ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles. ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

Prediksi Harga ICT (USD)

Berapa nilai ICT (ICT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ICT (ICT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ICT.

Tokenomi ICT (ICT)

Memahami tokenomi ICT (ICT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ICT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ICT Berapa nilai ICT (ICT) hari ini? Harga live ICT dalam USD adalah 0.04436 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ICT ke USD saat ini? $ 0.04436 . Cobalah Harga ICT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ICT? Kapitalisasi pasar ICT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ICT? Suplai beredar ICT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ICT? ICT mencapai harga ATH sebesar 0.6200117873240762 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ICT? ICT mencapai harga ATL 0.019190999425412084 USD . Berapa volume perdagangan ICT? Volume perdagangan 24 jam live ICT adalah $ 11.67K USD . Akankah harga ICT naik lebih tinggi tahun ini? ICT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ICT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

