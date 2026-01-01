Harga MSCI EAFE Hari Ini

Harga live MSCI EAFE (IEFAON) hari ini adalah $ 93.98, dengan perubahan 17.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IEFAON ke USD saat ini adalah $ 93.98 per IEFAON.

MSCI EAFE saat ini berada di peringkat #863 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15.62M, dengan suplai yang beredar 166.17K IEFAON. Selama 24 jam terakhir, IEFAON diperdagangkan antara $ 80 (low) dan $ 94.1 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 96.90442575715856, sementara all-time low aset ini adalah $ 84.21997382573075.

Dalam kinerja jangka pendek, IEFAON bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +17.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 105.47K.

Informasi Pasar MSCI EAFE (IEFAON)

Peringkat No.863 Kapitalisasi Pasar $ 15.62M$ 15.62M $ 15.62M Volume (24 Jam) $ 105.47K$ 105.47K $ 105.47K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.62M$ 15.62M $ 15.62M Suplai Peredaran 166.17K 166.17K 166.17K Total Suplai 166,169.75677269 166,169.75677269 166,169.75677269 Blockchain Publik ETH

