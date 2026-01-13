Harga Linde plc Hari Ini

Harga live Linde plc (LINON) hari ini adalah $ 447.45, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LINON ke USD saat ini adalah $ 447.45 per LINON.

Linde plc saat ini berada di peringkat #1904 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.45M, dengan suplai yang beredar 3.24K LINON. Selama 24 jam terakhir, LINON diperdagangkan antara $ 438.03 (low) dan $ 449.82 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 486.09720121796573, sementara all-time low aset ini adalah $ 390.363033726106.

Dalam kinerja jangka pendek, LINON bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan +3.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.15M.

Informasi Pasar Linde plc (LINON)

Peringkat No.1904 Kapitalisasi Pasar $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volume (24 Jam) $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Suplai Peredaran 3.24K 3.24K 3.24K Total Suplai 3,240.96029978 3,240.96029978 3,240.96029978 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Linde plc saat ini adalah $ 1.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.15M. Suplai beredar LINON adalah 3.24K, dan total suplainya sebesar 3240.96029978. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.45M.