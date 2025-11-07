BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live KulaDAO hari ini adalah 0.4298 USD. Lacak informasi harga aktual KULA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KULA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live KulaDAO hari ini adalah 0.4298 USD. Lacak informasi harga aktual KULA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KULA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KULA

Info Harga KULA

Penjelasan KULA

Whitepaper KULA

Situs Web Resmi KULA

Tokenomi KULA

Prakiraan Harga KULA

Riwayat KULA

Panduan Membeli KULA

Konverter KULA ke Mata Uang Fiat

Spot KULA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo KulaDAO

Harga KulaDAO(KULA)

Harga Live 1 KULA ke USD:

$0.4298
$0.4298$0.4298
-0.81%1D
USD
Grafik Harga Live KulaDAO (KULA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:37:44 (UTC+8)

Informasi Harga KulaDAO (KULA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.41255
$ 0.41255$ 0.41255
Low 24 Jam
$ 0.44852
$ 0.44852$ 0.44852
High 24 Jam

$ 0.41255
$ 0.41255$ 0.41255

$ 0.44852
$ 0.44852$ 0.44852

$ 0.5874887206368596
$ 0.5874887206368596$ 0.5874887206368596

$ 0.10766194258798904
$ 0.10766194258798904$ 0.10766194258798904

0.00%

-0.80%

+2.38%

+2.38%

Harga aktual KulaDAO (KULA) adalah $ 0.4298. Selama 24 jam terakhir, KULA diperdagangkan antara low $ 0.41255 dan high $ 0.44852, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKULA adalah $ 0.5874887206368596, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10766194258798904.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KULA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.80% selama 24 jam, dan +2.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KulaDAO (KULA)

No.3976

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 360.07K
$ 360.07K$ 360.07K

$ 4.30B
$ 4.30B$ 4.30B

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar KulaDAO saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 360.07K. Suplai beredar KULA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.30B.

Riwayat Harga KulaDAO (KULA) USD

Pantau perubahan harga KulaDAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0035098-0.80%
30 Days$ -0.08584-16.65%
60 Hari$ +0.01476+3.55%
90 Hari$ +0.01274+3.05%
Perubahan Harga KulaDAO Hari Ini

Hari ini, KULA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0035098 (-0.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga KulaDAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.08584 (-16.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga KulaDAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KULA terlihat mengalami perubahan $ +0.01476 (+3.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga KulaDAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01274 (+3.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KulaDAO (KULA)?

Lihat halaman Riwayat Harga KulaDAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan KulaDAO (KULA)

KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.

KulaDAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KulaDAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KULA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang KulaDAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KulaDAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KulaDAO (USD)

Berapa nilai KulaDAO (KULA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KulaDAO (KULA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KulaDAO.

Cek prediksi harga KulaDAO sekarang!

Tokenomi KulaDAO (KULA)

Memahami tokenomi KulaDAO (KULA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KULA sekarang!

Cara membeli KulaDAO (KULA)

Ingin mengetahui cara membeli KulaDAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KulaDAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KULA ke Mata Uang Lokal

1 KulaDAO(KULA) ke VND
11,310.187
1 KulaDAO(KULA) ke AUD
A$0.661892
1 KulaDAO(KULA) ke GBP
0.326648
1 KulaDAO(KULA) ke EUR
0.369628
1 KulaDAO(KULA) ke USD
$0.4298
1 KulaDAO(KULA) ke MYR
RM1.796564
1 KulaDAO(KULA) ke TRY
18.133262
1 KulaDAO(KULA) ke JPY
¥65.3296
1 KulaDAO(KULA) ke ARS
ARS$623.798826
1 KulaDAO(KULA) ke RUB
34.916952
1 KulaDAO(KULA) ke INR
38.110366
1 KulaDAO(KULA) ke IDR
Rp7,163.330468
1 KulaDAO(KULA) ke PHP
25.366796
1 KulaDAO(KULA) ke EGP
￡E.20.32954
1 KulaDAO(KULA) ke BRL
R$2.29943
1 KulaDAO(KULA) ke CAD
C$0.606018
1 KulaDAO(KULA) ke BDT
52.439898
1 KulaDAO(KULA) ke NGN
618.413432
1 KulaDAO(KULA) ke COP
$1,646.740018
1 KulaDAO(KULA) ke ZAR
R.7.465626
1 KulaDAO(KULA) ke UAH
18.077388
1 KulaDAO(KULA) ke TZS
T.Sh.1,056.0186
1 KulaDAO(KULA) ke VES
Bs97.5646
1 KulaDAO(KULA) ke CLP
$405.3014
1 KulaDAO(KULA) ke PKR
Rs121.478672
1 KulaDAO(KULA) ke KZT
226.087694
1 KulaDAO(KULA) ke THB
฿13.92552
1 KulaDAO(KULA) ke TWD
NT$13.319502
1 KulaDAO(KULA) ke AED
د.إ1.577366
1 KulaDAO(KULA) ke CHF
Fr0.34384
1 KulaDAO(KULA) ke HKD
HK$3.339546
1 KulaDAO(KULA) ke AMD
֏164.35552
1 KulaDAO(KULA) ke MAD
.د.م3.99714
1 KulaDAO(KULA) ke MXN
$7.981386
1 KulaDAO(KULA) ke SAR
ريال1.61175
1 KulaDAO(KULA) ke ETB
Br66.141922
1 KulaDAO(KULA) ke KES
KSh55.512968
1 KulaDAO(KULA) ke JOD
د.أ0.3047282
1 KulaDAO(KULA) ke PLN
1.577366
1 KulaDAO(KULA) ke RON
лв1.89112
1 KulaDAO(KULA) ke SEK
kr4.113186
1 KulaDAO(KULA) ke BGN
лв0.726362
1 KulaDAO(KULA) ke HUF
Ft143.695034
1 KulaDAO(KULA) ke CZK
9.051588
1 KulaDAO(KULA) ke KWD
د.ك0.1315188
1 KulaDAO(KULA) ke ILS
1.405446
1 KulaDAO(KULA) ke BOB
Bs2.96562
1 KulaDAO(KULA) ke AZN
0.73066
1 KulaDAO(KULA) ke TJS
SM3.962756
1 KulaDAO(KULA) ke GEL
1.164758
1 KulaDAO(KULA) ke AOA
Kz393.950382
1 KulaDAO(KULA) ke BHD
.د.ب0.1616048
1 KulaDAO(KULA) ke BMD
$0.4298
1 KulaDAO(KULA) ke DKK
kr2.776508
1 KulaDAO(KULA) ke HNL
L11.320932
1 KulaDAO(KULA) ke MUR
19.7708
1 KulaDAO(KULA) ke NAD
$7.465626
1 KulaDAO(KULA) ke NOK
kr4.379662
1 KulaDAO(KULA) ke NZD
$0.760746
1 KulaDAO(KULA) ke PAB
B/.0.4298
1 KulaDAO(KULA) ke PGK
K1.80516
1 KulaDAO(KULA) ke QAR
ر.ق1.564472
1 KulaDAO(KULA) ke RSD
дин.43.611806
1 KulaDAO(KULA) ke UZS
soʻm5,178.312062
1 KulaDAO(KULA) ke ALL
L36.03873
1 KulaDAO(KULA) ke ANG
ƒ0.769342
1 KulaDAO(KULA) ke AWG
ƒ0.77364
1 KulaDAO(KULA) ke BBD
$0.8596
1 KulaDAO(KULA) ke BAM
KM0.726362
1 KulaDAO(KULA) ke BIF
Fr1,267.4802
1 KulaDAO(KULA) ke BND
$0.55874
1 KulaDAO(KULA) ke BSD
$0.4298
1 KulaDAO(KULA) ke JMD
$68.91843
1 KulaDAO(KULA) ke KHR
1,726.102588
1 KulaDAO(KULA) ke KMF
Fr180.516
1 KulaDAO(KULA) ke LAK
9,343.478074
1 KulaDAO(KULA) ke LKR
රු131.033126
1 KulaDAO(KULA) ke MDL
L7.3066
1 KulaDAO(KULA) ke MGA
Ar1,936.0341
1 KulaDAO(KULA) ke MOP
P3.4384
1 KulaDAO(KULA) ke MVR
6.61892
1 KulaDAO(KULA) ke MWK
MK746.180078
1 KulaDAO(KULA) ke MZN
MT27.48571
1 KulaDAO(KULA) ke NPR
रु60.90266
1 KulaDAO(KULA) ke PYG
3,048.1416
1 KulaDAO(KULA) ke RWF
Fr623.6398
1 KulaDAO(KULA) ke SBD
$3.537254
1 KulaDAO(KULA) ke SCR
6.46849
1 KulaDAO(KULA) ke SRD
$16.5473
1 KulaDAO(KULA) ke SVC
$3.756452
1 KulaDAO(KULA) ke SZL
L7.461328
1 KulaDAO(KULA) ke TMT
m1.5043
1 KulaDAO(KULA) ke TND
د.ت1.2717782
1 KulaDAO(KULA) ke TTD
$2.909746
1 KulaDAO(KULA) ke UGX
Sh1,502.5808
1 KulaDAO(KULA) ke XAF
Fr243.6966
1 KulaDAO(KULA) ke XCD
$1.16046
1 KulaDAO(KULA) ke XOF
Fr243.6966
1 KulaDAO(KULA) ke XPF
Fr44.2694
1 KulaDAO(KULA) ke BWP
P5.78081
1 KulaDAO(KULA) ke BZD
$0.863898
1 KulaDAO(KULA) ke CVE
$41.192032
1 KulaDAO(KULA) ke DJF
Fr76.0746
1 KulaDAO(KULA) ke DOP
$27.640438
1 KulaDAO(KULA) ke DZD
د.ج56.114688
1 KulaDAO(KULA) ke FJD
$0.979944
1 KulaDAO(KULA) ke GNF
Fr3,737.111
1 KulaDAO(KULA) ke GTQ
Q3.292268
1 KulaDAO(KULA) ke GYD
$89.896968
1 KulaDAO(KULA) ke ISK
kr54.1548

Sumber Daya KulaDAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KulaDAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi KulaDAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KulaDAO

Berapa nilai KulaDAO (KULA) hari ini?
Harga live KULA dalam USD adalah 0.4298 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KULA ke USD saat ini?
Harga KULA ke USD saat ini adalah $ 0.4298. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KulaDAO?
Kapitalisasi pasar KULA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KULA?
Suplai beredar KULA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KULA?
KULA mencapai harga ATH sebesar 0.5874887206368596 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KULA?
KULA mencapai harga ATL 0.10766194258798904 USD.
Berapa volume perdagangan KULA?
Volume perdagangan 24 jam live KULA adalah $ 360.07K USD.
Akankah harga KULA naik lebih tinggi tahun ini?
KULA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KULA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:37:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting KulaDAO (KULA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KULA ke USD

Jumlah

KULA
KULA
USD
USD

1 KULA = 0.4298 USD

Perdagangkan KULA

KULA/USDT
$0.4298
$0.4298$0.4298
-0.80%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,331.77
$101,331.77$101,331.77

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.38
$3,299.38$3,299.38

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.48
$154.48$154.48

-0.92%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0745
$1.0745$1.0745

+25.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,331.77
$101,331.77$101,331.77

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.38
$3,299.38$3,299.38

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.48
$154.48$154.48

-0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2044
$2.2044$2.2044

-1.34%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0052
$1.0052$1.0052

-1.07%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0472
$0.0472$0.0472

-5.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004026
$0.0004026$0.0004026

+168.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011502
$0.011502$0.011502

+1,050.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.278
$4.278$4.278

+327.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008033
$0.008033$0.008033

+276.42%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001801
$0.001801$0.001801

+65.53%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002459
$0.0000002459$0.0000002459

+63.93%