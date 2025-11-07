Apa yang dimaksud dengan IncomRWA (IRWA)

IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.

IncomRWA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi IncomRWA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa IRWA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang IncomRWA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli IncomRWA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga IncomRWA (USD)

Berapa nilai IncomRWA (IRWA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda IncomRWA (IRWA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk IncomRWA.

Cek prediksi harga IncomRWA sekarang!

Tokenomi IncomRWA (IRWA)

Memahami tokenomi IncomRWA (IRWA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IRWA sekarang!

Cara membeli IncomRWA (IRWA)

Ingin mengetahui cara membeli IncomRWA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli IncomRWA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IRWA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya IncomRWA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai IncomRWA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang IncomRWA Berapa nilai IncomRWA (IRWA) hari ini? Harga live IRWA dalam USD adalah 0.01872 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IRWA ke USD saat ini? $ 0.01872 . Cobalah Harga IRWA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar IncomRWA? Kapitalisasi pasar IRWA adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IRWA? Suplai beredar IRWA adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IRWA? IRWA mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IRWA? IRWA mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan IRWA? Volume perdagangan 24 jam live IRWA adalah $ 78.80K USD . Akankah harga IRWA naik lebih tinggi tahun ini? IRWA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IRWA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

