Harga live Houdini Swap hari ini adalah 0.1115 USD. Lacak informasi harga aktual LOCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOCK dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Houdini Swap

Harga Houdini Swap(LOCK)

Harga Live 1 LOCK ke USD:

$0.1115
$0.1115$0.1115
-1.93%1D
USD
Grafik Harga Live Houdini Swap (LOCK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:53:58 (UTC+8)

Informasi Harga Houdini Swap (LOCK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1015
$ 0.1015$ 0.1015
Low 24 Jam
$ 0.1172
$ 0.1172$ 0.1172
High 24 Jam

$ 0.1015
$ 0.1015$ 0.1015

$ 0.1172
$ 0.1172$ 0.1172

$ 1.2982915619561333
$ 1.2982915619561333$ 1.2982915619561333

$ 0.04071961931670599
$ 0.04071961931670599$ 0.04071961931670599

0.00%

-1.93%

-8.84%

-8.84%

Harga aktual Houdini Swap (LOCK) adalah $ 0.1115. Selama 24 jam terakhir, LOCK diperdagangkan antara low $ 0.1015 dan high $ 0.1172, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOCK adalah $ 1.2982915619561333, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04071961931670599.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOCK telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.93% selama 24 jam, dan -8.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Houdini Swap (LOCK)

No.1086

$ 10.12M
$ 10.12M$ 10.12M

$ 3.77K
$ 3.77K$ 3.77K

$ 11.15M
$ 11.15M$ 11.15M

90.79M
90.79M 90.79M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

90,790,012.432358
90,790,012.432358 90,790,012.432358

90.79%

ETH

Kapitalisasi Pasar Houdini Swap saat ini adalah $ 10.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.77K. Suplai beredar LOCK adalah 90.79M, dan total suplainya sebesar 90790012.432358. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.15M.

Riwayat Harga Houdini Swap (LOCK) USD

Pantau perubahan harga Houdini Swap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002194-1.93%
30 Days$ -0.0712-38.98%
60 Hari$ -0.0388-25.82%
90 Hari$ -0.0639-36.44%
Perubahan Harga Houdini Swap Hari Ini

Hari ini, LOCK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.002194 (-1.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Houdini Swap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0712 (-38.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Houdini Swap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LOCK terlihat mengalami perubahan $ -0.0388 (-25.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Houdini Swap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0639 (-36.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Houdini Swap (LOCK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Houdini Swap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Houdini Swap (LOCK)

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

Houdini Swap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Houdini Swap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LOCK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Houdini Swap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Houdini Swap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Houdini Swap (USD)

Berapa nilai Houdini Swap (LOCK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Houdini Swap (LOCK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Houdini Swap.

Cek prediksi harga Houdini Swap sekarang!

Tokenomi Houdini Swap (LOCK)

Memahami tokenomi Houdini Swap (LOCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOCK sekarang!

Cara membeli Houdini Swap (LOCK)

Ingin mengetahui cara membeli Houdini Swap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Houdini Swap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LOCK ke Mata Uang Lokal

1 Houdini Swap(LOCK) ke VND
2,934.1225
1 Houdini Swap(LOCK) ke AUD
A$0.17171
1 Houdini Swap(LOCK) ke GBP
0.08474
1 Houdini Swap(LOCK) ke EUR
0.09589
1 Houdini Swap(LOCK) ke USD
$0.1115
1 Houdini Swap(LOCK) ke MYR
RM0.464955
1 Houdini Swap(LOCK) ke TRY
4.7053
1 Houdini Swap(LOCK) ke JPY
¥17.0595
1 Houdini Swap(LOCK) ke ARS
ARS$161.827755
1 Houdini Swap(LOCK) ke RUB
9.05826
1 Houdini Swap(LOCK) ke INR
9.886705
1 Houdini Swap(LOCK) ke IDR
Rp1,858.33259
1 Houdini Swap(LOCK) ke PHP
6.586305
1 Houdini Swap(LOCK) ke EGP
￡E.5.27395
1 Houdini Swap(LOCK) ke BRL
R$0.596525
1 Houdini Swap(LOCK) ke CAD
C$0.157215
1 Houdini Swap(LOCK) ke BDT
13.604115
1 Houdini Swap(LOCK) ke NGN
160.43066
1 Houdini Swap(LOCK) ke COP
$427.202215
1 Houdini Swap(LOCK) ke ZAR
R.1.936755
1 Houdini Swap(LOCK) ke UAH
4.68969
1 Houdini Swap(LOCK) ke TZS
T.Sh.273.9555
1 Houdini Swap(LOCK) ke VES
Bs25.3105
1 Houdini Swap(LOCK) ke CLP
$105.1445
1 Houdini Swap(LOCK) ke PKR
Rs31.51436
1 Houdini Swap(LOCK) ke KZT
58.652345
1 Houdini Swap(LOCK) ke THB
฿3.6126
1 Houdini Swap(LOCK) ke TWD
NT$3.455385
1 Houdini Swap(LOCK) ke AED
د.إ0.409205
1 Houdini Swap(LOCK) ke CHF
Fr0.0892
1 Houdini Swap(LOCK) ke HKD
HK$0.866355
1 Houdini Swap(LOCK) ke AMD
֏42.6376
1 Houdini Swap(LOCK) ke MAD
.د.م1.03695
1 Houdini Swap(LOCK) ke MXN
$2.07167
1 Houdini Swap(LOCK) ke SAR
ريال0.418125
1 Houdini Swap(LOCK) ke ETB
Br17.158735
1 Houdini Swap(LOCK) ke KES
KSh14.39911
1 Houdini Swap(LOCK) ke JOD
د.أ0.0790535
1 Houdini Swap(LOCK) ke PLN
0.41032
1 Houdini Swap(LOCK) ke RON
лв0.4906
1 Houdini Swap(LOCK) ke SEK
kr1.06817
1 Houdini Swap(LOCK) ke BGN
лв0.188435
1 Houdini Swap(LOCK) ke HUF
Ft37.340235
1 Houdini Swap(LOCK) ke CZK
2.351535
1 Houdini Swap(LOCK) ke KWD
د.ك0.034119
1 Houdini Swap(LOCK) ke ILS
0.364605
1 Houdini Swap(LOCK) ke BOB
Bs0.76935
1 Houdini Swap(LOCK) ke AZN
0.18955
1 Houdini Swap(LOCK) ke TJS
SM1.02803
1 Houdini Swap(LOCK) ke GEL
0.302165
1 Houdini Swap(LOCK) ke AOA
Kz102.199785
1 Houdini Swap(LOCK) ke BHD
.د.ب0.0420355
1 Houdini Swap(LOCK) ke BMD
$0.1115
1 Houdini Swap(LOCK) ke DKK
kr0.721405
1 Houdini Swap(LOCK) ke HNL
L2.93691
1 Houdini Swap(LOCK) ke MUR
5.12231
1 Houdini Swap(LOCK) ke NAD
$1.936755
1 Houdini Swap(LOCK) ke NOK
kr1.138415
1 Houdini Swap(LOCK) ke NZD
$0.197355
1 Houdini Swap(LOCK) ke PAB
B/.0.1115
1 Houdini Swap(LOCK) ke PGK
K0.4683
1 Houdini Swap(LOCK) ke QAR
ر.ق0.40586
1 Houdini Swap(LOCK) ke RSD
дин.11.325055
1 Houdini Swap(LOCK) ke UZS
soʻm1,343.373185
1 Houdini Swap(LOCK) ke ALL
L9.349275
1 Houdini Swap(LOCK) ke ANG
ƒ0.199585
1 Houdini Swap(LOCK) ke AWG
ƒ0.2007
1 Houdini Swap(LOCK) ke BBD
$0.223
1 Houdini Swap(LOCK) ke BAM
KM0.188435
1 Houdini Swap(LOCK) ke BIF
Fr328.8135
1 Houdini Swap(LOCK) ke BND
$0.14495
1 Houdini Swap(LOCK) ke BSD
$0.1115
1 Houdini Swap(LOCK) ke JMD
$17.879025
1 Houdini Swap(LOCK) ke KHR
447.79069
1 Houdini Swap(LOCK) ke KMF
Fr46.83
1 Houdini Swap(LOCK) ke LAK
2,423.912995
1 Houdini Swap(LOCK) ke LKR
රු33.993005
1 Houdini Swap(LOCK) ke MDL
L1.8955
1 Houdini Swap(LOCK) ke MGA
Ar502.25175
1 Houdini Swap(LOCK) ke MOP
P0.892
1 Houdini Swap(LOCK) ke MVR
1.7171
1 Houdini Swap(LOCK) ke MWK
MK193.576265
1 Houdini Swap(LOCK) ke MZN
MT7.130425
1 Houdini Swap(LOCK) ke NPR
रु15.79955
1 Houdini Swap(LOCK) ke PYG
790.758
1 Houdini Swap(LOCK) ke RWF
Fr161.7865
1 Houdini Swap(LOCK) ke SBD
$0.917645
1 Houdini Swap(LOCK) ke SCR
1.561
1 Houdini Swap(LOCK) ke SRD
$4.29275
1 Houdini Swap(LOCK) ke SVC
$0.97451
1 Houdini Swap(LOCK) ke SZL
L1.93564
1 Houdini Swap(LOCK) ke TMT
m0.39025
1 Houdini Swap(LOCK) ke TND
د.ت0.3299285
1 Houdini Swap(LOCK) ke TTD
$0.754855
1 Houdini Swap(LOCK) ke UGX
Sh389.804
1 Houdini Swap(LOCK) ke XAF
Fr63.332
1 Houdini Swap(LOCK) ke XCD
$0.30105
1 Houdini Swap(LOCK) ke XOF
Fr63.332
1 Houdini Swap(LOCK) ke XPF
Fr11.4845
1 Houdini Swap(LOCK) ke BWP
P1.499675
1 Houdini Swap(LOCK) ke BZD
$0.224115
1 Houdini Swap(LOCK) ke CVE
$10.68616
1 Houdini Swap(LOCK) ke DJF
Fr19.7355
1 Houdini Swap(LOCK) ke DOP
$7.170565
1 Houdini Swap(LOCK) ke DZD
د.ج14.54852
1 Houdini Swap(LOCK) ke FJD
$0.25422
1 Houdini Swap(LOCK) ke GNF
Fr969.4925
1 Houdini Swap(LOCK) ke GTQ
Q0.85409
1 Houdini Swap(LOCK) ke GYD
$23.32134
1 Houdini Swap(LOCK) ke ISK
kr14.049

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Houdini Swap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Houdini Swap
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Houdini Swap

Berapa nilai Houdini Swap (LOCK) hari ini?
Harga live LOCK dalam USD adalah 0.1115 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LOCK ke USD saat ini?
Harga LOCK ke USD saat ini adalah $ 0.1115. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Houdini Swap?
Kapitalisasi pasar LOCK adalah $ 10.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LOCK?
Suplai beredar LOCK adalah 90.79M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LOCK?
LOCK mencapai harga ATH sebesar 1.2982915619561333 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LOCK?
LOCK mencapai harga ATL 0.04071961931670599 USD.
Berapa volume perdagangan LOCK?
Volume perdagangan 24 jam live LOCK adalah $ 3.77K USD.
Akankah harga LOCK naik lebih tinggi tahun ini?
LOCK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOCK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Houdini Swap (LOCK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LOCK ke USD

Jumlah

LOCK
LOCK
USD
USD

1 LOCK = 0.1115 USD

Perdagangkan LOCK

LOCK/USDT
$0.1115
$0.1115$0.1115
-1.93%

