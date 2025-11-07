BursaDEX+
Harga live LoopNetwork hari ini adalah 0.01123 USD. Lacak informasi harga aktual LOOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOOP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LOOP

Info Harga LOOP

Penjelasan LOOP

Whitepaper LOOP

Situs Web Resmi LOOP

Tokenomi LOOP

Prakiraan Harga LOOP

Riwayat LOOP

Panduan Membeli LOOP

Konverter LOOP ke Mata Uang Fiat

Spot LOOP

Futures USDT-M LOOP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LoopNetwork

Harga LoopNetwork(LOOP)

Harga Live 1 LOOP ke USD:

$0.01123
$0.01123$0.01123
-3.10%1D
USD
Grafik Harga Live LoopNetwork (LOOP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:16 (UTC+8)

Informasi Harga LoopNetwork (LOOP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01105
$ 0.01105$ 0.01105
Low 24 Jam
$ 0.01168
$ 0.01168$ 0.01168
High 24 Jam

$ 0.01105
$ 0.01105$ 0.01105

$ 0.01168
$ 0.01168$ 0.01168

$ 0.28926357173991635
$ 0.28926357173991635$ 0.28926357173991635

$ 0.002182757752333215
$ 0.002182757752333215$ 0.002182757752333215

0.00%

-3.10%

-24.99%

-24.99%

Harga aktual LoopNetwork (LOOP) adalah $ 0.01123. Selama 24 jam terakhir, LOOP diperdagangkan antara low $ 0.01105 dan high $ 0.01168, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOOP adalah $ 0.28926357173991635, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002182757752333215.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOOP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -3.10% selama 24 jam, dan -24.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LoopNetwork (LOOP)

No.5255

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.92K
$ 1.92K$ 1.92K

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

180,695,800.87
180,695,800.87 180,695,800.87

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar LoopNetwork saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.92K. Suplai beredar LOOP adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 180695800.87. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.25M.

Riwayat Harga LoopNetwork (LOOP) USD

Pantau perubahan harga LoopNetwork untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003593-3.10%
30 Days$ -0.01573-58.35%
60 Hari$ -0.01587-58.57%
90 Hari$ -0.00333-22.88%
Perubahan Harga LoopNetwork Hari Ini

Hari ini, LOOP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003593 (-3.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LoopNetwork 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01573 (-58.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LoopNetwork 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LOOP terlihat mengalami perubahan $ -0.01587 (-58.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LoopNetwork 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00333 (-22.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LoopNetwork (LOOP)?

Lihat halaman Riwayat Harga LoopNetwork sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LoopNetwork (LOOP)

LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.

LoopNetwork tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LoopNetwork Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LOOP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LoopNetwork di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LoopNetwork dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LoopNetwork (USD)

Berapa nilai LoopNetwork (LOOP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LoopNetwork (LOOP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LoopNetwork.

Cek prediksi harga LoopNetwork sekarang!

Tokenomi LoopNetwork (LOOP)

Memahami tokenomi LoopNetwork (LOOP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOOP sekarang!

Cara membeli LoopNetwork (LOOP)

Ingin mengetahui cara membeli LoopNetwork? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LoopNetwork di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LOOP ke Mata Uang Lokal

1 LoopNetwork(LOOP) ke VND
295.51745
1 LoopNetwork(LOOP) ke AUD
A$0.0172942
1 LoopNetwork(LOOP) ke GBP
0.0085348
1 LoopNetwork(LOOP) ke EUR
0.0096578
1 LoopNetwork(LOOP) ke USD
$0.01123
1 LoopNetwork(LOOP) ke MYR
RM0.0468291
1 LoopNetwork(LOOP) ke TRY
0.473906
1 LoopNetwork(LOOP) ke JPY
¥1.71819
1 LoopNetwork(LOOP) ke ARS
ARS$16.2988851
1 LoopNetwork(LOOP) ke RUB
0.9123252
1 LoopNetwork(LOOP) ke INR
0.9957641
1 LoopNetwork(LOOP) ke IDR
Rp187.1665918
1 LoopNetwork(LOOP) ke PHP
0.6633561
1 LoopNetwork(LOOP) ke EGP
￡E.0.531179
1 LoopNetwork(LOOP) ke BRL
R$0.0600805
1 LoopNetwork(LOOP) ke CAD
C$0.0158343
1 LoopNetwork(LOOP) ke BDT
1.3701723
1 LoopNetwork(LOOP) ke NGN
16.1581732
1 LoopNetwork(LOOP) ke COP
$43.0267343
1 LoopNetwork(LOOP) ke ZAR
R.0.1951774
1 LoopNetwork(LOOP) ke UAH
0.4723338
1 LoopNetwork(LOOP) ke TZS
T.Sh.27.59211
1 LoopNetwork(LOOP) ke VES
Bs2.54921
1 LoopNetwork(LOOP) ke CLP
$10.58989
1 LoopNetwork(LOOP) ke PKR
Rs3.1740472
1 LoopNetwork(LOOP) ke KZT
5.9073169
1 LoopNetwork(LOOP) ke THB
฿0.363852
1 LoopNetwork(LOOP) ke TWD
NT$0.3480177
1 LoopNetwork(LOOP) ke AED
د.إ0.0412141
1 LoopNetwork(LOOP) ke CHF
Fr0.008984
1 LoopNetwork(LOOP) ke HKD
HK$0.0872571
1 LoopNetwork(LOOP) ke AMD
֏4.294352
1 LoopNetwork(LOOP) ke MAD
.د.م0.104439
1 LoopNetwork(LOOP) ke MXN
$0.2086534
1 LoopNetwork(LOOP) ke SAR
ريال0.0421125
1 LoopNetwork(LOOP) ke ETB
Br1.7281847
1 LoopNetwork(LOOP) ke KES
KSh1.4502422
1 LoopNetwork(LOOP) ke JOD
د.أ0.00796207
1 LoopNetwork(LOOP) ke PLN
0.0413264
1 LoopNetwork(LOOP) ke RON
лв0.049412
1 LoopNetwork(LOOP) ke SEK
kr0.1075834
1 LoopNetwork(LOOP) ke BGN
лв0.0189787
1 LoopNetwork(LOOP) ke HUF
Ft3.7608147
1 LoopNetwork(LOOP) ke CZK
0.2368407
1 LoopNetwork(LOOP) ke KWD
د.ك0.00343638
1 LoopNetwork(LOOP) ke ILS
0.0367221
1 LoopNetwork(LOOP) ke BOB
Bs0.077487
1 LoopNetwork(LOOP) ke AZN
0.019091
1 LoopNetwork(LOOP) ke TJS
SM0.1035406
1 LoopNetwork(LOOP) ke GEL
0.0304333
1 LoopNetwork(LOOP) ke AOA
Kz10.2933057
1 LoopNetwork(LOOP) ke BHD
.د.ب0.00423371
1 LoopNetwork(LOOP) ke BMD
$0.01123
1 LoopNetwork(LOOP) ke DKK
kr0.0726581
1 LoopNetwork(LOOP) ke HNL
L0.2957982
1 LoopNetwork(LOOP) ke MUR
0.5159062
1 LoopNetwork(LOOP) ke NAD
$0.1950651
1 LoopNetwork(LOOP) ke NOK
kr0.1146583
1 LoopNetwork(LOOP) ke NZD
$0.0198771
1 LoopNetwork(LOOP) ke PAB
B/.0.01123
1 LoopNetwork(LOOP) ke PGK
K0.047166
1 LoopNetwork(LOOP) ke QAR
ر.ق0.0408772
1 LoopNetwork(LOOP) ke RSD
дин.1.1406311
1 LoopNetwork(LOOP) ke UZS
soʻm135.3011737
1 LoopNetwork(LOOP) ke ALL
L0.9416355
1 LoopNetwork(LOOP) ke ANG
ƒ0.0201017
1 LoopNetwork(LOOP) ke AWG
ƒ0.020214
1 LoopNetwork(LOOP) ke BBD
$0.02246
1 LoopNetwork(LOOP) ke BAM
KM0.0189787
1 LoopNetwork(LOOP) ke BIF
Fr33.11727
1 LoopNetwork(LOOP) ke BND
$0.014599
1 LoopNetwork(LOOP) ke BSD
$0.01123
1 LoopNetwork(LOOP) ke JMD
$1.8007305
1 LoopNetwork(LOOP) ke KHR
45.1003538
1 LoopNetwork(LOOP) ke KMF
Fr4.7166
1 LoopNetwork(LOOP) ke LAK
244.1304299
1 LoopNetwork(LOOP) ke LKR
රු3.4236901
1 LoopNetwork(LOOP) ke MDL
L0.19091
1 LoopNetwork(LOOP) ke MGA
Ar50.585535
1 LoopNetwork(LOOP) ke MOP
P0.08984
1 LoopNetwork(LOOP) ke MVR
0.172942
1 LoopNetwork(LOOP) ke MWK
MK19.4965153
1 LoopNetwork(LOOP) ke MZN
MT0.7181585
1 LoopNetwork(LOOP) ke NPR
रु1.591291
1 LoopNetwork(LOOP) ke PYG
79.64316
1 LoopNetwork(LOOP) ke RWF
Fr16.29473
1 LoopNetwork(LOOP) ke SBD
$0.0924229
1 LoopNetwork(LOOP) ke SCR
0.15722
1 LoopNetwork(LOOP) ke SRD
$0.432355
1 LoopNetwork(LOOP) ke SVC
$0.0981502
1 LoopNetwork(LOOP) ke SZL
L0.1949528
1 LoopNetwork(LOOP) ke TMT
m0.039305
1 LoopNetwork(LOOP) ke TND
د.ت0.03322957
1 LoopNetwork(LOOP) ke TTD
$0.0760271
1 LoopNetwork(LOOP) ke UGX
Sh39.26008
1 LoopNetwork(LOOP) ke XAF
Fr6.37864
1 LoopNetwork(LOOP) ke XCD
$0.030321
1 LoopNetwork(LOOP) ke XOF
Fr6.37864
1 LoopNetwork(LOOP) ke XPF
Fr1.15669
1 LoopNetwork(LOOP) ke BWP
P0.1510435
1 LoopNetwork(LOOP) ke BZD
$0.0225723
1 LoopNetwork(LOOP) ke CVE
$1.0762832
1 LoopNetwork(LOOP) ke DJF
Fr1.98771
1 LoopNetwork(LOOP) ke DOP
$0.7222013
1 LoopNetwork(LOOP) ke DZD
د.ج1.4652904
1 LoopNetwork(LOOP) ke FJD
$0.0256044
1 LoopNetwork(LOOP) ke GNF
Fr97.64485
1 LoopNetwork(LOOP) ke GTQ
Q0.0860218
1 LoopNetwork(LOOP) ke GYD
$2.3488668
1 LoopNetwork(LOOP) ke ISK
kr1.41498

Sumber Daya LoopNetwork

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LoopNetwork, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LoopNetwork
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LoopNetwork

Berapa nilai LoopNetwork (LOOP) hari ini?
Harga live LOOP dalam USD adalah 0.01123 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LOOP ke USD saat ini?
Harga LOOP ke USD saat ini adalah $ 0.01123. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LoopNetwork?
Kapitalisasi pasar LOOP adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LOOP?
Suplai beredar LOOP adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LOOP?
LOOP mencapai harga ATH sebesar 0.28926357173991635 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LOOP?
LOOP mencapai harga ATL 0.002182757752333215 USD.
Berapa volume perdagangan LOOP?
Volume perdagangan 24 jam live LOOP adalah $ 1.92K USD.
Akankah harga LOOP naik lebih tinggi tahun ini?
LOOP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOOP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LoopNetwork (LOOP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LOOP ke USD

Jumlah

LOOP
LOOP
USD
USD

1 LOOP = 0.01123 USD

Perdagangkan LOOP

LOOP/USDT
$0.01123
$0.01123$0.01123
-3.10%

