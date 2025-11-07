Apa yang dimaksud dengan FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

Prediksi Harga FLOW (USD)

Berapa nilai FLOW (FLOW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FLOW (FLOW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FLOW.

Cek prediksi harga FLOW sekarang!

Tokenomi FLOW (FLOW)

Memahami tokenomi FLOW (FLOW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLOW sekarang!

Sumber Daya FLOW

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FLOW, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FLOW Berapa nilai FLOW (FLOW) hari ini? Harga live FLOW dalam USD adalah 0.2409 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FLOW ke USD saat ini? $ 0.2409 . Cobalah Harga FLOW ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar FLOW? Kapitalisasi pasar FLOW adalah $ 390.37M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FLOW? Suplai beredar FLOW adalah 1.62B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FLOW? FLOW mencapai harga ATH sebesar 46.16255049 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FLOW? FLOW mencapai harga ATL 0.14196102735070829 USD . Berapa volume perdagangan FLOW? Volume perdagangan 24 jam live FLOW adalah $ 276.47K USD . Akankah harga FLOW naik lebih tinggi tahun ini? FLOW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLOW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

