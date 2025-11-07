BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Hosky Token hari ini adalah 0.000000029872 USD. Lacak informasi harga aktual HOSKY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOSKY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Hosky Token hari ini adalah 0.000000029872 USD. Lacak informasi harga aktual HOSKY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOSKY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOSKY

Info Harga HOSKY

Penjelasan HOSKY

Whitepaper HOSKY

Situs Web Resmi HOSKY

Tokenomi HOSKY

Prakiraan Harga HOSKY

Riwayat HOSKY

Panduan Membeli HOSKY

Konverter HOSKY ke Mata Uang Fiat

Spot HOSKY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hosky Token

Harga Hosky Token(HOSKY)

Harga Live 1 HOSKY ke USD:

$0.000000029872
$0.000000029872$0.000000029872
-0.03%1D
USD
Grafik Harga Live Hosky Token (HOSKY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:49:09 (UTC+8)

Informasi Harga Hosky Token (HOSKY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000029872
$ 0.000000029872$ 0.000000029872
Low 24 Jam
$ 0.00000003173
$ 0.00000003173$ 0.00000003173
High 24 Jam

$ 0.000000029872
$ 0.000000029872$ 0.000000029872

$ 0.00000003173
$ 0.00000003173$ 0.00000003173

$ 0.000000469432894668
$ 0.000000469432894668$ 0.000000469432894668

$ 0.000000004215354442
$ 0.000000004215354442$ 0.000000004215354442

0.00%

-0.03%

-12.23%

-12.23%

Harga aktual Hosky Token (HOSKY) adalah $ 0.000000029872. Selama 24 jam terakhir, HOSKY diperdagangkan antara low $ 0.000000029872 dan high $ 0.00000003173, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOSKY adalah $ 0.000000469432894668, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000004215354442.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOSKY telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -12.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hosky Token (HOSKY)

No.1238

$ 6.81M
$ 6.81M$ 6.81M

$ 619.17
$ 619.17$ 619.17

$ 29.87M
$ 29.87M$ 29.87M

228.00T
228.00T 228.00T

1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001

1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001

22.79%

ADA

Kapitalisasi Pasar Hosky Token saat ini adalah $ 6.81M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 619.17. Suplai beredar HOSKY adalah 228.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000001. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.87M.

Riwayat Harga Hosky Token (HOSKY) USD

Pantau perubahan harga Hosky Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000000896-0.03%
30 Days$ -0.00000002396-44.51%
60 Hari$ -0.00000002874-49.04%
90 Hari$ -0.000000047836-61.56%
Perubahan Harga Hosky Token Hari Ini

Hari ini, HOSKY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000000000896 (-0.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hosky Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000002396 (-44.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hosky Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HOSKY terlihat mengalami perubahan $ -0.00000002874 (-49.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hosky Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000000047836 (-61.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hosky Token (HOSKY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hosky Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hosky Token (HOSKY)

Token Hosky ($HOSKY) dibuat karena kurangnya token meme berkualitas rendah di Ekosistem Cardano. Tim melihat bahwa ada kebutuhan yang begitu besar untuk mengisi lubang yang menganga itu. Tim sama sekali tidak membawa apa-apa selain meme berkualitas rendah, tidak ada nilai finansial, tidak ada janji keuntungan mastiff, tidak ada teknologi yang menarik perhatian, hanya meme doggo.

Hosky Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hosky Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HOSKY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hosky Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hosky Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hosky Token (USD)

Berapa nilai Hosky Token (HOSKY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hosky Token (HOSKY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hosky Token.

Cek prediksi harga Hosky Token sekarang!

Tokenomi Hosky Token (HOSKY)

Memahami tokenomi Hosky Token (HOSKY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOSKY sekarang!

Cara membeli Hosky Token (HOSKY)

Ingin mengetahui cara membeli Hosky Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hosky Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOSKY ke Mata Uang Lokal

1 Hosky Token(HOSKY) ke VND
0.00078608168
1 Hosky Token(HOSKY) ke AUD
A$0.00000004600288
1 Hosky Token(HOSKY) ke GBP
0.00000002270272
1 Hosky Token(HOSKY) ke EUR
0.00000002568992
1 Hosky Token(HOSKY) ke USD
$0.000000029872
1 Hosky Token(HOSKY) ke MYR
RM0.00000012486496
1 Hosky Token(HOSKY) ke TRY
0.0000012576112
1 Hosky Token(HOSKY) ke JPY
¥0.000004570416
1 Hosky Token(HOSKY) ke ARS
ARS$0.00004335532464
1 Hosky Token(HOSKY) ke RUB
0.00000242680128
1 Hosky Token(HOSKY) ke INR
0.00000264875024
1 Hosky Token(HOSKY) ke IDR
Rp0.00049786646752
1 Hosky Token(HOSKY) ke PHP
0.00000176334416
1 Hosky Token(HOSKY) ke EGP
￡E.0.00000141264688
1 Hosky Token(HOSKY) ke BRL
R$0.00000015951648
1 Hosky Token(HOSKY) ke CAD
C$0.00000004211952
1 Hosky Token(HOSKY) ke BDT
0.00000364468272
1 Hosky Token(HOSKY) ke NGN
0.00004298102848
1 Hosky Token(HOSKY) ke COP
$0.00011445187952
1 Hosky Token(HOSKY) ke ZAR
R.0.00000051857792
1 Hosky Token(HOSKY) ke UAH
0.00000125641632
1 Hosky Token(HOSKY) ke TZS
T.Sh.0.000073395504
1 Hosky Token(HOSKY) ke VES
Bs0.000006661456
1 Hosky Token(HOSKY) ke CLP
$0.000028139424
1 Hosky Token(HOSKY) ke PKR
Rs0.00000844302208
1 Hosky Token(HOSKY) ke KZT
0.00001571356816
1 Hosky Token(HOSKY) ke THB
฿0.0000009678528
1 Hosky Token(HOSKY) ke TWD
NT$0.00000092573328
1 Hosky Token(HOSKY) ke AED
د.إ0.00000010963024
1 Hosky Token(HOSKY) ke CHF
Fr0.0000000238976
1 Hosky Token(HOSKY) ke HKD
HK$0.00000023210544
1 Hosky Token(HOSKY) ke AMD
֏0.0000114230528
1 Hosky Token(HOSKY) ke MAD
.د.م0.00000027810832
1 Hosky Token(HOSKY) ke MXN
$0.00000055472304
1 Hosky Token(HOSKY) ke SAR
ريال0.00000011202
1 Hosky Token(HOSKY) ke ETB
Br0.00000458505328
1 Hosky Token(HOSKY) ke KES
KSh0.00000385767008
1 Hosky Token(HOSKY) ke JOD
د.أ0.000000021179248
1 Hosky Token(HOSKY) ke PLN
0.00000010992896
1 Hosky Token(HOSKY) ke RON
лв0.0000001314368
1 Hosky Token(HOSKY) ke SEK
kr0.00000028557632
1 Hosky Token(HOSKY) ke BGN
лв0.00000005048368
1 Hosky Token(HOSKY) ke HUF
Ft0.00000998710576
1 Hosky Token(HOSKY) ke CZK
0.00000063000048
1 Hosky Token(HOSKY) ke KWD
د.ك0.000000009140832
1 Hosky Token(HOSKY) ke ILS
0.00000009768144
1 Hosky Token(HOSKY) ke BOB
Bs0.0000002061168
1 Hosky Token(HOSKY) ke AZN
0.0000000507824
1 Hosky Token(HOSKY) ke TJS
SM0.00000027541984
1 Hosky Token(HOSKY) ke GEL
0.00000008095312
1 Hosky Token(HOSKY) ke AOA
Kz0.0000272552128
1 Hosky Token(HOSKY) ke BHD
.د.ب0.000000011231872
1 Hosky Token(HOSKY) ke BMD
$0.000000029872
1 Hosky Token(HOSKY) ke DKK
kr0.00000019297312
1 Hosky Token(HOSKY) ke HNL
L0.00000078503616
1 Hosky Token(HOSKY) ke MUR
0.000001374112
1 Hosky Token(HOSKY) ke NAD
$0.00000051887664
1 Hosky Token(HOSKY) ke NOK
kr0.0000003046944
1 Hosky Token(HOSKY) ke NZD
$0.00000005287344
1 Hosky Token(HOSKY) ke PAB
B/.0.000000029872
1 Hosky Token(HOSKY) ke PGK
K0.00000012755344
1 Hosky Token(HOSKY) ke QAR
ر.ق0.00000010873408
1 Hosky Token(HOSKY) ke RSD
дин.0.00000303230672
1 Hosky Token(HOSKY) ke UZS
soʻm0.00035561899072
1 Hosky Token(HOSKY) ke ALL
L0.00000250536464
1 Hosky Token(HOSKY) ke ANG
ƒ0.00000005347088
1 Hosky Token(HOSKY) ke AWG
ƒ0.0000000537696
1 Hosky Token(HOSKY) ke BBD
$0.000000059744
1 Hosky Token(HOSKY) ke BAM
KM0.00000005048368
1 Hosky Token(HOSKY) ke BIF
Fr0.000088092528
1 Hosky Token(HOSKY) ke BND
$0.0000000388336
1 Hosky Token(HOSKY) ke BSD
$0.000000029872
1 Hosky Token(HOSKY) ke JMD
$0.0000047899752
1 Hosky Token(HOSKY) ke KHR
0.00011996774432
1 Hosky Token(HOSKY) ke KMF
Fr0.000012755344
1 Hosky Token(HOSKY) ke LAK
0.00064939129136
1 Hosky Token(HOSKY) ke LKR
රු0.00000910707664
1 Hosky Token(HOSKY) ke MDL
L0.00000051110992
1 Hosky Token(HOSKY) ke MGA
Ar0.000134558424
1 Hosky Token(HOSKY) ke MOP
P0.000000238976
1 Hosky Token(HOSKY) ke MVR
0.0000004600288
1 Hosky Token(HOSKY) ke MWK
MK0.0000517711632
1 Hosky Token(HOSKY) ke MZN
MT0.0000019103144
1 Hosky Token(HOSKY) ke NPR
रु0.0000042328624
1 Hosky Token(HOSKY) ke PYG
0.000211852224
1 Hosky Token(HOSKY) ke RWF
Fr0.000043404016
1 Hosky Token(HOSKY) ke SBD
$0.00000024554784
1 Hosky Token(HOSKY) ke SCR
0.00000044987232
1 Hosky Token(HOSKY) ke SRD
$0.000001150072
1 Hosky Token(HOSKY) ke SVC
$0.00000026108128
1 Hosky Token(HOSKY) ke SZL
L0.0000005182792
1 Hosky Token(HOSKY) ke TMT
m0.000000104552
1 Hosky Token(HOSKY) ke TND
د.ت0.000000088391248
1 Hosky Token(HOSKY) ke TTD
$0.00000020223344
1 Hosky Token(HOSKY) ke UGX
Sh0.000104432512
1 Hosky Token(HOSKY) ke XAF
Fr0.000016967296
1 Hosky Token(HOSKY) ke XCD
$0.0000000806544
1 Hosky Token(HOSKY) ke XOF
Fr0.000016967296
1 Hosky Token(HOSKY) ke XPF
Fr0.000003076816
1 Hosky Token(HOSKY) ke BWP
P0.0000004017784
1 Hosky Token(HOSKY) ke BZD
$0.00000006004272
1 Hosky Token(HOSKY) ke CVE
$0.00000286293248
1 Hosky Token(HOSKY) ke DJF
Fr0.000005317216
1 Hosky Token(HOSKY) ke DOP
$0.0000019207696
1 Hosky Token(HOSKY) ke DZD
د.ج0.00000389769856
1 Hosky Token(HOSKY) ke FJD
$0.00000006810816
1 Hosky Token(HOSKY) ke GNF
Fr0.00025973704
1 Hosky Token(HOSKY) ke GTQ
Q0.00000022881952
1 Hosky Token(HOSKY) ke GYD
$0.00000624802752
1 Hosky Token(HOSKY) ke ISK
kr0.000003763872

Sumber Daya Hosky Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hosky Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hosky Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hosky Token

Berapa nilai Hosky Token (HOSKY) hari ini?
Harga live HOSKY dalam USD adalah 0.000000029872 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOSKY ke USD saat ini?
Harga HOSKY ke USD saat ini adalah $ 0.000000029872. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hosky Token?
Kapitalisasi pasar HOSKY adalah $ 6.81M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOSKY?
Suplai beredar HOSKY adalah 228.00T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOSKY?
HOSKY mencapai harga ATH sebesar 0.000000469432894668 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOSKY?
HOSKY mencapai harga ATL 0.000000004215354442 USD.
Berapa volume perdagangan HOSKY?
Volume perdagangan 24 jam live HOSKY adalah $ 619.17 USD.
Akankah harga HOSKY naik lebih tinggi tahun ini?
HOSKY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOSKY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:49:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hosky Token (HOSKY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HOSKY ke USD

Jumlah

HOSKY
HOSKY
USD
USD

1 HOSKY = 0.00000 USD

Perdagangkan HOSKY

HOSKY/USDT
$0.000000029872
$0.000000029872$0.000000029872
-0.03%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,893.72
$100,893.72$100,893.72

-1.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.15
$3,319.15$3,319.15

+0.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.28
$156.28$156.28

+0.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1052
$1.1052$1.1052

+28.81%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,893.72
$100,893.72$100,893.72

-1.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.15
$3,319.15$3,319.15

+0.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.28
$156.28$156.28

+0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2112
$2.2112$2.2112

-1.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0105
$1.0105$1.0105

-0.55%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.96
$29.96$29.96

+99.73%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1147
$0.1147$0.1147

+129.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004007
$0.0004007$0.0004007

+167.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014108
$0.014108$0.014108

+1,310.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.434
$4.434$4.434

+343.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005910
$0.005910$0.005910

+176.94%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1147
$0.1147$0.1147

+129.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002215
$0.0000002215$0.0000002215

+47.66%