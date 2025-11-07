Apa yang dimaksud dengan Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again. Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Koma Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KOMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Koma Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Koma Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Koma Inu (USD)

Berapa nilai Koma Inu (KOMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Koma Inu (KOMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Koma Inu.

Cek prediksi harga Koma Inu sekarang!

Tokenomi Koma Inu (KOMA)

Memahami tokenomi Koma Inu (KOMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KOMA sekarang!

Cara membeli Koma Inu (KOMA)

Ingin mengetahui cara membeli Koma Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Koma Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KOMA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Koma Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Koma Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Koma Inu Berapa nilai Koma Inu (KOMA) hari ini? Harga live KOMA dalam USD adalah 0.01599 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KOMA ke USD saat ini? $ 0.01599 . Cobalah Harga KOMA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Koma Inu? Kapitalisasi pasar KOMA adalah $ 8.36M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KOMA? Suplai beredar KOMA adalah 522.68M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KOMA? KOMA mencapai harga ATH sebesar 0.19515370521653203 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KOMA? KOMA mencapai harga ATL 0.002571199651579896 USD . Berapa volume perdagangan KOMA? Volume perdagangan 24 jam live KOMA adalah $ 8.40K USD . Akankah harga KOMA naik lebih tinggi tahun ini? KOMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KOMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Koma Inu (KOMA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi