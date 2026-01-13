BursaDEX+
Harga live Linde plc hari ini adalah 447.45 USD. Kapitalisasi pasar LINON adalah 1,450,167.686136561 USD. Lacak informasi harga aktual LINON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Linde plc(LINON)

Harga Live 1 LINON ke USD:

$448.08
+0.25%1D
Grafik Harga Live Linde plc (LINON)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:04:13 (UTC+8)

Harga Linde plc Hari Ini

Harga live Linde plc (LINON) hari ini adalah $ 447.45, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LINON ke USD saat ini adalah $ 447.45 per LINON.

Linde plc saat ini berada di peringkat #1904 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.45M, dengan suplai yang beredar 3.24K LINON. Selama 24 jam terakhir, LINON diperdagangkan antara $ 438.03 (low) dan $ 449.82 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 486.09720121796573, sementara all-time low aset ini adalah $ 390.363033726106.

Dalam kinerja jangka pendek, LINON bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan +3.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.15M.

Informasi Pasar Linde plc (LINON)

No.1904

$ 1.45M
$ 1.15M
$ 1.45M
3.24K
3,240.96029978
Kapitalisasi Pasar Linde plc saat ini adalah $ 1.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.15M. Suplai beredar LINON adalah 3.24K, dan total suplainya sebesar 3240.96029978. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.45M.

Riwayat Harga Linde plc USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 438.03
Low 24 Jam
$ 449.82
High 24 Jam

$ 438.03
$ 449.82
$ 486.09720121796573
$ 390.363033726106
+0.04%

+0.25%

+3.08%

+3.08%

Riwayat Harga Linde plc (LINON) USD

Pantau perubahan harga Linde plc untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.1174+0.25%
30 Days$ +47.45+11.86%
60 Hari$ +47.45+11.86%
90 Hari$ +47.45+11.86%
Perubahan Harga Linde plc Hari Ini

Hari ini, LINON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.1174 (+0.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Linde plc 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +47.45 (+11.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Linde plc 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LINON terlihat mengalami perubahan $ +47.45 (+11.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Linde plc 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +47.45 (+11.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Linde plc (LINON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Linde plc sekarang.

Analisis AI untuk Linde plc

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Linde plc, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Linde plc?

Harga saham Linde plc (LIN) dipengaruhi oleh: 1) Permintaan gas industri dari sektor kesehatan, manufaktur, dan elektronik 2) Kondisi ekonomi global yang memengaruhi produksi industri 3) Biaya energi yang berdampak pada operasional 4) Aktivitas merger dan akuisisi di sektor gas industri 5) Fluktuasi mata uang 6) Faktor ESG 7) Kinerja laba triwulanan 8) Strategi alokasi modal 9) Perubahan regulasi di pasar-pasar utama 10) Persaingan dari Air Liquide dan Air Products.

Mengapa orang ingin tahu harga Linde plc hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Linde plc (LIN) hari ini karena perusahaan ini adalah perusahaan gas industri besar, bukan mata uang kripto. Investor memantau harga sahamnya untuk pengelolaan portofolio, pengambilan keputusan perdagangan, potensi pendapatan dividen, dan analisis pasar. Harga real-time membantu menilai peluang investasi serta risiko yang ada.

Prediksi Harga untuk Linde plc

Prediksi Harga Linde plc (LINON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LINON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Linde plc (LINON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Linde plc berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Linde plc yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga LINON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Linde plc.

Cara membeli & berinvestasi Linde plc di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Linde plc? Pembelian LINON dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Linde plc. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Linde plc (LINON) Anda.

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Linde plc akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Linde plc (LINON)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Linde plc

Dengan memiliki Linde plc, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Linde plc (LINON) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Linde plc (LINON)

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Sumber Daya Linde plc

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Linde plc, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Linde plc
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Linde plc

Perkembangan Industri Penting Linde plc (LINON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Linde plc Berita Populer

Paus OG Jual $286M, Sementara Bulls BTC Kejar Terobosan $100K

Paus OG Jual $286M, Sementara Bulls BTC Kejar Terobosan $100K

January 13, 2026
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Jelajahi Linde plc Selengkapnya

LINON USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada LINON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures LINON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Linde plc (LINON) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Linde plc secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LINON/USDT
$448.08
+0.25%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LINON ke USD

Jumlah

1 LINON = 447.45 USD