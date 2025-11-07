Apa yang dimaksud dengan JITO (JTO)

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite. JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

Tokenomi JITO (JTO)

Memahami tokenomi JITO (JTO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JTO sekarang!

Berapa nilai JITO (JTO) hari ini? Harga live JTO dalam USD adalah 0.76 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa kapitalisasi pasar JITO? Kapitalisasi pasar JTO adalah $ 302.19M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar JTO? Suplai beredar JTO adalah 397.62M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) JTO? JTO mencapai harga ATH sebesar 5.608309380488856 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) JTO? JTO mencapai harga ATL 0.4871280372258367 USD .

