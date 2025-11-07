Apa yang dimaksud dengan Litecoin (LTC)

Litecoin adalah mata uang Internet peer-to-peer yang memungkinkan pembayaran instan, hampir nol biaya kepada siapa pun di dunia. Litecoin adalah open source, jaringan pembayaran global yang sepenuhnya terdesentralisasi tanpa otoritas pusat.

Prediksi Harga Litecoin (USD)

Berapa nilai Litecoin (LTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Litecoin (LTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Litecoin.

Tokenomi Litecoin (LTC)

Memahami tokenomi Litecoin (LTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LTC sekarang!

Cara membeli Litecoin (LTC)

Sumber Daya Litecoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Litecoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Litecoin Berapa nilai Litecoin (LTC) hari ini? Harga live LTC dalam USD adalah 87.55 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LTC ke USD saat ini? $ 87.55 . Cobalah Harga LTC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Litecoin? Kapitalisasi pasar LTC adalah $ 6.70B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LTC? Suplai beredar LTC adalah 76.49M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LTC? LTC mencapai harga ATH sebesar 412.96014112 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LTC? LTC mencapai harga ATL 1.1137399673461914 USD . Berapa volume perdagangan LTC? Volume perdagangan 24 jam live LTC adalah $ 8.47M USD . Akankah harga LTC naik lebih tinggi tahun ini? LTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

