Apa yang dimaksud dengan Honeyland (HXD)

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Tokenomi Honeyland (HXD)

Memahami tokenomi Honeyland (HXD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HXD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Honeyland Berapa nilai Honeyland (HXD) hari ini? Harga live HXD dalam USD adalah 0.002069 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HXD ke USD saat ini? $ 0.002069 . Cobalah Harga HXD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Honeyland? Kapitalisasi pasar HXD adalah $ 828.58K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HXD? Suplai beredar HXD adalah 400.47M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HXD? HXD mencapai harga ATH sebesar 0.35171972537655316 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HXD? HXD mencapai harga ATL 0.002051143900748966 USD . Berapa volume perdagangan HXD? Volume perdagangan 24 jam live HXD adalah $ 5.30K USD . Akankah harga HXD naik lebih tinggi tahun ini? HXD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HXD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

