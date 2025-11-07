BursaDEX+
Harga live JetTon Game hari ini adalah 0.10941 USD. Lacak informasi harga aktual JETTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JETTON dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo JetTon Game

Harga JetTon Game(JETTON)

Harga Live 1 JETTON ke USD:

$0.10941
+0.95%1D
USD
Grafik Harga Live JetTon Game (JETTON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:50:40 (UTC+8)

Informasi Harga JetTon Game (JETTON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.10813
Low 24 Jam
$ 0.10941
High 24 Jam

$ 0.10813
$ 0.10941
$ 3.4354176484113172
$ 0.04606794121127499
0.00%

+0.95%

-2.30%

-2.30%

Harga aktual JetTon Game (JETTON) adalah $ 0.10941. Selama 24 jam terakhir, JETTON diperdagangkan antara low $ 0.10813 dan high $ 0.10941, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJETTON adalah $ 3.4354176484113172, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04606794121127499.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JETTON telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.95% selama 24 jam, dan -2.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JetTon Game (JETTON)

No.2190

$ 887.77K
$ 64.25K
$ 10.94M
8.11M
100,000,000
84,098,401
8.11%

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar JetTon Game saat ini adalah $ 887.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.25K. Suplai beredar JETTON adalah 8.11M, dan total suplainya sebesar 84098401. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.94M.

Riwayat Harga JetTon Game (JETTON) USD

Pantau perubahan harga JetTon Game untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0010296+0.95%
30 Days$ -0.02427-18.16%
60 Hari$ -0.06889-38.64%
90 Hari$ -0.08495-43.71%
Perubahan Harga JetTon Game Hari Ini

Hari ini, JETTON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0010296 (+0.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga JetTon Game 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02427 (-18.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga JetTon Game 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JETTON terlihat mengalami perubahan $ -0.06889 (-38.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga JetTon Game 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08495 (-43.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari JetTon Game (JETTON)?

Lihat halaman Riwayat Harga JetTon Game sekarang.

Apa yang dimaksud dengan JetTon Game (JETTON)

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

JetTon Game tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JetTon Game Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JETTON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang JetTon Game di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli JetTon Game dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga JetTon Game (USD)

Berapa nilai JetTon Game (JETTON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JetTon Game (JETTON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JetTon Game.

Cek prediksi harga JetTon Game sekarang!

Tokenomi JetTon Game (JETTON)

Memahami tokenomi JetTon Game (JETTON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JETTON sekarang!

Cara membeli JetTon Game (JETTON)

Ingin mengetahui cara membeli JetTon Game? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli JetTon Game di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JETTON ke Mata Uang Lokal

1 JetTon Game(JETTON) ke VND
2,879.12415
1 JetTon Game(JETTON) ke AUD
A$0.1684914
1 JetTon Game(JETTON) ke GBP
0.0831516
1 JetTon Game(JETTON) ke EUR
0.0940926
1 JetTon Game(JETTON) ke USD
$0.10941
1 JetTon Game(JETTON) ke MYR
RM0.4562397
1 JetTon Game(JETTON) ke TRY
4.617102
1 JetTon Game(JETTON) ke JPY
¥16.73973
1 JetTon Game(JETTON) ke ARS
ARS$158.7943917
1 JetTon Game(JETTON) ke RUB
8.8895625
1 JetTon Game(JETTON) ke INR
9.7013847
1 JetTon Game(JETTON) ke IDR
Rp1,823.4992706
1 JetTon Game(JETTON) ke PHP
6.4573782
1 JetTon Game(JETTON) ke EGP
￡E.5.1739989
1 JetTon Game(JETTON) ke BRL
R$0.5853435
1 JetTon Game(JETTON) ke CAD
C$0.1542681
1 JetTon Game(JETTON) ke BDT
13.3491141
1 JetTon Game(JETTON) ke NGN
157.4234844
1 JetTon Game(JETTON) ke COP
$419.1945681
1 JetTon Game(JETTON) ke ZAR
R.1.9004517
1 JetTon Game(JETTON) ke UAH
4.6017846
1 JetTon Game(JETTON) ke TZS
T.Sh.268.82037
1 JetTon Game(JETTON) ke VES
Bs24.83607
1 JetTon Game(JETTON) ke CLP
$103.17363
1 JetTon Game(JETTON) ke PKR
Rs30.9236424
1 JetTon Game(JETTON) ke KZT
57.5529423
1 JetTon Game(JETTON) ke THB
฿3.5426958
1 JetTon Game(JETTON) ke TWD
NT$3.3895218
1 JetTon Game(JETTON) ke AED
د.إ0.4015347
1 JetTon Game(JETTON) ke CHF
Fr0.087528
1 JetTon Game(JETTON) ke HKD
HK$0.8501157
1 JetTon Game(JETTON) ke AMD
֏41.838384
1 JetTon Game(JETTON) ke MAD
.د.م1.017513
1 JetTon Game(JETTON) ke MXN
$2.0328378
1 JetTon Game(JETTON) ke SAR
ريال0.4102875
1 JetTon Game(JETTON) ke ETB
Br16.8371049
1 JetTon Game(JETTON) ke KES
KSh14.1292074
1 JetTon Game(JETTON) ke JOD
د.أ0.07757169
1 JetTon Game(JETTON) ke PLN
0.4026288
1 JetTon Game(JETTON) ke RON
лв0.481404
1 JetTon Game(JETTON) ke SEK
kr1.0470537
1 JetTon Game(JETTON) ke BGN
лв0.1849029
1 JetTon Game(JETTON) ke HUF
Ft36.6282798
1 JetTon Game(JETTON) ke CZK
2.3074569
1 JetTon Game(JETTON) ke KWD
د.ك0.03347946
1 JetTon Game(JETTON) ke ILS
0.3577707
1 JetTon Game(JETTON) ke BOB
Bs0.754929
1 JetTon Game(JETTON) ke AZN
0.185997
1 JetTon Game(JETTON) ke TJS
SM1.0087602
1 JetTon Game(JETTON) ke GEL
0.2965011
1 JetTon Game(JETTON) ke AOA
Kz100.2841119
1 JetTon Game(JETTON) ke BHD
.د.ب0.04124757
1 JetTon Game(JETTON) ke BMD
$0.10941
1 JetTon Game(JETTON) ke DKK
kr0.7078827
1 JetTon Game(JETTON) ke HNL
L2.8818594
1 JetTon Game(JETTON) ke MUR
5.0262954
1 JetTon Game(JETTON) ke NAD
$1.9004517
1 JetTon Game(JETTON) ke NOK
kr1.1148879
1 JetTon Game(JETTON) ke NZD
$0.1936557
1 JetTon Game(JETTON) ke PAB
B/.0.10941
1 JetTon Game(JETTON) ke PGK
K0.459522
1 JetTon Game(JETTON) ke QAR
ر.ق0.3982524
1 JetTon Game(JETTON) ke RSD
дин.11.1127737
1 JetTon Game(JETTON) ke UZS
soʻm1,318.1924679
1 JetTon Game(JETTON) ke ALL
L9.1740285
1 JetTon Game(JETTON) ke ANG
ƒ0.1958439
1 JetTon Game(JETTON) ke AWG
ƒ0.196938
1 JetTon Game(JETTON) ke BBD
$0.21882
1 JetTon Game(JETTON) ke BAM
KM0.1849029
1 JetTon Game(JETTON) ke BIF
Fr322.65009
1 JetTon Game(JETTON) ke BND
$0.142233
1 JetTon Game(JETTON) ke BSD
$0.10941
1 JetTon Game(JETTON) ke JMD
$17.5438935
1 JetTon Game(JETTON) ke KHR
439.3971246
1 JetTon Game(JETTON) ke KMF
Fr45.9522
1 JetTon Game(JETTON) ke LAK
2,378.4782133
1 JetTon Game(JETTON) ke LKR
රු33.3558267
1 JetTon Game(JETTON) ke MDL
L1.85997
1 JetTon Game(JETTON) ke MGA
Ar492.837345
1 JetTon Game(JETTON) ke MOP
P0.87528
1 JetTon Game(JETTON) ke MVR
1.684914
1 JetTon Game(JETTON) ke MWK
MK189.9477951
1 JetTon Game(JETTON) ke MZN
MT6.9967695
1 JetTon Game(JETTON) ke NPR
रु15.503397
1 JetTon Game(JETTON) ke PYG
775.93572
1 JetTon Game(JETTON) ke RWF
Fr158.75391
1 JetTon Game(JETTON) ke SBD
$0.9004443
1 JetTon Game(JETTON) ke SCR
1.53174
1 JetTon Game(JETTON) ke SRD
$4.212285
1 JetTon Game(JETTON) ke SVC
$0.9562434
1 JetTon Game(JETTON) ke SZL
L1.8993576
1 JetTon Game(JETTON) ke TMT
m0.382935
1 JetTon Game(JETTON) ke TND
د.ت0.32374419
1 JetTon Game(JETTON) ke TTD
$0.7407057
1 JetTon Game(JETTON) ke UGX
Sh382.49736
1 JetTon Game(JETTON) ke XAF
Fr62.14488
1 JetTon Game(JETTON) ke XCD
$0.295407
1 JetTon Game(JETTON) ke XOF
Fr62.14488
1 JetTon Game(JETTON) ke XPF
Fr11.26923
1 JetTon Game(JETTON) ke BWP
P1.4715645
1 JetTon Game(JETTON) ke BZD
$0.2199141
1 JetTon Game(JETTON) ke CVE
$10.4858544
1 JetTon Game(JETTON) ke DJF
Fr19.36557
1 JetTon Game(JETTON) ke DOP
$7.0361571
1 JetTon Game(JETTON) ke DZD
د.ج14.2758168
1 JetTon Game(JETTON) ke FJD
$0.2494548
1 JetTon Game(JETTON) ke GNF
Fr951.31995
1 JetTon Game(JETTON) ke GTQ
Q0.8380806
1 JetTon Game(JETTON) ke GYD
$22.8841956
1 JetTon Game(JETTON) ke ISK
kr13.78566

Sumber Daya JetTon Game

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JetTon Game, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi JetTon Game
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JetTon Game

Berapa nilai JetTon Game (JETTON) hari ini?
Harga live JETTON dalam USD adalah 0.10941 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JETTON ke USD saat ini?
Harga JETTON ke USD saat ini adalah $ 0.10941. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JetTon Game?
Kapitalisasi pasar JETTON adalah $ 887.77K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JETTON?
Suplai beredar JETTON adalah 8.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JETTON?
JETTON mencapai harga ATH sebesar 3.4354176484113172 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JETTON?
JETTON mencapai harga ATL 0.04606794121127499 USD.
Berapa volume perdagangan JETTON?
Volume perdagangan 24 jam live JETTON adalah $ 64.25K USD.
Akankah harga JETTON naik lebih tinggi tahun ini?
JETTON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JETTON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:50:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

