Harga live LOOK hari ini adalah 0.04409 USD. Lacak informasi harga aktual LOOK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOOK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LOOK

Info Harga LOOK

Penjelasan LOOK

Situs Web Resmi LOOK

Tokenomi LOOK

Prakiraan Harga LOOK

Riwayat LOOK

Panduan Membeli LOOK

Konverter LOOK ke Mata Uang Fiat

Spot LOOK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LOOK

Harga LOOK(LOOK)

Harga Live 1 LOOK ke USD:

$0.04404
$0.04404$0.04404
-6.41%1D
USD
Grafik Harga Live LOOK (LOOK)
Informasi Harga LOOK (LOOK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0438
$ 0.0438$ 0.0438
Low 24 Jam
$ 0.06081
$ 0.06081$ 0.06081
High 24 Jam

$ 0.0438
$ 0.0438$ 0.0438

$ 0.06081
$ 0.06081$ 0.06081

$ 0.15508520063103612
$ 0.15508520063103612$ 0.15508520063103612

$ 0.000165344904285249
$ 0.000165344904285249$ 0.000165344904285249

-1.21%

-6.41%

+3.42%

+3.42%

Harga aktual LOOK (LOOK) adalah $ 0.04409. Selama 24 jam terakhir, LOOK diperdagangkan antara low $ 0.0438 dan high $ 0.06081, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOOK adalah $ 0.15508520063103612, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000165344904285249.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOOK telah berubah sebesar -1.21% selama 1 jam terakhir, -6.41% selama 24 jam, dan +3.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LOOK (LOOK)

No.484

$ 40.67M
$ 40.67M$ 40.67M

$ 148.81K
$ 148.81K$ 148.81K

$ 40.67M
$ 40.67M$ 40.67M

922.38M
922.38M 922.38M

922,375,851
922,375,851 922,375,851

922,375,851
922,375,851 922,375,851

100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar LOOK saat ini adalah $ 40.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 148.81K. Suplai beredar LOOK adalah 922.38M, dan total suplainya sebesar 922375851. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.67M.

Riwayat Harga LOOK (LOOK) USD

Pantau perubahan harga LOOK untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0030163-6.41%
30 Days$ -0.03065-41.01%
60 Hari$ +0.02409+120.45%
90 Hari$ +0.02409+120.45%
Perubahan Harga LOOK Hari Ini

Hari ini, LOOK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0030163 (-6.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LOOK 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03065 (-41.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LOOK 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LOOK terlihat mengalami perubahan $ +0.02409 (+120.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LOOK 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02409 (+120.45%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LOOK (LOOK)?

Lihat halaman Riwayat Harga LOOK sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LOOK (LOOK)

All it takes is just one LOOK.

LOOK tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LOOK Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LOOK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LOOK di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LOOK dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LOOK (USD)

Berapa nilai LOOK (LOOK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LOOK (LOOK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LOOK.

Cek prediksi harga LOOK sekarang!

Tokenomi LOOK (LOOK)

Memahami tokenomi LOOK (LOOK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOOK sekarang!

Cara membeli LOOK (LOOK)

Ingin mengetahui cara membeli LOOK? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LOOK di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LOOK ke Mata Uang Lokal

1 LOOK(LOOK) ke VND
1,160.22835
1 LOOK(LOOK) ke AUD
A$0.0678986
1 LOOK(LOOK) ke GBP
0.0335084
1 LOOK(LOOK) ke EUR
0.0379174
1 LOOK(LOOK) ke USD
$0.04409
1 LOOK(LOOK) ke MYR
RM0.1842962
1 LOOK(LOOK) ke TRY
1.856189
1 LOOK(LOOK) ke JPY
¥6.74577
1 LOOK(LOOK) ke ARS
ARS$63.9909033
1 LOOK(LOOK) ke RUB
3.5818716
1 LOOK(LOOK) ke INR
3.9094603
1 LOOK(LOOK) ke IDR
Rp734.8330394
1 LOOK(LOOK) ke PHP
2.6026327
1 LOOK(LOOK) ke EGP
￡E.2.0850161
1 LOOK(LOOK) ke BRL
R$0.2354406
1 LOOK(LOOK) ke CAD
C$0.0621669
1 LOOK(LOOK) ke BDT
5.3794209
1 LOOK(LOOK) ke NGN
63.4384556
1 LOOK(LOOK) ke COP
$168.9268669
1 LOOK(LOOK) ke ZAR
R.0.7654024
1 LOOK(LOOK) ke UAH
1.8544254
1 LOOK(LOOK) ke TZS
T.Sh.108.32913
1 LOOK(LOOK) ke VES
Bs9.83207
1 LOOK(LOOK) ke CLP
$41.53278
1 LOOK(LOOK) ke PKR
Rs12.4615976
1 LOOK(LOOK) ke KZT
23.1926627
1 LOOK(LOOK) ke THB
฿1.428516
1 LOOK(LOOK) ke TWD
NT$1.3663491
1 LOOK(LOOK) ke AED
د.إ0.1618103
1 LOOK(LOOK) ke CHF
Fr0.035272
1 LOOK(LOOK) ke HKD
HK$0.3425793
1 LOOK(LOOK) ke AMD
֏16.860016
1 LOOK(LOOK) ke MAD
.د.م0.4104779
1 LOOK(LOOK) ke MXN
$0.8187513
1 LOOK(LOOK) ke SAR
ريال0.1653375
1 LOOK(LOOK) ke ETB
Br6.7673741
1 LOOK(LOOK) ke KES
KSh5.6937826
1 LOOK(LOOK) ke JOD
د.أ0.03125981
1 LOOK(LOOK) ke PLN
0.1622512
1 LOOK(LOOK) ke RON
лв0.193996
1 LOOK(LOOK) ke SEK
kr0.4215004
1 LOOK(LOOK) ke BGN
лв0.0745121
1 LOOK(LOOK) ke HUF
Ft14.7406097
1 LOOK(LOOK) ke CZK
0.9298581
1 LOOK(LOOK) ke KWD
د.ك0.01349154
1 LOOK(LOOK) ke ILS
0.1441743
1 LOOK(LOOK) ke BOB
Bs0.304221
1 LOOK(LOOK) ke AZN
0.074953
1 LOOK(LOOK) ke TJS
SM0.4065098
1 LOOK(LOOK) ke GEL
0.1194839
1 LOOK(LOOK) ke AOA
Kz40.227716
1 LOOK(LOOK) ke BHD
.د.ب0.01657784
1 LOOK(LOOK) ke BMD
$0.04409
1 LOOK(LOOK) ke DKK
kr0.2848214
1 LOOK(LOOK) ke HNL
L1.1586852
1 LOOK(LOOK) ke MUR
2.02814
1 LOOK(LOOK) ke NAD
$0.7658433
1 LOOK(LOOK) ke NOK
kr0.449718
1 LOOK(LOOK) ke NZD
$0.0780393
1 LOOK(LOOK) ke PAB
B/.0.04409
1 LOOK(LOOK) ke PGK
K0.1882643
1 LOOK(LOOK) ke QAR
ر.ق0.1604876
1 LOOK(LOOK) ke RSD
дин.4.4755759
1 LOOK(LOOK) ke UZS
soʻm524.8808684
1 LOOK(LOOK) ke ALL
L3.6978283
1 LOOK(LOOK) ke ANG
ƒ0.0789211
1 LOOK(LOOK) ke AWG
ƒ0.079362
1 LOOK(LOOK) ke BBD
$0.08818
1 LOOK(LOOK) ke BAM
KM0.0745121
1 LOOK(LOOK) ke BIF
Fr130.02141
1 LOOK(LOOK) ke BND
$0.057317
1 LOOK(LOOK) ke BSD
$0.04409
1 LOOK(LOOK) ke JMD
$7.0698315
1 LOOK(LOOK) ke KHR
177.0680854
1 LOOK(LOOK) ke KMF
Fr18.82643
1 LOOK(LOOK) ke LAK
958.4782417
1 LOOK(LOOK) ke LKR
රු13.4417183
1 LOOK(LOOK) ke MDL
L0.7543799
1 LOOK(LOOK) ke MGA
Ar198.603405
1 LOOK(LOOK) ke MOP
P0.35272
1 LOOK(LOOK) ke MVR
0.678986
1 LOOK(LOOK) ke MWK
MK76.412379
1 LOOK(LOOK) ke MZN
MT2.8195555
1 LOOK(LOOK) ke NPR
रु6.247553
1 LOOK(LOOK) ke PYG
312.68628
1 LOOK(LOOK) ke RWF
Fr64.06277
1 LOOK(LOOK) ke SBD
$0.3624198
1 LOOK(LOOK) ke SCR
0.6639954
1 LOOK(LOOK) ke SRD
$1.697465
1 LOOK(LOOK) ke SVC
$0.3853466
1 LOOK(LOOK) ke SZL
L0.7649615
1 LOOK(LOOK) ke TMT
m0.154315
1 LOOK(LOOK) ke TND
د.ت0.13046231
1 LOOK(LOOK) ke TTD
$0.2984893
1 LOOK(LOOK) ke UGX
Sh154.13864
1 LOOK(LOOK) ke XAF
Fr25.04312
1 LOOK(LOOK) ke XCD
$0.119043
1 LOOK(LOOK) ke XOF
Fr25.04312
1 LOOK(LOOK) ke XPF
Fr4.54127
1 LOOK(LOOK) ke BWP
P0.5930105
1 LOOK(LOOK) ke BZD
$0.0886209
1 LOOK(LOOK) ke CVE
$4.2255856
1 LOOK(LOOK) ke DJF
Fr7.84802
1 LOOK(LOOK) ke DOP
$2.834987
1 LOOK(LOOK) ke DZD
د.ج5.7528632
1 LOOK(LOOK) ke FJD
$0.1005252
1 LOOK(LOOK) ke GNF
Fr383.36255
1 LOOK(LOOK) ke GTQ
Q0.3377294
1 LOOK(LOOK) ke GYD
$9.2218644
1 LOOK(LOOK) ke ISK
kr5.55534

Sumber Daya LOOK

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LOOK, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi LOOK
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LOOK

Berapa nilai LOOK (LOOK) hari ini?
Harga live LOOK dalam USD adalah 0.04409 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LOOK ke USD saat ini?
Harga LOOK ke USD saat ini adalah $ 0.04409. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LOOK?
Kapitalisasi pasar LOOK adalah $ 40.67M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LOOK?
Suplai beredar LOOK adalah 922.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LOOK?
LOOK mencapai harga ATH sebesar 0.15508520063103612 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LOOK?
LOOK mencapai harga ATL 0.000165344904285249 USD.
Berapa volume perdagangan LOOK?
Volume perdagangan 24 jam live LOOK adalah $ 148.81K USD.
Akankah harga LOOK naik lebih tinggi tahun ini?
LOOK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOOK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LOOK ke USD

Jumlah

LOOK
LOOK
USD
USD

1 LOOK = 0.04409 USD

Perdagangkan LOOK

LOOK/USDT
$0.04404
$0.04404$0.04404
-6.32%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

