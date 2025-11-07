BursaDEX+
Harga live Illuvium hari ini adalah 8.873 USD. Lacak informasi harga aktual ILV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ILV dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Illuvium(ILV)

Harga Live 1 ILV ke USD:

$8.863
$8.863
+1.67%1D
USD
Grafik Harga Live Illuvium (ILV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:34:17 (UTC+8)

Informasi Harga Illuvium (ILV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 8.574
$ 8.574
Low 24 Jam
$ 9.195
$ 9.195
High 24 Jam

$ 8.574
$ 8.574

$ 9.195
$ 9.195

$ 2,868.94660798
$ 2,868.94660798

$ 8.069595677180933
$ 8.069595677180933

-1.30%

+1.67%

-13.77%

-13.77%

Harga aktual Illuvium (ILV) adalah $ 8.873. Selama 24 jam terakhir, ILV diperdagangkan antara low $ 8.574 dan high $ 9.195, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highILV adalah $ 2,868.94660798, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 8.069595677180933.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ILV telah berubah sebesar -1.30% selama 1 jam terakhir, +1.67% selama 24 jam, dan -13.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Illuvium (ILV)

No.412

$ 59.20M
$ 59.20M

$ 429.19K
$ 429.19K

$ 80.59M
$ 80.59M

6.67M
6.67M

9,082,929.55631578
9,082,929.55631578

2021-03-31 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Illuvium saat ini adalah $ 59.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 429.19K. Suplai beredar ILV adalah 6.67M, dan total suplainya sebesar 9082929.55631578. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.59M.

Riwayat Harga Illuvium (ILV) USD

Pantau perubahan harga Illuvium untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.14558+1.67%
30 Days$ -5.665-38.97%
60 Hari$ -5.765-39.39%
90 Hari$ -10.861-55.04%
Perubahan Harga Illuvium Hari Ini

Hari ini, ILV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.14558 (+1.67%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Illuvium 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -5.665 (-38.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Illuvium 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ILV terlihat mengalami perubahan $ -5.765 (-39.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Illuvium 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -10.861 (-55.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Illuvium (ILV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Illuvium sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Illuvium tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Illuvium Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ILV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Illuvium di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Illuvium dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Illuvium (USD)

Berapa nilai Illuvium (ILV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Illuvium (ILV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Illuvium.

Cek prediksi harga Illuvium sekarang!

Tokenomi Illuvium (ILV)

Memahami tokenomi Illuvium (ILV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ILV sekarang!

Cara membeli Illuvium (ILV)

Ingin mengetahui cara membeli Illuvium? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Illuvium di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ILV ke Mata Uang Lokal

1 Illuvium(ILV) ke VND
233,492.995
1 Illuvium(ILV) ke AUD
A$13.66442
1 Illuvium(ILV) ke GBP
6.74348
1 Illuvium(ILV) ke EUR
7.63078
1 Illuvium(ILV) ke USD
$8.873
1 Illuvium(ILV) ke MYR
RM37.08914
1 Illuvium(ILV) ke TRY
374.35187
1 Illuvium(ILV) ke JPY
¥1,348.696
1 Illuvium(ILV) ke ARS
ARS$12,878.00601
1 Illuvium(ILV) ke RUB
720.84252
1 Illuvium(ILV) ke INR
786.76891
1 Illuvium(ILV) ke IDR
Rp147,883.27418
1 Illuvium(ILV) ke PHP
523.68446
1 Illuvium(ILV) ke EGP
￡E.419.6929
1 Illuvium(ILV) ke BRL
R$47.47055
1 Illuvium(ILV) ke CAD
C$12.51093
1 Illuvium(ILV) ke BDT
1,082.59473
1 Illuvium(ILV) ke NGN
12,766.82732
1 Illuvium(ILV) ke COP
$33,996.10093
1 Illuvium(ILV) ke ZAR
R.154.12401
1 Illuvium(ILV) ke UAH
373.19838
1 Illuvium(ILV) ke TZS
T.Sh.21,800.961
1 Illuvium(ILV) ke VES
Bs2,014.171
1 Illuvium(ILV) ke CLP
$8,367.239
1 Illuvium(ILV) ke PKR
Rs2,507.86472
1 Illuvium(ILV) ke KZT
4,667.46419
1 Illuvium(ILV) ke THB
฿287.4852
1 Illuvium(ILV) ke TWD
NT$274.97427
1 Illuvium(ILV) ke AED
د.إ32.56391
1 Illuvium(ILV) ke CHF
Fr7.0984
1 Illuvium(ILV) ke HKD
HK$68.94321
1 Illuvium(ILV) ke AMD
֏3,393.0352
1 Illuvium(ILV) ke MAD
.د.م82.5189
1 Illuvium(ILV) ke MXN
$164.77161
1 Illuvium(ILV) ke SAR
ريال33.27375
1 Illuvium(ILV) ke ETB
Br1,365.46597
1 Illuvium(ILV) ke KES
KSh1,146.03668
1 Illuvium(ILV) ke JOD
د.أ6.290957
1 Illuvium(ILV) ke PLN
32.56391
1 Illuvium(ILV) ke RON
лв39.0412
1 Illuvium(ILV) ke SEK
kr84.91461
1 Illuvium(ILV) ke BGN
лв14.99537
1 Illuvium(ILV) ke HUF
Ft2,966.51009
1 Illuvium(ILV) ke CZK
186.86538
1 Illuvium(ILV) ke KWD
د.ك2.715138
1 Illuvium(ILV) ke ILS
29.01471
1 Illuvium(ILV) ke BOB
Bs61.2237
1 Illuvium(ILV) ke AZN
15.0841
1 Illuvium(ILV) ke TJS
SM81.80906
1 Illuvium(ILV) ke GEL
24.04583
1 Illuvium(ILV) ke AOA
Kz8,132.90307
1 Illuvium(ILV) ke BHD
.د.ب3.336248
1 Illuvium(ILV) ke BMD
$8.873
1 Illuvium(ILV) ke DKK
kr57.31958
1 Illuvium(ILV) ke HNL
L233.71482
1 Illuvium(ILV) ke MUR
408.158
1 Illuvium(ILV) ke NAD
$154.12401
1 Illuvium(ILV) ke NOK
kr90.41587
1 Illuvium(ILV) ke NZD
$15.70521
1 Illuvium(ILV) ke PAB
B/.8.873
1 Illuvium(ILV) ke PGK
K37.2666
1 Illuvium(ILV) ke QAR
ر.ق32.29772
1 Illuvium(ILV) ke RSD
дин.900.34331
1 Illuvium(ILV) ke UZS
soʻm106,903.58987
1 Illuvium(ILV) ke ALL
L744.00105
1 Illuvium(ILV) ke ANG
ƒ15.88267
1 Illuvium(ILV) ke AWG
ƒ15.9714
1 Illuvium(ILV) ke BBD
$17.746
1 Illuvium(ILV) ke BAM
KM14.99537
1 Illuvium(ILV) ke BIF
Fr26,166.477
1 Illuvium(ILV) ke BND
$11.5349
1 Illuvium(ILV) ke BSD
$8.873
1 Illuvium(ILV) ke JMD
$1,422.78555
1 Illuvium(ILV) ke KHR
35,634.50038
1 Illuvium(ILV) ke KMF
Fr3,726.66
1 Illuvium(ILV) ke LAK
192,891.30049
1 Illuvium(ILV) ke LKR
රු2,705.11151
1 Illuvium(ILV) ke MDL
L150.841
1 Illuvium(ILV) ke MGA
Ar39,968.4285
1 Illuvium(ILV) ke MOP
P70.984
1 Illuvium(ILV) ke MVR
136.6442
1 Illuvium(ILV) ke MWK
MK15,404.50403
1 Illuvium(ILV) ke MZN
MT567.42835
1 Illuvium(ILV) ke NPR
रु1,257.3041
1 Illuvium(ILV) ke PYG
62,927.316
1 Illuvium(ILV) ke RWF
Fr12,874.723
1 Illuvium(ILV) ke SBD
$73.02479
1 Illuvium(ILV) ke SCR
133.53865
1 Illuvium(ILV) ke SRD
$341.6105
1 Illuvium(ILV) ke SVC
$77.55002
1 Illuvium(ILV) ke SZL
L154.03528
1 Illuvium(ILV) ke TMT
m31.0555
1 Illuvium(ILV) ke TND
د.ت26.255207
1 Illuvium(ILV) ke TTD
$60.07021
1 Illuvium(ILV) ke UGX
Sh31,020.008
1 Illuvium(ILV) ke XAF
Fr5,030.991
1 Illuvium(ILV) ke XCD
$23.9571
1 Illuvium(ILV) ke XOF
Fr5,030.991
1 Illuvium(ILV) ke XPF
Fr913.919
1 Illuvium(ILV) ke BWP
P119.34185
1 Illuvium(ILV) ke BZD
$17.83473
1 Illuvium(ILV) ke CVE
$850.38832
1 Illuvium(ILV) ke DJF
Fr1,570.521
1 Illuvium(ILV) ke DOP
$570.62263
1 Illuvium(ILV) ke DZD
د.ج1,158.45888
1 Illuvium(ILV) ke FJD
$20.23044
1 Illuvium(ILV) ke GNF
Fr77,150.735
1 Illuvium(ILV) ke GTQ
Q67.96718
1 Illuvium(ILV) ke GYD
$1,855.87668
1 Illuvium(ILV) ke ISK
kr1,117.998

Sumber Daya Illuvium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Illuvium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Illuvium
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Illuvium

Berapa nilai Illuvium (ILV) hari ini?
Harga live ILV dalam USD adalah 8.873 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ILV ke USD saat ini?
Harga ILV ke USD saat ini adalah $ 8.873. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Illuvium?
Kapitalisasi pasar ILV adalah $ 59.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ILV?
Suplai beredar ILV adalah 6.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ILV?
ILV mencapai harga ATH sebesar 2,868.94660798 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ILV?
ILV mencapai harga ATL 8.069595677180933 USD.
Berapa volume perdagangan ILV?
Volume perdagangan 24 jam live ILV adalah $ 429.19K USD.
Akankah harga ILV naik lebih tinggi tahun ini?
ILV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ILV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:34:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

