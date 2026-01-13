Tokenomi Kabuto (KABUTO)

Telusuri wawasan utama tentang Kabuto (KABUTO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga Kabuto (KABUTO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Kabuto (KABUTO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Informasi Kabuto (KABUTO)

Kabuto adalah token meme Solana berdasarkan kisah viral “KabutoKing”, yaitu kolektor pengumpul kartu Pokémon Kabuto edisi pertama, yang memberikan narasi bertema koleksi pada token ini.

Explorer Blok:
https://solscan.io/token/A9E2AopuG56LWYiXsvGLLTcLjUjQ539PY6k5Fhfepump

Tokenomi Kabuto (KABUTO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Kabuto (KABUTO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token KABUTO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token KABUTO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi KABUTO, jelajahi harga live token KABUTO!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

