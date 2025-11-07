Apa yang dimaksud dengan Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Tokenomi Illuvium (ILV)

Memahami tokenomi Illuvium (ILV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ILV sekarang!

Sumber Daya Illuvium

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Illuvium Berapa nilai Illuvium (ILV) hari ini? Harga live ILV dalam USD adalah 8.873 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ILV ke USD saat ini? $ 8.873 . Cobalah Harga ILV ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Illuvium? Kapitalisasi pasar ILV adalah $ 59.20M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ILV? Suplai beredar ILV adalah 6.67M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ILV? ILV mencapai harga ATH sebesar 2,868.94660798 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ILV? ILV mencapai harga ATL 8.069595677180933 USD . Berapa volume perdagangan ILV? Volume perdagangan 24 jam live ILV adalah $ 429.19K USD . Akankah harga ILV naik lebih tinggi tahun ini? ILV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ILV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

