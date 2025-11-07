BursaDEX+
Harga live Koma Inu hari ini adalah 0.01599 USD. Lacak informasi harga aktual KOMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KOMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KOMA

Info Harga KOMA

Penjelasan KOMA

Situs Web Resmi KOMA

Tokenomi KOMA

Prakiraan Harga KOMA

Riwayat KOMA

Panduan Membeli KOMA

Konverter KOMA ke Mata Uang Fiat

Spot KOMA

Futures USDT-M KOMA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Koma Inu

Harga Koma Inu(KOMA)

Harga Live 1 KOMA ke USD:

$0.01599
$0.01599
+0.12%1D
USD
Grafik Harga Live Koma Inu (KOMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:37:16 (UTC+8)

Informasi Harga Koma Inu (KOMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01559
$ 0.01559
Low 24 Jam
$ 0.01659
$ 0.01659
High 24 Jam

$ 0.01559
$ 0.01559

$ 0.01659
$ 0.01659

$ 0.19515370521653203
$ 0.19515370521653203

$ 0.002571199651579896
$ 0.002571199651579896

-0.13%

+0.12%

-9.46%

-9.46%

Harga aktual Koma Inu (KOMA) adalah $ 0.01599. Selama 24 jam terakhir, KOMA diperdagangkan antara low $ 0.01559 dan high $ 0.01659, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKOMA adalah $ 0.19515370521653203, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002571199651579896.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KOMA telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, +0.12% selama 24 jam, dan -9.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Koma Inu (KOMA)

No.1166

$ 8.36M
$ 8.36M

$ 8.40K
$ 8.40K

$ 15.99M
$ 15.99M

522.68M
522.68M

1,000,000,000
1,000,000,000

605,954,353.425861
605,954,353.425861

52.26%

BSC

Kapitalisasi Pasar Koma Inu saat ini adalah $ 8.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.40K. Suplai beredar KOMA adalah 522.68M, dan total suplainya sebesar 605954353.425861. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.99M.

Riwayat Harga Koma Inu (KOMA) USD

Pantau perubahan harga Koma Inu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000192+0.12%
30 Days$ -0.00916-36.43%
60 Hari$ -0.00679-29.81%
90 Hari$ -0.00808-33.57%
Perubahan Harga Koma Inu Hari Ini

Hari ini, KOMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000192 (+0.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Koma Inu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00916 (-36.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Koma Inu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KOMA terlihat mengalami perubahan $ -0.00679 (-29.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Koma Inu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00808 (-33.57%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Koma Inu (KOMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Koma Inu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Koma Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KOMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Koma Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Koma Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Koma Inu (USD)

Berapa nilai Koma Inu (KOMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Koma Inu (KOMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Koma Inu.

Cek prediksi harga Koma Inu sekarang!

Tokenomi Koma Inu (KOMA)

Memahami tokenomi Koma Inu (KOMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KOMA sekarang!

Cara membeli Koma Inu (KOMA)

Ingin mengetahui cara membeli Koma Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Koma Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KOMA ke Mata Uang Lokal

1 Koma Inu(KOMA) ke VND
420.77685
1 Koma Inu(KOMA) ke AUD
A$0.0246246
1 Koma Inu(KOMA) ke GBP
0.0121524
1 Koma Inu(KOMA) ke EUR
0.0137514
1 Koma Inu(KOMA) ke USD
$0.01599
1 Koma Inu(KOMA) ke MYR
RM0.0668382
1 Koma Inu(KOMA) ke TRY
0.6746181
1 Koma Inu(KOMA) ke JPY
¥2.43048
1 Koma Inu(KOMA) ke ARS
ARS$23.2074063
1 Koma Inu(KOMA) ke RUB
1.2990276
1 Koma Inu(KOMA) ke INR
1.4178333
1 Koma Inu(KOMA) ke IDR
Rp266.4998934
1 Koma Inu(KOMA) ke PHP
0.9437298
1 Koma Inu(KOMA) ke EGP
￡E.0.756327
1 Koma Inu(KOMA) ke BRL
R$0.0855465
1 Koma Inu(KOMA) ke CAD
C$0.0225459
1 Koma Inu(KOMA) ke BDT
1.9509399
1 Koma Inu(KOMA) ke NGN
23.0070516
1 Koma Inu(KOMA) ke COP
$61.2642459
1 Koma Inu(KOMA) ke ZAR
R.0.2777463
1 Koma Inu(KOMA) ke UAH
0.6725394
1 Koma Inu(KOMA) ke TZS
T.Sh.39.28743
1 Koma Inu(KOMA) ke VES
Bs3.62973
1 Koma Inu(KOMA) ke CLP
$15.07857
1 Koma Inu(KOMA) ke PKR
Rs4.5194136
1 Koma Inu(KOMA) ke KZT
8.4112197
1 Koma Inu(KOMA) ke THB
฿0.518076
1 Koma Inu(KOMA) ke TWD
NT$0.4955301
1 Koma Inu(KOMA) ke AED
د.إ0.0586833
1 Koma Inu(KOMA) ke CHF
Fr0.012792
1 Koma Inu(KOMA) ke HKD
HK$0.1242423
1 Koma Inu(KOMA) ke AMD
֏6.114576
1 Koma Inu(KOMA) ke MAD
.د.م0.148707
1 Koma Inu(KOMA) ke MXN
$0.2969343
1 Koma Inu(KOMA) ke SAR
ريال0.0599625
1 Koma Inu(KOMA) ke ETB
Br2.4607011
1 Koma Inu(KOMA) ke KES
KSh2.0652684
1 Koma Inu(KOMA) ke JOD
د.أ0.01133691
1 Koma Inu(KOMA) ke PLN
0.0586833
1 Koma Inu(KOMA) ke RON
лв0.070356
1 Koma Inu(KOMA) ke SEK
kr0.1530243
1 Koma Inu(KOMA) ke BGN
лв0.0270231
1 Koma Inu(KOMA) ke HUF
Ft5.3459367
1 Koma Inu(KOMA) ke CZK
0.3367494
1 Koma Inu(KOMA) ke KWD
د.ك0.00489294
1 Koma Inu(KOMA) ke ILS
0.0522873
1 Koma Inu(KOMA) ke BOB
Bs0.110331
1 Koma Inu(KOMA) ke AZN
0.027183
1 Koma Inu(KOMA) ke TJS
SM0.1474278
1 Koma Inu(KOMA) ke GEL
0.0433329
1 Koma Inu(KOMA) ke AOA
Kz14.6562741
1 Koma Inu(KOMA) ke BHD
.د.ب0.00601224
1 Koma Inu(KOMA) ke BMD
$0.01599
1 Koma Inu(KOMA) ke DKK
kr0.1032954
1 Koma Inu(KOMA) ke HNL
L0.4211766
1 Koma Inu(KOMA) ke MUR
0.73554
1 Koma Inu(KOMA) ke NAD
$0.2777463
1 Koma Inu(KOMA) ke NOK
kr0.1629381
1 Koma Inu(KOMA) ke NZD
$0.0283023
1 Koma Inu(KOMA) ke PAB
B/.0.01599
1 Koma Inu(KOMA) ke PGK
K0.067158
1 Koma Inu(KOMA) ke QAR
ر.ق0.0582036
1 Koma Inu(KOMA) ke RSD
дин.1.6225053
1 Koma Inu(KOMA) ke UZS
soʻm192.6505581
1 Koma Inu(KOMA) ke ALL
L1.3407615
1 Koma Inu(KOMA) ke ANG
ƒ0.0286221
1 Koma Inu(KOMA) ke AWG
ƒ0.028782
1 Koma Inu(KOMA) ke BBD
$0.03198
1 Koma Inu(KOMA) ke BAM
KM0.0270231
1 Koma Inu(KOMA) ke BIF
Fr47.15451
1 Koma Inu(KOMA) ke BND
$0.020787
1 Koma Inu(KOMA) ke BSD
$0.01599
1 Koma Inu(KOMA) ke JMD
$2.5639965
1 Koma Inu(KOMA) ke KHR
64.2167994
1 Koma Inu(KOMA) ke KMF
Fr6.7158
1 Koma Inu(KOMA) ke LAK
347.6086887
1 Koma Inu(KOMA) ke LKR
රු4.8748713
1 Koma Inu(KOMA) ke MDL
L0.27183
1 Koma Inu(KOMA) ke MGA
Ar72.026955
1 Koma Inu(KOMA) ke MOP
P0.12792
1 Koma Inu(KOMA) ke MVR
0.246246
1 Koma Inu(KOMA) ke MWK
MK27.7603989
1 Koma Inu(KOMA) ke MZN
MT1.0225605
1 Koma Inu(KOMA) ke NPR
रु2.265783
1 Koma Inu(KOMA) ke PYG
113.40108
1 Koma Inu(KOMA) ke RWF
Fr23.20149
1 Koma Inu(KOMA) ke SBD
$0.1315977
1 Koma Inu(KOMA) ke SCR
0.2406495
1 Koma Inu(KOMA) ke SRD
$0.615615
1 Koma Inu(KOMA) ke SVC
$0.1397526
1 Koma Inu(KOMA) ke SZL
L0.2775864
1 Koma Inu(KOMA) ke TMT
m0.055965
1 Koma Inu(KOMA) ke TND
د.ت0.04731441
1 Koma Inu(KOMA) ke TTD
$0.1082523
1 Koma Inu(KOMA) ke UGX
Sh55.90104
1 Koma Inu(KOMA) ke XAF
Fr9.06633
1 Koma Inu(KOMA) ke XCD
$0.043173
1 Koma Inu(KOMA) ke XOF
Fr9.06633
1 Koma Inu(KOMA) ke XPF
Fr1.64697
1 Koma Inu(KOMA) ke BWP
P0.2150655
1 Koma Inu(KOMA) ke BZD
$0.0321399
1 Koma Inu(KOMA) ke CVE
$1.5324816
1 Koma Inu(KOMA) ke DJF
Fr2.83023
1 Koma Inu(KOMA) ke DOP
$1.0283169
1 Koma Inu(KOMA) ke DZD
د.ج2.0876544
1 Koma Inu(KOMA) ke FJD
$0.0364572
1 Koma Inu(KOMA) ke GNF
Fr139.03305
1 Koma Inu(KOMA) ke GTQ
Q0.1224834
1 Koma Inu(KOMA) ke GYD
$3.3444684
1 Koma Inu(KOMA) ke ISK
kr2.01474

Sumber Daya Koma Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Koma Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Koma Inu
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Koma Inu

Berapa nilai Koma Inu (KOMA) hari ini?
Harga live KOMA dalam USD adalah 0.01599 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KOMA ke USD saat ini?
Harga KOMA ke USD saat ini adalah $ 0.01599. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Koma Inu?
Kapitalisasi pasar KOMA adalah $ 8.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KOMA?
Suplai beredar KOMA adalah 522.68M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KOMA?
KOMA mencapai harga ATH sebesar 0.19515370521653203 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KOMA?
KOMA mencapai harga ATL 0.002571199651579896 USD.
Berapa volume perdagangan KOMA?
Volume perdagangan 24 jam live KOMA adalah $ 8.40K USD.
Akankah harga KOMA naik lebih tinggi tahun ini?
KOMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KOMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:37:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Koma Inu (KOMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

