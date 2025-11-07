Apa yang dimaksud dengan Hosky Token (HOSKY)

Token Hosky ($HOSKY) dibuat karena kurangnya token meme berkualitas rendah di Ekosistem Cardano. Tim melihat bahwa ada kebutuhan yang begitu besar untuk mengisi lubang yang menganga itu. Tim sama sekali tidak membawa apa-apa selain meme berkualitas rendah, tidak ada nilai finansial, tidak ada janji keuntungan mastiff, tidak ada teknologi yang menarik perhatian, hanya meme doggo. Token Hosky ($HOSKY) dibuat karena kurangnya token meme berkualitas rendah di Ekosistem Cardano. Tim melihat bahwa ada kebutuhan yang begitu besar untuk mengisi lubang yang menganga itu. Tim sama sekali tidak membawa apa-apa selain meme berkualitas rendah, tidak ada nilai finansial, tidak ada janji keuntungan mastiff, tidak ada teknologi yang menarik perhatian, hanya meme doggo.

Hosky Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hosky Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HOSKY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Hosky Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hosky Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hosky Token (USD)

Berapa nilai Hosky Token (HOSKY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hosky Token (HOSKY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hosky Token.

Cek prediksi harga Hosky Token sekarang!

Tokenomi Hosky Token (HOSKY)

Memahami tokenomi Hosky Token (HOSKY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOSKY sekarang!

Cara membeli Hosky Token (HOSKY)

Ingin mengetahui cara membeli Hosky Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hosky Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOSKY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Hosky Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hosky Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hosky Token Berapa nilai Hosky Token (HOSKY) hari ini? Harga live HOSKY dalam USD adalah 0.000000029872 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HOSKY ke USD saat ini? $ 0.000000029872 . Cobalah Harga HOSKY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hosky Token? Kapitalisasi pasar HOSKY adalah $ 6.81M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HOSKY? Suplai beredar HOSKY adalah 228.00T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOSKY? HOSKY mencapai harga ATH sebesar 0.000000469432894668 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOSKY? HOSKY mencapai harga ATL 0.000000004215354442 USD . Berapa volume perdagangan HOSKY? Volume perdagangan 24 jam live HOSKY adalah $ 619.17 USD . Akankah harga HOSKY naik lebih tinggi tahun ini? HOSKY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOSKY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Hosky Token (HOSKY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi