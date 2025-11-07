BursaDEX+
Harga live FLOW hari ini adalah 0.2409 USD. Lacak informasi harga aktual FLOW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLOW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FLOW

Info Harga FLOW

Penjelasan FLOW

Whitepaper FLOW

Situs Web Resmi FLOW

Tokenomi FLOW

Prakiraan Harga FLOW

Riwayat FLOW

Panduan Membeli FLOW

Konverter FLOW ke Mata Uang Fiat

Spot FLOW

Futures USDT-M FLOW

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FLOW

Harga FLOW(FLOW)

Harga Live 1 FLOW ke USD:

$0.2409
$0.2409
+2.99%1D
USD
Grafik Harga Live FLOW (FLOW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:35:19 (UTC+8)

Informasi Harga FLOW (FLOW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.231
$ 0.231
Low 24 Jam
$ 0.2429
$ 0.2429
High 24 Jam

$ 0.231
$ 0.231

$ 0.2429
$ 0.2429

$ 46.16255049
$ 46.16255049

$ 0.14196102735070829
$ 0.14196102735070829

+1.64%

+2.99%

-6.78%

-6.78%

Harga aktual FLOW (FLOW) adalah $ 0.2409. Selama 24 jam terakhir, FLOW diperdagangkan antara low $ 0.231 dan high $ 0.2429, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLOW adalah $ 46.16255049, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.14196102735070829.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLOW telah berubah sebesar +1.64% selama 1 jam terakhir, +2.99% selama 24 jam, dan -6.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FLOW (FLOW)

No.123

$ 390.37M
$ 390.37M

$ 276.47K
$ 276.47K

$ 390.37M
$ 390.37M

1.62B
1.62B

--
--

1,620,466,123.5196738
1,620,466,123.5196738

0.01%

FLOW

Kapitalisasi Pasar FLOW saat ini adalah $ 390.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 276.47K. Suplai beredar FLOW adalah 1.62B, dan total suplainya sebesar 1620466123.5196738. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 390.37M.

Riwayat Harga FLOW (FLOW) USD

Pantau perubahan harga FLOW untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006994+2.99%
30 Days$ -0.1187-33.01%
60 Hari$ -0.1587-39.72%
90 Hari$ -0.1388-36.56%
Perubahan Harga FLOW Hari Ini

Hari ini, FLOW tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006994 (+2.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FLOW 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1187 (-33.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FLOW 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLOW terlihat mengalami perubahan $ -0.1587 (-39.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FLOW 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1388 (-36.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FLOW (FLOW)?

Lihat halaman Riwayat Harga FLOW sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

FLOW tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FLOW Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FLOW ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FLOW di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FLOW dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FLOW (USD)

Berapa nilai FLOW (FLOW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FLOW (FLOW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FLOW.

Cek prediksi harga FLOW sekarang!

Tokenomi FLOW (FLOW)

Memahami tokenomi FLOW (FLOW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLOW sekarang!

Cara membeli FLOW (FLOW)

Ingin mengetahui cara membeli FLOW? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FLOW di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLOW ke Mata Uang Lokal

1 FLOW(FLOW) ke VND
6,339.2835
1 FLOW(FLOW) ke AUD
A$0.370986
1 FLOW(FLOW) ke GBP
0.183084
1 FLOW(FLOW) ke EUR
0.207174
1 FLOW(FLOW) ke USD
$0.2409
1 FLOW(FLOW) ke MYR
RM1.006962
1 FLOW(FLOW) ke TRY
10.163571
1 FLOW(FLOW) ke JPY
¥36.6168
1 FLOW(FLOW) ke ARS
ARS$349.635033
1 FLOW(FLOW) ke RUB
19.570716
1 FLOW(FLOW) ke INR
21.360603
1 FLOW(FLOW) ke IDR
Rp4,014.998394
1 FLOW(FLOW) ke PHP
14.203464
1 FLOW(FLOW) ke EGP
￡E.11.39457
1 FLOW(FLOW) ke BRL
R$1.288815
1 FLOW(FLOW) ke CAD
C$0.339669
1 FLOW(FLOW) ke BDT
29.392209
1 FLOW(FLOW) ke NGN
346.616556
1 FLOW(FLOW) ke COP
$922.986669
1 FLOW(FLOW) ke ZAR
R.4.186842
1 FLOW(FLOW) ke UAH
10.132254
1 FLOW(FLOW) ke TZS
T.Sh.591.8913
1 FLOW(FLOW) ke VES
Bs54.6843
1 FLOW(FLOW) ke CLP
$227.1687
1 FLOW(FLOW) ke PKR
Rs68.087976
1 FLOW(FLOW) ke KZT
126.720627
1 FLOW(FLOW) ke THB
฿7.800342
1 FLOW(FLOW) ke TWD
NT$7.465491
1 FLOW(FLOW) ke AED
د.إ0.884103
1 FLOW(FLOW) ke CHF
Fr0.19272
1 FLOW(FLOW) ke HKD
HK$1.871793
1 FLOW(FLOW) ke AMD
֏92.12016
1 FLOW(FLOW) ke MAD
.د.م2.24037
1 FLOW(FLOW) ke MXN
$4.473513
1 FLOW(FLOW) ke SAR
ريال0.903375
1 FLOW(FLOW) ke ETB
Br37.072101
1 FLOW(FLOW) ke KES
KSh31.109826
1 FLOW(FLOW) ke JOD
د.أ0.1707981
1 FLOW(FLOW) ke PLN
0.886512
1 FLOW(FLOW) ke RON
лв1.05996
1 FLOW(FLOW) ke SEK
kr2.305413
1 FLOW(FLOW) ke BGN
лв0.407121
1 FLOW(FLOW) ke HUF
Ft80.595504
1 FLOW(FLOW) ke CZK
5.078172
1 FLOW(FLOW) ke KWD
د.ك0.0737154
1 FLOW(FLOW) ke ILS
0.787743
1 FLOW(FLOW) ke BOB
Bs1.66221
1 FLOW(FLOW) ke AZN
0.40953
1 FLOW(FLOW) ke TJS
SM2.221098
1 FLOW(FLOW) ke GEL
0.652839
1 FLOW(FLOW) ke AOA
Kz220.806531
1 FLOW(FLOW) ke BHD
.د.ب0.0905784
1 FLOW(FLOW) ke BMD
$0.2409
1 FLOW(FLOW) ke DKK
kr1.558623
1 FLOW(FLOW) ke HNL
L6.345306
1 FLOW(FLOW) ke MUR
11.074173
1 FLOW(FLOW) ke NAD
$4.184433
1 FLOW(FLOW) ke NOK
kr2.45718
1 FLOW(FLOW) ke NZD
$0.426393
1 FLOW(FLOW) ke PAB
B/.0.2409
1 FLOW(FLOW) ke PGK
K1.01178
1 FLOW(FLOW) ke QAR
ر.ق0.876876
1 FLOW(FLOW) ke RSD
дин.24.465804
1 FLOW(FLOW) ke UZS
soʻm2,902.408971
1 FLOW(FLOW) ke ALL
L20.199465
1 FLOW(FLOW) ke ANG
ƒ0.431211
1 FLOW(FLOW) ke AWG
ƒ0.43362
1 FLOW(FLOW) ke BBD
$0.4818
1 FLOW(FLOW) ke BAM
KM0.407121
1 FLOW(FLOW) ke BIF
Fr710.4141
1 FLOW(FLOW) ke BND
$0.31317
1 FLOW(FLOW) ke BSD
$0.2409
1 FLOW(FLOW) ke JMD
$38.628315
1 FLOW(FLOW) ke KHR
967.468854
1 FLOW(FLOW) ke KMF
Fr101.178
1 FLOW(FLOW) ke LAK
5,236.956417
1 FLOW(FLOW) ke LKR
රු73.443183
1 FLOW(FLOW) ke MDL
L4.0953
1 FLOW(FLOW) ke MGA
Ar1,085.13405
1 FLOW(FLOW) ke MOP
P1.9272
1 FLOW(FLOW) ke MVR
3.70986
1 FLOW(FLOW) ke MWK
MK418.228899
1 FLOW(FLOW) ke MZN
MT15.405555
1 FLOW(FLOW) ke NPR
रु34.13553
1 FLOW(FLOW) ke PYG
1,708.4628
1 FLOW(FLOW) ke RWF
Fr349.5459
1 FLOW(FLOW) ke SBD
$1.982607
1 FLOW(FLOW) ke SCR
3.476187
1 FLOW(FLOW) ke SRD
$9.27465
1 FLOW(FLOW) ke SVC
$2.105466
1 FLOW(FLOW) ke SZL
L4.182024
1 FLOW(FLOW) ke TMT
m0.84315
1 FLOW(FLOW) ke TND
د.ت0.7128231
1 FLOW(FLOW) ke TTD
$1.630893
1 FLOW(FLOW) ke UGX
Sh842.1864
1 FLOW(FLOW) ke XAF
Fr136.8312
1 FLOW(FLOW) ke XCD
$0.65043
1 FLOW(FLOW) ke XOF
Fr136.8312
1 FLOW(FLOW) ke XPF
Fr24.8127
1 FLOW(FLOW) ke BWP
P3.240105
1 FLOW(FLOW) ke BZD
$0.484209
1 FLOW(FLOW) ke CVE
$23.087856
1 FLOW(FLOW) ke DJF
Fr42.6393
1 FLOW(FLOW) ke DOP
$15.492279
1 FLOW(FLOW) ke DZD
د.ج31.456722
1 FLOW(FLOW) ke FJD
$0.549252
1 FLOW(FLOW) ke GNF
Fr2,094.6255
1 FLOW(FLOW) ke GTQ
Q1.845294
1 FLOW(FLOW) ke GYD
$50.386644
1 FLOW(FLOW) ke ISK
kr30.3534

Sumber Daya FLOW

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FLOW, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FLOW
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FLOW

Berapa nilai FLOW (FLOW) hari ini?
Harga live FLOW dalam USD adalah 0.2409 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLOW ke USD saat ini?
Harga FLOW ke USD saat ini adalah $ 0.2409. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FLOW?
Kapitalisasi pasar FLOW adalah $ 390.37M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLOW?
Suplai beredar FLOW adalah 1.62B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLOW?
FLOW mencapai harga ATH sebesar 46.16255049 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLOW?
FLOW mencapai harga ATL 0.14196102735070829 USD.
Berapa volume perdagangan FLOW?
Volume perdagangan 24 jam live FLOW adalah $ 276.47K USD.
Akankah harga FLOW naik lebih tinggi tahun ini?
FLOW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLOW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:35:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FLOW (FLOW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

