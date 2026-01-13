Harga Infrared Hari Ini

Harga live Infrared (IR) hari ini adalah $ 0.08602, dengan perubahan 2.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IR ke USD saat ini adalah $ 0.08602 per IR.

Infrared saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- IR. Selama 24 jam terakhir, IR diperdagangkan antara $ 0.07572 (low) dan $ 0.08657 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, IR bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan +23.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 158.31K.

Informasi Pasar Infrared (IR)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 158.31K$ 158.31K $ 158.31K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 86.02M$ 86.02M $ 86.02M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BERACHAIN

Kapitalisasi Pasar Infrared saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 158.31K. Suplai beredar IR adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 86.02M.