742254
1 Hivemapper(HONEY) ke GYD
$2.0267604
1 Hivemapper(HONEY) ke ISK
kr1.22094

Sumber Daya Hivemapper

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hivemapper, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hivemapper
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hivemapper

Berapa nilai Hivemapper (HONEY) hari ini?
Harga live HONEY dalam USD adalah 0.00969 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HONEY ke USD saat ini?
Harga HONEY ke USD saat ini adalah $ 0.00969. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hivemapper?
Kapitalisasi pasar HONEY adalah $ 50.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HONEY?
Suplai beredar HONEY adalah 5.16B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HONEY?
HONEY mencapai harga ATH sebesar 0.431502163935478 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HONEY?
HONEY mencapai harga ATL 0.008499727928779937 USD.
Berapa volume perdagangan HONEY?
Volume perdagangan 24 jam live HONEY adalah $ 8.69M USD.
Akankah harga HONEY naik lebih tinggi tahun ini?
HONEY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HONEY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hivemapper (HONEY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HONEY ke USD

Jumlah

HONEY
HONEY
USD
USD

1 HONEY = 0.00969 USD

Perdagangkan HONEY

HONEY/USDT
$0.00969
$0.00969$0.00969
-2.12%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,179.33
$101,179.33$101,179.33

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.22
$3,293.22$3,293.22

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.06
$154.06$154.06

-1.19%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0674
$1.0674$1.0674

+24.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,179.33
$101,179.33$101,179.33

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.22
$3,293.22$3,293.22

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.06
$154.06$154.06

-1.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2005
$2.2005$2.2005

-1.52%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0028
$1.0028$1.0028

-1.30%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0478
$0.0478$0.0478

-4.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004030
$0.0004030$0.0004030

+168.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012671
$0.012671$0.012671

+1,167.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.200
$4.200$4.200

+320.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008021
$0.008021$0.008021

+275.86%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001804
$0.001804$0.001804

+65.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002406
$0.0000002406$0.0000002406

+60.40%