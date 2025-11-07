BursaDEX+
Harga live INI hari ini adalah 0.03435 USD. Lacak informasi harga aktual INI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga INI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga INI(INI)

Harga Live 1 INI ke USD:

$0.03435
+1.47%1D
USD
Grafik Harga Live INI (INI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:49:47 (UTC+8)

Informasi Harga INI (INI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0335
Low 24 Jam
$ 0.0353
High 24 Jam

$ 0.0335
$ 0.0353
--
--
+0.32%

+1.47%

+1.77%

+1.77%

Harga aktual INI (INI) adalah $ 0.03435. Selama 24 jam terakhir, INI diperdagangkan antara low $ 0.0335 dan high $ 0.0353, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highINI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, INI telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, +1.47% selama 24 jam, dan +1.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar INI (INI)

--
$ 127.36K
$ 127.36K$ 127.36K

$ 206.10M
$ 206.10M$ 206.10M

--
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

INICHAIN

Kapitalisasi Pasar INI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 127.36K. Suplai beredar INI adalah --, dan total suplainya sebesar 6000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 206.10M.

Riwayat Harga INI (INI) USD

Pantau perubahan harga INI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004976+1.47%
30 Days$ +0.00315+10.09%
60 Hari$ +0.00286+9.08%
90 Hari$ -0.01468-29.95%
Perubahan Harga INI Hari Ini

Hari ini, INI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0004976 (+1.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga INI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00315 (+10.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga INI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, INI terlihat mengalami perubahan $ +0.00286 (+9.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga INI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01468 (-29.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari INI (INI)?

Lihat halaman Riwayat Harga INI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan INI (INI)

InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.

INI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi INI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa INI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang INI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli INI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga INI (USD)

Berapa nilai INI (INI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda INI (INI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk INI.

Cek prediksi harga INI sekarang!

Tokenomi INI (INI)

Memahami tokenomi INI (INI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INI sekarang!

Cara membeli INI (INI)

Ingin mengetahui cara membeli INI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli INI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

INI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya INI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai INI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi INI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang INI

Berapa nilai INI (INI) hari ini?
Harga live INI dalam USD adalah 0.03435 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga INI ke USD saat ini?
Harga INI ke USD saat ini adalah $ 0.03435. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar INI?
Kapitalisasi pasar INI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar INI?
Suplai beredar INI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) INI?
INI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) INI?
INI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan INI?
Volume perdagangan 24 jam live INI adalah $ 127.36K USD.
Akankah harga INI naik lebih tinggi tahun ini?
INI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting INI (INI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

