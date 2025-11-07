Apa yang dimaksud dengan Housecoin (HOUSE)

A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices. A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

Prediksi Harga Housecoin (USD)

Berapa nilai Housecoin (HOUSE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Housecoin (HOUSE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Housecoin.

Tokenomi Housecoin (HOUSE)

Memahami tokenomi Housecoin (HOUSE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOUSE sekarang!

Cara membeli Housecoin (HOUSE)

Sumber Daya Housecoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Housecoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Housecoin (HOUSE) hari ini? Harga live HOUSE dalam USD adalah 0.003457 USD . Berapa kapitalisasi pasar Housecoin? Kapitalisasi pasar HOUSE adalah $ 3.45M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar HOUSE? Suplai beredar HOUSE adalah 998.61M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOUSE? HOUSE mencapai harga ATH sebesar 0.11901719263904348 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOUSE? HOUSE mencapai harga ATL 0.002732434010557032 USD .

