Harga Kabuto Hari Ini

Harga live Kabuto (KABUTO) hari ini adalah $ 0.003467, dengan perubahan 17.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KABUTO ke USD saat ini adalah $ 0.003467 per KABUTO.

Kabuto saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- KABUTO. Selama 24 jam terakhir, KABUTO diperdagangkan antara $ 0.0031969 (low) dan $ 0.0052862 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, KABUTO bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan +29.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.86K.

Informasi Pasar Kabuto (KABUTO)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.86K$ 55.86K $ 55.86K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Kabuto saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.86K. Suplai beredar KABUTO adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.