JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Prediksi Harga JUST (USD)

Berapa nilai JUST (JST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JUST (JST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JUST.

Tokenomi JUST (JST)

Memahami tokenomi JUST (JST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JST sekarang!

Cara membeli JUST (JST)

JST ke Mata Uang Lokal

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JUST Berapa nilai JUST (JST) hari ini? Harga live JST dalam USD adalah 0.03551 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga JST ke USD saat ini? $ 0.03551 . Cobalah Harga JST ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar JUST? Kapitalisasi pasar JST adalah $ 351.55M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar JST? Suplai beredar JST adalah 9.90B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) JST? JST mencapai harga ATH sebesar 0.20825091 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) JST? JST mencapai harga ATL 0.00476612780651 USD . Berapa volume perdagangan JST? Volume perdagangan 24 jam live JST adalah $ 3.20M USD . Akankah harga JST naik lebih tinggi tahun ini? JST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting JUST (JST)

