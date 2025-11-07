BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Livepeer hari ini adalah 5.462 USD. Lacak informasi harga aktual LPT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LPT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Livepeer hari ini adalah 5.462 USD. Lacak informasi harga aktual LPT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LPT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LPT

Info Harga LPT

Penjelasan LPT

Whitepaper LPT

Situs Web Resmi LPT

Tokenomi LPT

Prakiraan Harga LPT

Riwayat LPT

Panduan Membeli LPT

Konverter LPT ke Mata Uang Fiat

Spot LPT

Futures USDT-M LPT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Livepeer

Harga Livepeer(LPT)

Harga Live 1 LPT ke USD:

$5.475
$5.475$5.475
+7.07%1D
USD
Grafik Harga Live Livepeer (LPT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:00:09 (UTC+8)

Informasi Harga Livepeer (LPT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 4.963
$ 4.963$ 4.963
Low 24 Jam
$ 5.587
$ 5.587$ 5.587
High 24 Jam

$ 4.963
$ 4.963$ 4.963

$ 5.587
$ 5.587$ 5.587

$ 100.24478173730876
$ 100.24478173730876$ 100.24478173730876

$ 0.420586727745
$ 0.420586727745$ 0.420586727745

+4.73%

+7.07%

+20.07%

+20.07%

Harga aktual Livepeer (LPT) adalah $ 5.462. Selama 24 jam terakhir, LPT diperdagangkan antara low $ 4.963 dan high $ 5.587, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLPT adalah $ 100.24478173730876, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.420586727745.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LPT telah berubah sebesar +4.73% selama 1 jam terakhir, +7.07% selama 24 jam, dan +20.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Livepeer (LPT)

No.159

$ 252.62M
$ 252.62M$ 252.62M

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

$ 252.62M
$ 252.62M$ 252.62M

46.25M
46.25M 46.25M

--
----

46,250,638.74697713
46,250,638.74697713 46,250,638.74697713

0.01%

2019-05-01 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Livepeer saat ini adalah $ 252.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.04M. Suplai beredar LPT adalah 46.25M, dan total suplainya sebesar 46250638.74697713. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 252.62M.

Riwayat Harga Livepeer (LPT) USD

Pantau perubahan harga Livepeer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.36152+7.07%
30 Days$ -0.839-13.32%
60 Hari$ -1.528-21.86%
90 Hari$ -1.25-18.63%
Perubahan Harga Livepeer Hari Ini

Hari ini, LPT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.36152 (+7.07%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Livepeer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.839 (-13.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Livepeer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LPT terlihat mengalami perubahan $ -1.528 (-21.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Livepeer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.25 (-18.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Livepeer (LPT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Livepeer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Livepeer (LPT)

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Livepeer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LPT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Livepeer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Livepeer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Livepeer (USD)

Berapa nilai Livepeer (LPT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Livepeer (LPT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Livepeer.

Cek prediksi harga Livepeer sekarang!

Tokenomi Livepeer (LPT)

Memahami tokenomi Livepeer (LPT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LPT sekarang!

Cara membeli Livepeer (LPT)

Ingin mengetahui cara membeli Livepeer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Livepeer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LPT ke Mata Uang Lokal

1 Livepeer(LPT) ke VND
143,732.53
1 Livepeer(LPT) ke AUD
A$8.41148
1 Livepeer(LPT) ke GBP
4.15112
1 Livepeer(LPT) ke EUR
4.69732
1 Livepeer(LPT) ke USD
$5.462
1 Livepeer(LPT) ke MYR
RM22.83116
1 Livepeer(LPT) ke TRY
229.9502
1 Livepeer(LPT) ke JPY
¥835.686
1 Livepeer(LPT) ke ARS
ARS$7,927.38294
1 Livepeer(LPT) ke RUB
443.73288
1 Livepeer(LPT) ke INR
484.31554
1 Livepeer(LPT) ke IDR
Rp91,033.29692
1 Livepeer(LPT) ke PHP
322.42186
1 Livepeer(LPT) ke EGP
￡E.258.29798
1 Livepeer(LPT) ke BRL
R$29.16708
1 Livepeer(LPT) ke CAD
C$7.70142
1 Livepeer(LPT) ke BDT
666.41862
1 Livepeer(LPT) ke NGN
7,858.94408
1 Livepeer(LPT) ke COP
$20,927.16142
1 Livepeer(LPT) ke ZAR
R.94.82032
1 Livepeer(LPT) ke UAH
229.73172
1 Livepeer(LPT) ke TZS
T.Sh.13,420.134
1 Livepeer(LPT) ke VES
Bs1,218.026
1 Livepeer(LPT) ke CLP
$5,145.204
1 Livepeer(LPT) ke PKR
Rs1,543.77968
1 Livepeer(LPT) ke KZT
2,873.17586
1 Livepeer(LPT) ke THB
฿176.9688
1 Livepeer(LPT) ke TWD
NT$169.26738
1 Livepeer(LPT) ke AED
د.إ20.04554
1 Livepeer(LPT) ke CHF
Fr4.3696
1 Livepeer(LPT) ke HKD
HK$42.43974
1 Livepeer(LPT) ke AMD
֏2,088.6688
1 Livepeer(LPT) ke MAD
.د.م50.85122
1 Livepeer(LPT) ke MXN
$101.42934
1 Livepeer(LPT) ke SAR
ريال20.4825
1 Livepeer(LPT) ke ETB
Br838.36238
1 Livepeer(LPT) ke KES
KSh705.36268
1 Livepeer(LPT) ke JOD
د.أ3.872558
1 Livepeer(LPT) ke PLN
20.10016
1 Livepeer(LPT) ke RON
лв24.0328
1 Livepeer(LPT) ke SEK
kr52.21672
1 Livepeer(LPT) ke BGN
лв9.23078
1 Livepeer(LPT) ke HUF
Ft1,826.11046
1 Livepeer(LPT) ke CZK
115.19358
1 Livepeer(LPT) ke KWD
د.ك1.671372
1 Livepeer(LPT) ke ILS
17.86074
1 Livepeer(LPT) ke BOB
Bs37.6878
1 Livepeer(LPT) ke AZN
9.2854
1 Livepeer(LPT) ke TJS
SM50.35964
1 Livepeer(LPT) ke GEL
14.80202
1 Livepeer(LPT) ke AOA
Kz4,983.5288
1 Livepeer(LPT) ke BHD
.د.ب2.053712
1 Livepeer(LPT) ke BMD
$5.462
1 Livepeer(LPT) ke DKK
kr35.28452
1 Livepeer(LPT) ke HNL
L143.54136
1 Livepeer(LPT) ke MUR
251.252
1 Livepeer(LPT) ke NAD
$94.87494
1 Livepeer(LPT) ke NOK
kr55.7124
1 Livepeer(LPT) ke NZD
$9.66774
1 Livepeer(LPT) ke PAB
B/.5.462
1 Livepeer(LPT) ke PGK
K23.32274
1 Livepeer(LPT) ke QAR
ر.ق19.88168
1 Livepeer(LPT) ke RSD
дин.554.44762
1 Livepeer(LPT) ke UZS
soʻm65,023.79912
1 Livepeer(LPT) ke ALL
L458.09794
1 Livepeer(LPT) ke ANG
ƒ9.77698
1 Livepeer(LPT) ke AWG
ƒ9.8316
1 Livepeer(LPT) ke BBD
$10.924
1 Livepeer(LPT) ke BAM
KM9.23078
1 Livepeer(LPT) ke BIF
Fr16,107.438
1 Livepeer(LPT) ke BND
$7.1006
1 Livepeer(LPT) ke BSD
$5.462
1 Livepeer(LPT) ke JMD
$875.8317
1 Livepeer(LPT) ke KHR
21,935.71972
1 Livepeer(LPT) ke KMF
Fr2,332.274
1 Livepeer(LPT) ke LAK
118,739.12806
1 Livepeer(LPT) ke LKR
රු1,665.19994
1 Livepeer(LPT) ke MDL
L93.45482
1 Livepeer(LPT) ke MGA
Ar24,603.579
1 Livepeer(LPT) ke MOP
P43.696
1 Livepeer(LPT) ke MVR
84.1148
1 Livepeer(LPT) ke MWK
MK9,466.1922
1 Livepeer(LPT) ke MZN
MT349.2949
1 Livepeer(LPT) ke NPR
रु773.9654
1 Livepeer(LPT) ke PYG
38,736.504
1 Livepeer(LPT) ke RWF
Fr7,936.286
1 Livepeer(LPT) ke SBD
$44.89764
1 Livepeer(LPT) ke SCR
82.25772
1 Livepeer(LPT) ke SRD
$210.287
1 Livepeer(LPT) ke SVC
$47.73788
1 Livepeer(LPT) ke SZL
L94.7657
1 Livepeer(LPT) ke TMT
m19.117
1 Livepeer(LPT) ke TND
د.ت16.162058
1 Livepeer(LPT) ke TTD
$36.97774
1 Livepeer(LPT) ke UGX
Sh19,095.152
1 Livepeer(LPT) ke XAF
Fr3,102.416
1 Livepeer(LPT) ke XCD
$14.7474
1 Livepeer(LPT) ke XOF
Fr3,102.416
1 Livepeer(LPT) ke XPF
Fr562.586
1 Livepeer(LPT) ke BWP
P73.4639
1 Livepeer(LPT) ke BZD
$10.97862
1 Livepeer(LPT) ke CVE
$523.47808
1 Livepeer(LPT) ke DJF
Fr972.236
1 Livepeer(LPT) ke DOP
$351.2066
1 Livepeer(LPT) ke DZD
د.ج712.68176
1 Livepeer(LPT) ke FJD
$12.45336
1 Livepeer(LPT) ke GNF
Fr47,492.09
1 Livepeer(LPT) ke GTQ
Q41.83892
1 Livepeer(LPT) ke GYD
$1,142.43192
1 Livepeer(LPT) ke ISK
kr688.212

Sumber Daya Livepeer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Livepeer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Livepeer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Livepeer

Berapa nilai Livepeer (LPT) hari ini?
Harga live LPT dalam USD adalah 5.462 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LPT ke USD saat ini?
Harga LPT ke USD saat ini adalah $ 5.462. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Livepeer?
Kapitalisasi pasar LPT adalah $ 252.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LPT?
Suplai beredar LPT adalah 46.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LPT?
LPT mencapai harga ATH sebesar 100.24478173730876 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LPT?
LPT mencapai harga ATL 0.420586727745 USD.
Berapa volume perdagangan LPT?
Volume perdagangan 24 jam live LPT adalah $ 2.04M USD.
Akankah harga LPT naik lebih tinggi tahun ini?
LPT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LPT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:00:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Livepeer (LPT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LPT ke USD

Jumlah

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 5.462 USD

Perdagangkan LPT

LPT/USDT
$5.475
$5.475$5.475
+7.03%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,139.70
$101,139.70$101,139.70

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.48
$3,327.48$3,327.48

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.59
$156.59$156.59

+0.42%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1021
$1.1021$1.1021

+28.44%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,139.70
$101,139.70$101,139.70

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.48
$3,327.48$3,327.48

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.59
$156.59$156.59

+0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2159
$2.2159$2.2159

-0.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0163
$1.0163$1.0163

+0.01%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003974
$0.0003974$0.0003974

+164.93%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013800
$0.013800$0.013800

+1,280.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.443
$4.443$4.443

+344.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.006850
$0.006850$0.006850

+220.99%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000004962
$0.00000000004962$0.00000000004962

+47.32%