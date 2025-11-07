Apa yang dimaksud dengan LOOK (LOOK)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LOOK Berapa nilai LOOK (LOOK) hari ini? Harga live LOOK dalam USD adalah 0.04409 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LOOK ke USD saat ini? $ 0.04409 . Cobalah Harga LOOK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar LOOK? Kapitalisasi pasar LOOK adalah $ 40.67M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LOOK? Suplai beredar LOOK adalah 922.38M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LOOK? LOOK mencapai harga ATH sebesar 0.15508520063103612 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LOOK? LOOK mencapai harga ATL 0.000165344904285249 USD . Berapa volume perdagangan LOOK? Volume perdagangan 24 jam live LOOK adalah $ 148.81K USD . Akankah harga LOOK naik lebih tinggi tahun ini? LOOK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOOK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting LOOK (LOOK)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

