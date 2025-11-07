BursaDEX+
Harga live Laika AI hari ini adalah 0.001119 USD. Lacak informasi harga aktual LKI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LKI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 LKI ke USD:

$0.0011182
$0.0011182$0.0011182
-1.71%1D
Grafik Harga Live Laika AI (LKI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:59:33 (UTC+8)

Informasi Harga Laika AI (LKI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0010841
$ 0.0010841$ 0.0010841
Low 24 Jam
$ 0.0012167
$ 0.0012167$ 0.0012167
High 24 Jam

$ 0.0010841
$ 0.0010841$ 0.0010841

$ 0.0012167
$ 0.0012167$ 0.0012167

$ 0.036466368338449004
$ 0.036466368338449004$ 0.036466368338449004

$ 0.001079100348999376
$ 0.001079100348999376$ 0.001079100348999376

+0.22%

-1.71%

-29.32%

-29.32%

Harga aktual Laika AI (LKI) adalah $ 0.001119. Selama 24 jam terakhir, LKI diperdagangkan antara low $ 0.0010841 dan high $ 0.0012167, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLKI adalah $ 0.036466368338449004, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001079100348999376.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LKI telah berubah sebesar +0.22% selama 1 jam terakhir, -1.71% selama 24 jam, dan -29.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Laika AI (LKI)

No.2488

$ 479.19K
$ 479.19K$ 479.19K

$ 202.34K
$ 202.34K$ 202.34K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

428.23M
428.23M 428.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.82%

BSC

Kapitalisasi Pasar Laika AI saat ini adalah $ 479.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 202.34K. Suplai beredar LKI adalah 428.23M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.12M.

Riwayat Harga Laika AI (LKI) USD

Pantau perubahan harga Laika AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000019454-1.71%
30 Days$ -0.0010873-49.29%
60 Hari$ -0.000414-27.01%
90 Hari$ -0.001192-51.58%
Perubahan Harga Laika AI Hari Ini

Hari ini, LKI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000019454 (-1.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Laika AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0010873 (-49.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Laika AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LKI terlihat mengalami perubahan $ -0.000414 (-27.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Laika AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001192 (-51.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Laika AI (LKI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Laika AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Laika AI (LKI)

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Laika AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Laika AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LKI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Laika AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Laika AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Laika AI (USD)

Berapa nilai Laika AI (LKI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Laika AI (LKI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Laika AI.

Cek prediksi harga Laika AI sekarang!

Tokenomi Laika AI (LKI)

Memahami tokenomi Laika AI (LKI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LKI sekarang!

Cara membeli Laika AI (LKI)

Ingin mengetahui cara membeli Laika AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Laika AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LKI ke Mata Uang Lokal

1 Laika AI(LKI) ke VND
29.446485
1 Laika AI(LKI) ke AUD
A$0.00172326
1 Laika AI(LKI) ke GBP
0.00085044
1 Laika AI(LKI) ke EUR
0.00096234
1 Laika AI(LKI) ke USD
$0.001119
1 Laika AI(LKI) ke MYR
RM0.00467742
1 Laika AI(LKI) ke TRY
0.0471099
1 Laika AI(LKI) ke JPY
¥0.171207
1 Laika AI(LKI) ke ARS
ARS$1.62408303
1 Laika AI(LKI) ke RUB
0.09090756
1 Laika AI(LKI) ke INR
0.09922173
1 Laika AI(LKI) ke IDR
Rp18.64999254
1 Laika AI(LKI) ke PHP
0.06605457
1 Laika AI(LKI) ke EGP
￡E.0.05291751
1 Laika AI(LKI) ke BRL
R$0.00597546
1 Laika AI(LKI) ke CAD
C$0.00157779
1 Laika AI(LKI) ke BDT
0.13652919
1 Laika AI(LKI) ke NGN
1.61006196
1 Laika AI(LKI) ke COP
$4.28734779
1 Laika AI(LKI) ke ZAR
R.0.01942584
1 Laika AI(LKI) ke UAH
0.04706514
1 Laika AI(LKI) ke TZS
T.Sh.2.749383
1 Laika AI(LKI) ke VES
Bs0.249537
1 Laika AI(LKI) ke CLP
$1.054098
1 Laika AI(LKI) ke PKR
Rs0.31627416
1 Laika AI(LKI) ke KZT
0.58862757
1 Laika AI(LKI) ke THB
฿0.0362556
1 Laika AI(LKI) ke TWD
NT$0.03467781
1 Laika AI(LKI) ke AED
د.إ0.00410673
1 Laika AI(LKI) ke CHF
Fr0.0008952
1 Laika AI(LKI) ke HKD
HK$0.00869463
1 Laika AI(LKI) ke AMD
֏0.4279056
1 Laika AI(LKI) ke MAD
.د.م0.01041789
1 Laika AI(LKI) ke MXN
$0.02077983
1 Laika AI(LKI) ke SAR
ريال0.00419625
1 Laika AI(LKI) ke ETB
Br0.17175531
1 Laika AI(LKI) ke KES
KSh0.14450766
1 Laika AI(LKI) ke JOD
د.أ0.000793371
1 Laika AI(LKI) ke PLN
0.00411792
1 Laika AI(LKI) ke RON
лв0.0049236
1 Laika AI(LKI) ke SEK
kr0.01069764
1 Laika AI(LKI) ke BGN
лв0.00189111
1 Laika AI(LKI) ke HUF
Ft0.37411527
1 Laika AI(LKI) ke CZK
0.02359971
1 Laika AI(LKI) ke KWD
د.ك0.000342414
1 Laika AI(LKI) ke ILS
0.00365913
1 Laika AI(LKI) ke BOB
Bs0.0077211
1 Laika AI(LKI) ke AZN
0.0019023
1 Laika AI(LKI) ke TJS
SM0.01031718
1 Laika AI(LKI) ke GEL
0.00303249
1 Laika AI(LKI) ke AOA
Kz1.0209756
1 Laika AI(LKI) ke BHD
.د.ب0.000420744
1 Laika AI(LKI) ke BMD
$0.001119
1 Laika AI(LKI) ke DKK
kr0.00722874
1 Laika AI(LKI) ke HNL
L0.02940732
1 Laika AI(LKI) ke MUR
0.051474
1 Laika AI(LKI) ke NAD
$0.01943703
1 Laika AI(LKI) ke NOK
kr0.0114138
1 Laika AI(LKI) ke NZD
$0.00198063
1 Laika AI(LKI) ke PAB
B/.0.001119
1 Laika AI(LKI) ke PGK
K0.00477813
1 Laika AI(LKI) ke QAR
ر.ق0.00407316
1 Laika AI(LKI) ke RSD
дин.0.11358969
1 Laika AI(LKI) ke UZS
soʻm13.32142644
1 Laika AI(LKI) ke ALL
L0.09385053
1 Laika AI(LKI) ke ANG
ƒ0.00200301
1 Laika AI(LKI) ke AWG
ƒ0.0020142
1 Laika AI(LKI) ke BBD
$0.002238
1 Laika AI(LKI) ke BAM
KM0.00189111
1 Laika AI(LKI) ke BIF
Fr3.299931
1 Laika AI(LKI) ke BND
$0.0014547
1 Laika AI(LKI) ke BSD
$0.001119
1 Laika AI(LKI) ke JMD
$0.17943165
1 Laika AI(LKI) ke KHR
4.49397114
1 Laika AI(LKI) ke KMF
Fr0.477813
1 Laika AI(LKI) ke LAK
24.32608647
1 Laika AI(LKI) ke LKR
රු0.34114953
1 Laika AI(LKI) ke MDL
L0.01914609
1 Laika AI(LKI) ke MGA
Ar5.0405355
1 Laika AI(LKI) ke MOP
P0.008952
1 Laika AI(LKI) ke MVR
0.0172326
1 Laika AI(LKI) ke MWK
MK1.9393389
1 Laika AI(LKI) ke MZN
MT0.07156005
1 Laika AI(LKI) ke NPR
रु0.1585623
1 Laika AI(LKI) ke PYG
7.935948
1 Laika AI(LKI) ke RWF
Fr1.625907
1 Laika AI(LKI) ke SBD
$0.00919818
1 Laika AI(LKI) ke SCR
0.01685214
1 Laika AI(LKI) ke SRD
$0.0430815
1 Laika AI(LKI) ke SVC
$0.00978006
1 Laika AI(LKI) ke SZL
L0.01941465
1 Laika AI(LKI) ke TMT
m0.0039165
1 Laika AI(LKI) ke TND
د.ت0.003311121
1 Laika AI(LKI) ke TTD
$0.00757563
1 Laika AI(LKI) ke UGX
Sh3.912024
1 Laika AI(LKI) ke XAF
Fr0.635592
1 Laika AI(LKI) ke XCD
$0.0030213
1 Laika AI(LKI) ke XOF
Fr0.635592
1 Laika AI(LKI) ke XPF
Fr0.115257
1 Laika AI(LKI) ke BWP
P0.01505055
1 Laika AI(LKI) ke BZD
$0.00224919
1 Laika AI(LKI) ke CVE
$0.10724496
1 Laika AI(LKI) ke DJF
Fr0.199182
1 Laika AI(LKI) ke DOP
$0.0719517
1 Laika AI(LKI) ke DZD
د.ج0.14600712
1 Laika AI(LKI) ke FJD
$0.00255132
1 Laika AI(LKI) ke GNF
Fr9.729705
1 Laika AI(LKI) ke GTQ
Q0.00857154
1 Laika AI(LKI) ke GYD
$0.23405004
1 Laika AI(LKI) ke ISK
kr0.140994

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Laika AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Laika AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Laika AI

Berapa nilai Laika AI (LKI) hari ini?
Harga live LKI dalam USD adalah 0.001119 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LKI ke USD saat ini?
Harga LKI ke USD saat ini adalah $ 0.001119. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Laika AI?
Kapitalisasi pasar LKI adalah $ 479.19K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LKI?
Suplai beredar LKI adalah 428.23M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LKI?
LKI mencapai harga ATH sebesar 0.036466368338449004 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LKI?
LKI mencapai harga ATL 0.001079100348999376 USD.
Berapa volume perdagangan LKI?
Volume perdagangan 24 jam live LKI adalah $ 202.34K USD.
Akankah harga LKI naik lebih tinggi tahun ini?
LKI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LKI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:59:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Laika AI (LKI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 LKI = 0.001119 USD

