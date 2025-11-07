BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live HYDRA hari ini adalah 0.1017 USD. Lacak informasi harga aktual HYDRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HYDRA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live HYDRA hari ini adalah 0.1017 USD. Lacak informasi harga aktual HYDRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HYDRA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HYDRA

Info Harga HYDRA

Penjelasan HYDRA

Whitepaper HYDRA

Situs Web Resmi HYDRA

Tokenomi HYDRA

Prakiraan Harga HYDRA

Riwayat HYDRA

Panduan Membeli HYDRA

Konverter HYDRA ke Mata Uang Fiat

Spot HYDRA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo HYDRA

Harga HYDRA(HYDRA)

Harga Live 1 HYDRA ke USD:

$0.1017
$0.1017$0.1017
+0.59%1D
USD
Grafik Harga Live HYDRA (HYDRA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:50 (UTC+8)

Informasi Harga HYDRA (HYDRA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1002
$ 0.1002$ 0.1002
Low 24 Jam
$ 0.1019
$ 0.1019$ 0.1019
High 24 Jam

$ 0.1002
$ 0.1002$ 0.1002

$ 0.1019
$ 0.1019$ 0.1019

$ 52.17624526
$ 52.17624526$ 52.17624526

$ 0.098715373698146
$ 0.098715373698146$ 0.098715373698146

+0.09%

+0.59%

+0.59%

+0.59%

Harga aktual HYDRA (HYDRA) adalah $ 0.1017. Selama 24 jam terakhir, HYDRA diperdagangkan antara low $ 0.1002 dan high $ 0.1019, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHYDRA adalah $ 52.17624526, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.098715373698146.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HYDRA telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +0.59% selama 24 jam, dan +0.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HYDRA (HYDRA)

No.1617

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

$ 56.05K
$ 56.05K$ 56.05K

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

29.15M
29.15M 29.15M

31,951,921.18412558
31,951,921.18412558 31,951,921.18412558

2021-06-30 00:00:00

NONE

Kapitalisasi Pasar HYDRA saat ini adalah $ 2.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.05K. Suplai beredar HYDRA adalah 29.15M, dan total suplainya sebesar 31951921.18412558. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.25M.

Riwayat Harga HYDRA (HYDRA) USD

Pantau perubahan harga HYDRA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000597+0.59%
30 Days$ -0.0012-1.17%
60 Hari$ -0.046-31.15%
90 Hari$ -0.0637-38.52%
Perubahan Harga HYDRA Hari Ini

Hari ini, HYDRA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000597 (+0.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HYDRA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0012 (-1.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HYDRA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HYDRA terlihat mengalami perubahan $ -0.046 (-31.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HYDRA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0637 (-38.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HYDRA (HYDRA)?

Lihat halaman Riwayat Harga HYDRA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HYDRA (HYDRA)

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

HYDRA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HYDRA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HYDRA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HYDRA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HYDRA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HYDRA (USD)

Berapa nilai HYDRA (HYDRA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HYDRA (HYDRA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HYDRA.

Cek prediksi harga HYDRA sekarang!

Tokenomi HYDRA (HYDRA)

Memahami tokenomi HYDRA (HYDRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HYDRA sekarang!

Cara membeli HYDRA (HYDRA)

Ingin mengetahui cara membeli HYDRA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HYDRA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HYDRA ke Mata Uang Lokal

1 HYDRA(HYDRA) ke VND
2,676.2355
1 HYDRA(HYDRA) ke AUD
A$0.156618
1 HYDRA(HYDRA) ke GBP
0.077292
1 HYDRA(HYDRA) ke EUR
0.087462
1 HYDRA(HYDRA) ke USD
$0.1017
1 HYDRA(HYDRA) ke MYR
RM0.424089
1 HYDRA(HYDRA) ke TRY
4.29174
1 HYDRA(HYDRA) ke JPY
¥15.5601
1 HYDRA(HYDRA) ke ARS
ARS$147.604329
1 HYDRA(HYDRA) ke RUB
8.263125
1 HYDRA(HYDRA) ke INR
9.017739
1 HYDRA(HYDRA) ke IDR
Rp1,694.999322
1 HYDRA(HYDRA) ke PHP
6.002334
1 HYDRA(HYDRA) ke EGP
￡E.4.809393
1 HYDRA(HYDRA) ke BRL
R$0.544095
1 HYDRA(HYDRA) ke CAD
C$0.143397
1 HYDRA(HYDRA) ke BDT
12.408417
1 HYDRA(HYDRA) ke NGN
146.330028
1 HYDRA(HYDRA) ke COP
$389.654397
1 HYDRA(HYDRA) ke ZAR
R.1.766529
1 HYDRA(HYDRA) ke UAH
4.277502
1 HYDRA(HYDRA) ke TZS
T.Sh.249.8769
1 HYDRA(HYDRA) ke VES
Bs23.0859
1 HYDRA(HYDRA) ke CLP
$95.9031
1 HYDRA(HYDRA) ke PKR
Rs28.744488
1 HYDRA(HYDRA) ke KZT
53.497251
1 HYDRA(HYDRA) ke THB
฿3.293046
1 HYDRA(HYDRA) ke TWD
NT$3.150666
1 HYDRA(HYDRA) ke AED
د.إ0.373239
1 HYDRA(HYDRA) ke CHF
Fr0.08136
1 HYDRA(HYDRA) ke HKD
HK$0.790209
1 HYDRA(HYDRA) ke AMD
֏38.89008
1 HYDRA(HYDRA) ke MAD
.د.م0.94581
1 HYDRA(HYDRA) ke MXN
$1.889586
1 HYDRA(HYDRA) ke SAR
ريال0.381375
1 HYDRA(HYDRA) ke ETB
Br15.650613
1 HYDRA(HYDRA) ke KES
KSh13.133538
1 HYDRA(HYDRA) ke JOD
د.أ0.0721053
1 HYDRA(HYDRA) ke PLN
0.374256
1 HYDRA(HYDRA) ke RON
лв0.44748
1 HYDRA(HYDRA) ke SEK
kr0.973269
1 HYDRA(HYDRA) ke BGN
лв0.171873
1 HYDRA(HYDRA) ke HUF
Ft34.047126
1 HYDRA(HYDRA) ke CZK
2.144853
1 HYDRA(HYDRA) ke KWD
د.ك0.0311202
1 HYDRA(HYDRA) ke ILS
0.332559
1 HYDRA(HYDRA) ke BOB
Bs0.70173
1 HYDRA(HYDRA) ke AZN
0.17289
1 HYDRA(HYDRA) ke TJS
SM0.937674
1 HYDRA(HYDRA) ke GEL
0.275607
1 HYDRA(HYDRA) ke AOA
Kz93.217203
1 HYDRA(HYDRA) ke BHD
.د.ب0.0383409
1 HYDRA(HYDRA) ke BMD
$0.1017
1 HYDRA(HYDRA) ke DKK
kr0.657999
1 HYDRA(HYDRA) ke HNL
L2.678778
1 HYDRA(HYDRA) ke MUR
4.672098
1 HYDRA(HYDRA) ke NAD
$1.766529
1 HYDRA(HYDRA) ke NOK
kr1.036323
1 HYDRA(HYDRA) ke NZD
$0.180009
1 HYDRA(HYDRA) ke PAB
B/.0.1017
1 HYDRA(HYDRA) ke PGK
K0.42714
1 HYDRA(HYDRA) ke QAR
ر.ق0.370188
1 HYDRA(HYDRA) ke RSD
дин.10.329669
1 HYDRA(HYDRA) ke UZS
soʻm1,225.300923
1 HYDRA(HYDRA) ke ALL
L8.527545
1 HYDRA(HYDRA) ke ANG
ƒ0.182043
1 HYDRA(HYDRA) ke AWG
ƒ0.18306
1 HYDRA(HYDRA) ke BBD
$0.2034
1 HYDRA(HYDRA) ke BAM
KM0.171873
1 HYDRA(HYDRA) ke BIF
Fr299.9133
1 HYDRA(HYDRA) ke BND
$0.13221
1 HYDRA(HYDRA) ke BSD
$0.1017
1 HYDRA(HYDRA) ke JMD
$16.307595
1 HYDRA(HYDRA) ke KHR
408.433302
1 HYDRA(HYDRA) ke KMF
Fr42.714
1 HYDRA(HYDRA) ke LAK
2,210.869521
1 HYDRA(HYDRA) ke LKR
රු31.005279
1 HYDRA(HYDRA) ke MDL
L1.7289
1 HYDRA(HYDRA) ke MGA
Ar458.10765
1 HYDRA(HYDRA) ke MOP
P0.8136
1 HYDRA(HYDRA) ke MVR
1.56618
1 HYDRA(HYDRA) ke MWK
MK176.562387
1 HYDRA(HYDRA) ke MZN
MT6.503715
1 HYDRA(HYDRA) ke NPR
रु14.41089
1 HYDRA(HYDRA) ke PYG
721.2564
1 HYDRA(HYDRA) ke RWF
Fr147.5667
1 HYDRA(HYDRA) ke SBD
$0.836991
1 HYDRA(HYDRA) ke SCR
1.4238
1 HYDRA(HYDRA) ke SRD
$3.91545
1 HYDRA(HYDRA) ke SVC
$0.888858
1 HYDRA(HYDRA) ke SZL
L1.765512
1 HYDRA(HYDRA) ke TMT
m0.35595
1 HYDRA(HYDRA) ke TND
د.ت0.3009303
1 HYDRA(HYDRA) ke TTD
$0.688509
1 HYDRA(HYDRA) ke UGX
Sh355.5432
1 HYDRA(HYDRA) ke XAF
Fr57.7656
1 HYDRA(HYDRA) ke XCD
$0.27459
1 HYDRA(HYDRA) ke XOF
Fr57.7656
1 HYDRA(HYDRA) ke XPF
Fr10.4751
1 HYDRA(HYDRA) ke BWP
P1.367865
1 HYDRA(HYDRA) ke BZD
$0.204417
1 HYDRA(HYDRA) ke CVE
$9.746928
1 HYDRA(HYDRA) ke DJF
Fr18.0009
1 HYDRA(HYDRA) ke DOP
$6.540327
1 HYDRA(HYDRA) ke DZD
د.ج13.269816
1 HYDRA(HYDRA) ke FJD
$0.231876
1 HYDRA(HYDRA) ke GNF
Fr884.2815
1 HYDRA(HYDRA) ke GTQ
Q0.779022
1 HYDRA(HYDRA) ke GYD
$21.271572
1 HYDRA(HYDRA) ke ISK
kr12.8142

Sumber Daya HYDRA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HYDRA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi HYDRA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HYDRA

Berapa nilai HYDRA (HYDRA) hari ini?
Harga live HYDRA dalam USD adalah 0.1017 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HYDRA ke USD saat ini?
Harga HYDRA ke USD saat ini adalah $ 0.1017. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HYDRA?
Kapitalisasi pasar HYDRA adalah $ 2.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HYDRA?
Suplai beredar HYDRA adalah 29.15M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HYDRA?
HYDRA mencapai harga ATH sebesar 52.17624526 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HYDRA?
HYDRA mencapai harga ATL 0.098715373698146 USD.
Berapa volume perdagangan HYDRA?
Volume perdagangan 24 jam live HYDRA adalah $ 56.05K USD.
Akankah harga HYDRA naik lebih tinggi tahun ini?
HYDRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HYDRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting HYDRA (HYDRA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HYDRA ke USD

Jumlah

HYDRA
HYDRA
USD
USD

1 HYDRA = 0.1017 USD

Perdagangkan HYDRA

HYDRA/USDT
$0.1017
$0.1017$0.1017
+0.69%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,032.55
$101,032.55$101,032.55

-0.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.98
$3,293.98$3,293.98

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0039
$1.0039$1.0039

+17.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,032.55
$101,032.55$101,032.55

-0.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,293.98
$3,293.98$3,293.98

-0.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1969
$2.1969$2.1969

-1.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0009
$1.0009$1.0009

-1.49%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0843
$0.0843$0.0843

+68.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012526
$0.012526$0.012526

+1,152.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009357
$0.009357$0.009357

+338.47%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.389
$4.389$4.389

+338.90%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001754
$0.00001754$0.00001754

+62.85%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0843
$0.0843$0.0843

+68.60%