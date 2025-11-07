BursaDEX+
Harga live Honeyland hari ini adalah 0.002069 USD. Lacak informasi harga aktual HXD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HXD dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Honeyland

Harga Honeyland(HXD)

Harga Live 1 HXD ke USD:

Grafik Harga Live Honeyland (HXD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:49:38 (UTC+8)

Informasi Harga Honeyland (HXD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Harga aktual Honeyland (HXD) adalah $ 0.002069. Selama 24 jam terakhir, HXD diperdagangkan antara low $ 0.00205 dan high $ 0.00233, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHXD adalah $ 0.35171972537655316, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002051143900748966.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HXD telah berubah sebesar +0.92% selama 1 jam terakhir, -1.94% selama 24 jam, dan -16.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Honeyland (HXD)

No.2170

$ 828.58K
$ 828.58K$ 828.58K

$ 5.30K
$ 5.30K$ 5.30K

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

400.47M
400.47M 400.47M

976,944,171
976,944,171 976,944,171

SOL

Kapitalisasi Pasar Honeyland saat ini adalah $ 828.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.30K. Suplai beredar HXD adalah 400.47M, dan total suplainya sebesar 976944171. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.02M.

Riwayat Harga Honeyland (HXD) USD

Pantau perubahan harga Honeyland untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004093-1.94%
30 Days$ -0.002171-51.21%
60 Hari$ -0.001681-44.83%
90 Hari$ -0.001558-42.96%
Perubahan Harga Honeyland Hari Ini

Hari ini, HXD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00004093 (-1.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Honeyland 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002171 (-51.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Honeyland 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HXD terlihat mengalami perubahan $ -0.001681 (-44.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Honeyland 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001558 (-42.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Honeyland (HXD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Honeyland sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Honeyland (HXD)

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Honeyland tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Honeyland Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HXD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Honeyland di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Honeyland dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Honeyland (USD)

Berapa nilai Honeyland (HXD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Honeyland (HXD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Honeyland.

Cek prediksi harga Honeyland sekarang!

Tokenomi Honeyland (HXD)

Memahami tokenomi Honeyland (HXD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HXD sekarang!

Cara membeli Honeyland (HXD)

Ingin mengetahui cara membeli Honeyland? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Honeyland di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HXD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Honeyland

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Honeyland, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Honeyland
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Honeyland

Berapa nilai Honeyland (HXD) hari ini?
Harga live HXD dalam USD adalah 0.002069 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HXD ke USD saat ini?
Harga HXD ke USD saat ini adalah $ 0.002069. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Honeyland?
Kapitalisasi pasar HXD adalah $ 828.58K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HXD?
Suplai beredar HXD adalah 400.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HXD?
HXD mencapai harga ATH sebesar 0.35171972537655316 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HXD?
HXD mencapai harga ATL 0.002051143900748966 USD.
Berapa volume perdagangan HXD?
Volume perdagangan 24 jam live HXD adalah $ 5.30K USD.
Akankah harga HXD naik lebih tinggi tahun ini?
HXD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HXD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:49:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

