Harga S&P MidCap Hari Ini

Harga live S&P MidCap (IJHON) hari ini adalah $ 70.42, dengan perubahan 17.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IJHON ke USD saat ini adalah $ 70.42 per IJHON.

S&P MidCap saat ini berada di peringkat #1605 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2.85M, dengan suplai yang beredar 40.47K IJHON. Selama 24 jam terakhir, IJHON diperdagangkan antara $ 60 (low) dan $ 70.74 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 70.41497011797647, sementara all-time low aset ini adalah $ 62.64427639043048.

Dalam kinerja jangka pendek, IJHON bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan +17.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 196.96K.

Informasi Pasar S&P MidCap (IJHON)

Peringkat No.1605 Kapitalisasi Pasar $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Volume (24 Jam) $ 196.96K$ 196.96K $ 196.96K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Suplai Peredaran 40.47K 40.47K 40.47K Total Suplai 40,470.15328682 40,470.15328682 40,470.15328682 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar S&P MidCap saat ini adalah $ 2.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 196.96K. Suplai beredar IJHON adalah 40.47K, dan total suplainya sebesar 40470.15328682. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.85M.