Harga CF Large Cap Index Hari Ini

Harga live CF Large Cap Index (LCAP) hari ini adalah $ 8.72, dengan perubahan 0.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LCAP ke USD saat ini adalah $ 8.72 per LCAP.

CF Large Cap Index saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- LCAP. Selama 24 jam terakhir, LCAP diperdagangkan antara $ 8.711 (low) dan $ 8.908 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, LCAP bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -2.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.36K.

Informasi Pasar CF Large Cap Index (LCAP)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 634,565 634,565 634,565 Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar CF Large Cap Index saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.36K. Suplai beredar LCAP adalah --, dan total suplainya sebesar 634565. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.53M.