Harga aktual WorldAssets (INC) adalah $ 0.5081. Selama 24 jam terakhir, INC diperdagangkan antara low $ 0.4877 dan high $ 0.5108, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highINC adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.
Dalam hal kinerja jangka pendek, INC telah berubah sebesar +2.37% selama 1 jam terakhir, +3.00% selama 24 jam, dan -0.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar WorldAssets saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 26.34K. Suplai beredar INC adalah --, dan total suplainya sebesar 300000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 152.43M.
Pantau perubahan harga WorldAssets untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Hari ini, INC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.014799 (+3.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1605 (-24.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, INC terlihat mengalami perubahan $ +0.4081 (+408.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.4081 (+408.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WorldAssets (INC)?
Lihat halaman Riwayat Harga WorldAssets sekarang.
Platform WORLDASSETS (Protokol WAT) adalah platform layanan keuangan inovatif untuk tokenisasi aset dunia nyata (RWA). Melalui Protokol WAT, platform ini mengintegrasikan aset fisik on-chain, model token ganda (token kepemilikan aset + token imbal hasil aset), RWAFi (RWA + DeFi), likuiditas AMM, komite aset POS-DAO, kepatuhan aset, dan mekanisme keluar tokenisasi yang lengkap untuk mencapai implementasi RWA yang sesungguhnya.
WorldAssets tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WorldAssets Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.
Selain itu, Anda dapat:
- Periksa INC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WorldAssets di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.
Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WorldAssets dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.
Berapa nilai WorldAssets (INC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WorldAssets (INC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WorldAssets.
Cek prediksi harga WorldAssets sekarang!
Memahami tokenomi WorldAssets (INC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INC sekarang!
Ingin mengetahui cara membeli WorldAssets? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WorldAssets di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WorldAssets, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
