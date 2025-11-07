BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live JITO hari ini adalah 0.76 USD. Lacak informasi harga aktual JTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JTO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live JITO hari ini adalah 0.76 USD. Lacak informasi harga aktual JTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JTO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JTO

Info Harga JTO

Penjelasan JTO

Situs Web Resmi JTO

Tokenomi JTO

Prakiraan Harga JTO

Riwayat JTO

Panduan Membeli JTO

Konverter JTO ke Mata Uang Fiat

Spot JTO

Futures USDT-M JTO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo JITO

Harga JITO(JTO)

Harga Live 1 JTO ke USD:

$0.76
$0.76$0.76
+2.59%1D
USD
Grafik Harga Live JITO (JTO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:54:04 (UTC+8)

Informasi Harga JITO (JTO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.728
$ 0.728$ 0.728
Low 24 Jam
$ 0.7996
$ 0.7996$ 0.7996
High 24 Jam

$ 0.728
$ 0.728$ 0.728

$ 0.7996
$ 0.7996$ 0.7996

$ 5.608309380488856
$ 5.608309380488856$ 5.608309380488856

$ 0.4871280372258367
$ 0.4871280372258367$ 0.4871280372258367

+1.10%

+2.59%

-16.67%

-16.67%

Harga aktual JITO (JTO) adalah $ 0.76. Selama 24 jam terakhir, JTO diperdagangkan antara low $ 0.728 dan high $ 0.7996, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJTO adalah $ 5.608309380488856, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.4871280372258367.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JTO telah berubah sebesar +1.10% selama 1 jam terakhir, +2.59% selama 24 jam, dan -16.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JITO (JTO)

No.136

$ 302.19M
$ 302.19M$ 302.19M

$ 952.89K
$ 952.89K$ 952.89K

$ 760.00M
$ 760.00M$ 760.00M

397.62M
397.62M 397.62M

999,999,640.214771
999,999,640.214771 999,999,640.214771

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar JITO saat ini adalah $ 302.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 952.89K. Suplai beredar JTO adalah 397.62M, dan total suplainya sebesar 999999640.214771. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 760.00M.

Riwayat Harga JITO (JTO) USD

Pantau perubahan harga JITO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.019187+2.59%
30 Days$ -0.83-52.21%
60 Hari$ -1.045-57.90%
90 Hari$ -1.058-58.20%
Perubahan Harga JITO Hari Ini

Hari ini, JTO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.019187 (+2.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga JITO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.83 (-52.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga JITO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JTO terlihat mengalami perubahan $ -1.045 (-57.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga JITO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.058 (-58.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari JITO (JTO)?

Lihat halaman Riwayat Harga JITO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan JITO (JTO)

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

JITO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JITO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JTO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang JITO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli JITO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga JITO (USD)

Berapa nilai JITO (JTO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JITO (JTO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JITO.

Cek prediksi harga JITO sekarang!

Tokenomi JITO (JTO)

Memahami tokenomi JITO (JTO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JTO sekarang!

Cara membeli JITO (JTO)

Ingin mengetahui cara membeli JITO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli JITO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JTO ke Mata Uang Lokal

1 JITO(JTO) ke VND
19,999.4
1 JITO(JTO) ke AUD
A$1.1704
1 JITO(JTO) ke GBP
0.5776
1 JITO(JTO) ke EUR
0.6536
1 JITO(JTO) ke USD
$0.76
1 JITO(JTO) ke MYR
RM3.1768
1 JITO(JTO) ke TRY
31.996
1 JITO(JTO) ke JPY
¥116.28
1 JITO(JTO) ke ARS
ARS$1,103.0412
1 JITO(JTO) ke RUB
61.7424
1 JITO(JTO) ke INR
67.3892
1 JITO(JTO) ke IDR
Rp12,666.6616
1 JITO(JTO) ke PHP
44.8628
1 JITO(JTO) ke EGP
￡E.35.9404
1 JITO(JTO) ke BRL
R$4.0584
1 JITO(JTO) ke CAD
C$1.0716
1 JITO(JTO) ke BDT
92.7276
1 JITO(JTO) ke NGN
1,093.5184
1 JITO(JTO) ke COP
$2,911.8716
1 JITO(JTO) ke ZAR
R.13.1936
1 JITO(JTO) ke UAH
31.9656
1 JITO(JTO) ke TZS
T.Sh.1,867.32
1 JITO(JTO) ke VES
Bs169.48
1 JITO(JTO) ke CLP
$715.92
1 JITO(JTO) ke PKR
Rs214.8064
1 JITO(JTO) ke KZT
399.7828
1 JITO(JTO) ke THB
฿24.624
1 JITO(JTO) ke TWD
NT$23.5524
1 JITO(JTO) ke AED
د.إ2.7892
1 JITO(JTO) ke CHF
Fr0.608
1 JITO(JTO) ke HKD
HK$5.9052
1 JITO(JTO) ke AMD
֏290.624
1 JITO(JTO) ke MAD
.د.م7.0756
1 JITO(JTO) ke MXN
$14.1132
1 JITO(JTO) ke SAR
ريال2.85
1 JITO(JTO) ke ETB
Br116.6524
1 JITO(JTO) ke KES
KSh98.1464
1 JITO(JTO) ke JOD
د.أ0.53884
1 JITO(JTO) ke PLN
2.7968
1 JITO(JTO) ke RON
лв3.344
1 JITO(JTO) ke SEK
kr7.2656
1 JITO(JTO) ke BGN
лв1.2844
1 JITO(JTO) ke HUF
Ft254.0908
1 JITO(JTO) ke CZK
16.0284
1 JITO(JTO) ke KWD
د.ك0.23256
1 JITO(JTO) ke ILS
2.4852
1 JITO(JTO) ke BOB
Bs5.244
1 JITO(JTO) ke AZN
1.292
1 JITO(JTO) ke TJS
SM7.0072
1 JITO(JTO) ke GEL
2.0596
1 JITO(JTO) ke AOA
Kz693.424
1 JITO(JTO) ke BHD
.د.ب0.28576
1 JITO(JTO) ke BMD
$0.76
1 JITO(JTO) ke DKK
kr4.9096
1 JITO(JTO) ke HNL
L19.9728
1 JITO(JTO) ke MUR
34.96
1 JITO(JTO) ke NAD
$13.2012
1 JITO(JTO) ke NOK
kr7.752
1 JITO(JTO) ke NZD
$1.3452
1 JITO(JTO) ke PAB
B/.0.76
1 JITO(JTO) ke PGK
K3.2452
1 JITO(JTO) ke QAR
ر.ق2.7664
1 JITO(JTO) ke RSD
дин.77.1476
1 JITO(JTO) ke UZS
soʻm9,047.6176
1 JITO(JTO) ke ALL
L63.7412
1 JITO(JTO) ke ANG
ƒ1.3604
1 JITO(JTO) ke AWG
ƒ1.368
1 JITO(JTO) ke BBD
$1.52
1 JITO(JTO) ke BAM
KM1.2844
1 JITO(JTO) ke BIF
Fr2,241.24
1 JITO(JTO) ke BND
$0.988
1 JITO(JTO) ke BSD
$0.76
1 JITO(JTO) ke JMD
$121.866
1 JITO(JTO) ke KHR
3,052.2056
1 JITO(JTO) ke KMF
Fr324.52
1 JITO(JTO) ke LAK
16,521.7388
1 JITO(JTO) ke LKR
රු231.7012
1 JITO(JTO) ke MDL
L13.0036
1 JITO(JTO) ke MGA
Ar3,423.42
1 JITO(JTO) ke MOP
P6.08
1 JITO(JTO) ke MVR
11.704
1 JITO(JTO) ke MWK
MK1,317.156
1 JITO(JTO) ke MZN
MT48.602
1 JITO(JTO) ke NPR
रु107.692
1 JITO(JTO) ke PYG
5,389.92
1 JITO(JTO) ke RWF
Fr1,104.28
1 JITO(JTO) ke SBD
$6.2472
1 JITO(JTO) ke SCR
11.4456
1 JITO(JTO) ke SRD
$29.26
1 JITO(JTO) ke SVC
$6.6424
1 JITO(JTO) ke SZL
L13.186
1 JITO(JTO) ke TMT
m2.66
1 JITO(JTO) ke TND
د.ت2.24884
1 JITO(JTO) ke TTD
$5.1452
1 JITO(JTO) ke UGX
Sh2,656.96
1 JITO(JTO) ke XAF
Fr431.68
1 JITO(JTO) ke XCD
$2.052
1 JITO(JTO) ke XOF
Fr431.68
1 JITO(JTO) ke XPF
Fr78.28
1 JITO(JTO) ke BWP
P10.222
1 JITO(JTO) ke BZD
$1.5276
1 JITO(JTO) ke CVE
$72.8384
1 JITO(JTO) ke DJF
Fr135.28
1 JITO(JTO) ke DOP
$48.868
1 JITO(JTO) ke DZD
د.ج99.1648
1 JITO(JTO) ke FJD
$1.7328
1 JITO(JTO) ke GNF
Fr6,608.2
1 JITO(JTO) ke GTQ
Q5.8216
1 JITO(JTO) ke GYD
$158.9616
1 JITO(JTO) ke ISK
kr95.76

Sumber Daya JITO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JITO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi JITO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JITO

Berapa nilai JITO (JTO) hari ini?
Harga live JTO dalam USD adalah 0.76 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JTO ke USD saat ini?
Harga JTO ke USD saat ini adalah $ 0.76. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JITO?
Kapitalisasi pasar JTO adalah $ 302.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JTO?
Suplai beredar JTO adalah 397.62M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JTO?
JTO mencapai harga ATH sebesar 5.608309380488856 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JTO?
JTO mencapai harga ATL 0.4871280372258367 USD.
Berapa volume perdagangan JTO?
Volume perdagangan 24 jam live JTO adalah $ 952.89K USD.
Akankah harga JTO naik lebih tinggi tahun ini?
JTO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JTO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:54:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting JITO (JTO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator JTO ke USD

Jumlah

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 0.76 USD

Perdagangkan JTO

JTO/USDT
$0.76
$0.76$0.76
+2.67%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,159.89
$101,159.89$101,159.89

-0.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,331.48
$3,331.48$3,331.48

+0.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.82
$156.82$156.82

+0.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1000
$1.1000$1.1000

+28.20%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,159.89
$101,159.89$101,159.89

-0.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,331.48
$3,331.48$3,331.48

+0.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.82
$156.82$156.82

+0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2142
$2.2142$2.2142

-0.90%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0136
$1.0136$1.0136

-0.24%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1141
$0.1141$0.1141

+128.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004015
$0.0004015$0.0004015

+167.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014748
$0.014748$0.014748

+1,374.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.354
$4.354$4.354

+335.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.006247
$0.006247$0.006247

+192.73%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1141
$0.1141$0.1141

+128.20%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005220
$0.00000000005220$0.00000000005220

+54.98%