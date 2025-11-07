BursaDEX+
Harga live Litecoin hari ini adalah 87.55 USD. Lacak informasi harga aktual LTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Litecoin(LTC)

Harga Live 1 LTC ke USD:

$87.46
+0.98%1D
USD
Grafik Harga Live Litecoin (LTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:38 (UTC+8)

Informasi Harga Litecoin (LTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 85.29
Low 24 Jam
$ 89.17
High 24 Jam

$ 85.29
$ 89.17
$ 412.96014112
$ 1.1137399673461914
-0.46%

+0.98%

-6.66%

-6.66%

Harga aktual Litecoin (LTC) adalah $ 87.55. Selama 24 jam terakhir, LTC diperdagangkan antara low $ 85.29 dan high $ 89.17, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLTC adalah $ 412.96014112, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.1137399673461914.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LTC telah berubah sebesar -0.46% selama 1 jam terakhir, +0.98% selama 24 jam, dan -6.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Litecoin (LTC)

No.21

$ 6.70B
$ 8.47M
$ 7.35B
76.49M
84,000,000
84,000,000
91.05%

0.19%

2011-11-09 00:00:00

$ 4.3
LTC

Kapitalisasi Pasar Litecoin saat ini adalah $ 6.70B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.47M. Suplai beredar LTC adalah 76.49M, dan total suplainya sebesar 84000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.35B.

Riwayat Harga Litecoin (LTC) USD

Pantau perubahan harga Litecoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.8488+0.98%
30 Days$ -30.2-25.65%
60 Hari$ -27.15-23.68%
90 Hari$ -35.51-28.86%
Perubahan Harga Litecoin Hari Ini

Hari ini, LTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.8488 (+0.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Litecoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -30.2 (-25.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Litecoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LTC terlihat mengalami perubahan $ -27.15 (-23.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Litecoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -35.51 (-28.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Litecoin (LTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Litecoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Litecoin (LTC)

Litecoin adalah mata uang Internet peer-to-peer yang memungkinkan pembayaran instan, hampir nol biaya kepada siapa pun di dunia. Litecoin adalah open source, jaringan pembayaran global yang sepenuhnya terdesentralisasi tanpa otoritas pusat.

Litecoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Litecoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Litecoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Litecoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Litecoin (USD)

Berapa nilai Litecoin (LTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Litecoin (LTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Litecoin.

Cek prediksi harga Litecoin sekarang!

Tokenomi Litecoin (LTC)

Memahami tokenomi Litecoin (LTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LTC sekarang!

Cara membeli Litecoin (LTC)

Ingin mengetahui cara membeli Litecoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Litecoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LTC ke Mata Uang Lokal

1 Litecoin(LTC) ke VND
2,303,878.25
1 Litecoin(LTC) ke AUD
A$134.827
1 Litecoin(LTC) ke GBP
66.538
1 Litecoin(LTC) ke EUR
75.293
1 Litecoin(LTC) ke USD
$87.55
1 Litecoin(LTC) ke MYR
RM365.0835
1 Litecoin(LTC) ke TRY
3,694.61
1 Litecoin(LTC) ke JPY
¥13,395.15
1 Litecoin(LTC) ke ARS
ARS$127,067.4435
1 Litecoin(LTC) ke RUB
7,112.562
1 Litecoin(LTC) ke INR
7,763.0585
1 Litecoin(LTC) ke IDR
Rp1,459,166.083
1 Litecoin(LTC) ke PHP
5,171.5785
1 Litecoin(LTC) ke EGP
￡E.4,141.115
1 Litecoin(LTC) ke BRL
R$468.3925
1 Litecoin(LTC) ke CAD
C$123.4455
1 Litecoin(LTC) ke BDT
10,681.9755
1 Litecoin(LTC) ke NGN
125,970.442
1 Litecoin(LTC) ke COP
$335,439.9455
1 Litecoin(LTC) ke ZAR
R.1,521.619
1 Litecoin(LTC) ke UAH
3,682.353
1 Litecoin(LTC) ke TZS
T.Sh.215,110.35
1 Litecoin(LTC) ke VES
Bs19,873.85
1 Litecoin(LTC) ke CLP
$82,559.65
1 Litecoin(LTC) ke PKR
Rs24,745.132
1 Litecoin(LTC) ke KZT
46,053.9265
1 Litecoin(LTC) ke THB
฿2,836.62
1 Litecoin(LTC) ke TWD
NT$2,713.1745
1 Litecoin(LTC) ke AED
د.إ321.3085
1 Litecoin(LTC) ke CHF
Fr70.04
1 Litecoin(LTC) ke HKD
HK$680.2635
1 Litecoin(LTC) ke AMD
֏33,479.12
1 Litecoin(LTC) ke MAD
.د.م814.215
1 Litecoin(LTC) ke MXN
$1,626.679
1 Litecoin(LTC) ke SAR
ريال328.3125
1 Litecoin(LTC) ke ETB
Br13,473.0695
1 Litecoin(LTC) ke KES
KSh11,306.207
1 Litecoin(LTC) ke JOD
د.أ62.07295
1 Litecoin(LTC) ke PLN
322.184
1 Litecoin(LTC) ke RON
лв385.22
1 Litecoin(LTC) ke SEK
kr838.729
1 Litecoin(LTC) ke BGN
лв147.9595
1 Litecoin(LTC) ke HUF
Ft29,319.6195
1 Litecoin(LTC) ke CZK
1,846.4295
1 Litecoin(LTC) ke KWD
د.ك26.7903
1 Litecoin(LTC) ke ILS
286.2885
1 Litecoin(LTC) ke BOB
Bs604.095
1 Litecoin(LTC) ke AZN
148.835
1 Litecoin(LTC) ke TJS
SM807.211
1 Litecoin(LTC) ke GEL
237.2605
1 Litecoin(LTC) ke AOA
Kz80,247.4545
1 Litecoin(LTC) ke BHD
.د.ب33.00635
1 Litecoin(LTC) ke BMD
$87.55
1 Litecoin(LTC) ke DKK
kr566.4485
1 Litecoin(LTC) ke HNL
L2,306.067
1 Litecoin(LTC) ke MUR
4,022.047
1 Litecoin(LTC) ke NAD
$1,520.7435
1 Litecoin(LTC) ke NOK
kr893.8855
1 Litecoin(LTC) ke NZD
$154.9635
1 Litecoin(LTC) ke PAB
B/.87.55
1 Litecoin(LTC) ke PGK
K367.71
1 Litecoin(LTC) ke QAR
ر.ق318.682
1 Litecoin(LTC) ke RSD
дин.8,894.2045
1 Litecoin(LTC) ke UZS
soʻm1,054,819.0345
1 Litecoin(LTC) ke ALL
L7,341.0675
1 Litecoin(LTC) ke ANG
ƒ156.7145
1 Litecoin(LTC) ke AWG
ƒ157.59
1 Litecoin(LTC) ke BBD
$175.1
1 Litecoin(LTC) ke BAM
KM147.9595
1 Litecoin(LTC) ke BIF
Fr258,184.95
1 Litecoin(LTC) ke BND
$113.815
1 Litecoin(LTC) ke BSD
$87.55
1 Litecoin(LTC) ke JMD
$14,038.6425
1 Litecoin(LTC) ke KHR
351,606.053
1 Litecoin(LTC) ke KMF
Fr36,771
1 Litecoin(LTC) ke LAK
1,903,260.8315
1 Litecoin(LTC) ke LKR
රු26,691.3685
1 Litecoin(LTC) ke MDL
L1,488.35
1 Litecoin(LTC) ke MGA
Ar394,368.975
1 Litecoin(LTC) ke MOP
P700.4
1 Litecoin(LTC) ke MVR
1,348.27
1 Litecoin(LTC) ke MWK
MK151,996.4305
1 Litecoin(LTC) ke MZN
MT5,598.8225
1 Litecoin(LTC) ke NPR
रु12,405.835
1 Litecoin(LTC) ke PYG
620,904.6
1 Litecoin(LTC) ke RWF
Fr127,035.05
1 Litecoin(LTC) ke SBD
$720.5365
1 Litecoin(LTC) ke SCR
1,225.7
1 Litecoin(LTC) ke SRD
$3,370.675
1 Litecoin(LTC) ke SVC
$765.187
1 Litecoin(LTC) ke SZL
L1,519.868
1 Litecoin(LTC) ke TMT
m306.425
1 Litecoin(LTC) ke TND
د.ت259.06045
1 Litecoin(LTC) ke TTD
$592.7135
1 Litecoin(LTC) ke UGX
Sh306,074.8
1 Litecoin(LTC) ke XAF
Fr49,728.4
1 Litecoin(LTC) ke XCD
$236.385
1 Litecoin(LTC) ke XOF
Fr49,728.4
1 Litecoin(LTC) ke XPF
Fr9,017.65
1 Litecoin(LTC) ke BWP
P1,177.5475
1 Litecoin(LTC) ke BZD
$175.9755
1 Litecoin(LTC) ke CVE
$8,390.792
1 Litecoin(LTC) ke DJF
Fr15,496.35
1 Litecoin(LTC) ke DOP
$5,630.3405
1 Litecoin(LTC) ke DZD
د.ج11,423.524
1 Litecoin(LTC) ke FJD
$199.614
1 Litecoin(LTC) ke GNF
Fr761,247.25
1 Litecoin(LTC) ke GTQ
Q670.633
1 Litecoin(LTC) ke GYD
$18,311.958
1 Litecoin(LTC) ke ISK
kr11,031.3

Sumber Daya Litecoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Litecoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Litecoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Litecoin

Berapa nilai Litecoin (LTC) hari ini?
Harga live LTC dalam USD adalah 87.55 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LTC ke USD saat ini?
Harga LTC ke USD saat ini adalah $ 87.55. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Litecoin?
Kapitalisasi pasar LTC adalah $ 6.70B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LTC?
Suplai beredar LTC adalah 76.49M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LTC?
LTC mencapai harga ATH sebesar 412.96014112 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LTC?
LTC mencapai harga ATL 1.1137399673461914 USD.
Berapa volume perdagangan LTC?
Volume perdagangan 24 jam live LTC adalah $ 8.47M USD.
Akankah harga LTC naik lebih tinggi tahun ini?
LTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Litecoin (LTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

