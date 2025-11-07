BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Terra hari ini adalah 0.08184 USD. Lacak informasi harga aktual LUNA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUNA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Terra hari ini adalah 0.08184 USD. Lacak informasi harga aktual LUNA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUNA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LUNA

Info Harga LUNA

Penjelasan LUNA

Whitepaper LUNA

Situs Web Resmi LUNA

Tokenomi LUNA

Prakiraan Harga LUNA

Riwayat LUNA

Panduan Membeli LUNA

Konverter LUNA ke Mata Uang Fiat

Spot LUNA

Futures USDT-M LUNA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Terra

Harga Terra(LUNA)

Harga Live 1 LUNA ke USD:

$0.08184
$0.08184$0.08184
+3.60%1D
USD
Grafik Harga Live Terra (LUNA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:59 (UTC+8)

Informasi Harga Terra (LUNA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07787
$ 0.07787$ 0.07787
Low 24 Jam
$ 0.0832
$ 0.0832$ 0.0832
High 24 Jam

$ 0.07787
$ 0.07787$ 0.07787

$ 0.0832
$ 0.0832$ 0.0832

$ 19.543333500985746
$ 19.543333500985746$ 19.543333500985746

$ 0.03931222607500457
$ 0.03931222607500457$ 0.03931222607500457

-1.32%

+3.60%

-12.07%

-12.07%

Harga aktual Terra (LUNA) adalah $ 0.08184. Selama 24 jam terakhir, LUNA diperdagangkan antara low $ 0.07787 dan high $ 0.0832, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUNA adalah $ 19.543333500985746, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03931222607500457.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUNA telah berubah sebesar -1.32% selama 1 jam terakhir, +3.60% selama 24 jam, dan -12.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Terra (LUNA)

No.426

$ 58.11M
$ 58.11M$ 58.11M

$ 663.68K
$ 663.68K$ 663.68K

$ 97.12M
$ 97.12M$ 97.12M

709.98M
709.98M 709.98M

--
----

1,186,707,049
1,186,707,049 1,186,707,049

LUNA2

Kapitalisasi Pasar Terra saat ini adalah $ 58.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 663.68K. Suplai beredar LUNA adalah 709.98M, dan total suplainya sebesar 1186707049. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 97.12M.

Riwayat Harga Terra (LUNA) USD

Pantau perubahan harga Terra untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0028439+3.60%
30 Days$ -0.05376-39.65%
60 Hari$ -0.06746-45.19%
90 Hari$ -0.08206-50.07%
Perubahan Harga Terra Hari Ini

Hari ini, LUNA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0028439 (+3.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Terra 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05376 (-39.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Terra 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LUNA terlihat mengalami perubahan $ -0.06746 (-45.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Terra 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08206 (-50.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Terra (LUNA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Terra sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Terra (LUNA)

Jaringan Terra baru akan mewarisi kolam pengembang yang dalam dan komunitas LUNAtic yang bersemangat yang membuat Terra Classic menjadi blockchain kontrak pintar terbesar kedua setelah Ethereum.

Terra tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Terra Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LUNA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Terra di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Terra dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Terra (USD)

Berapa nilai Terra (LUNA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Terra (LUNA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Terra.

Cek prediksi harga Terra sekarang!

Tokenomi Terra (LUNA)

Memahami tokenomi Terra (LUNA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUNA sekarang!

Cara membeli Terra (LUNA)

Ingin mengetahui cara membeli Terra? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Terra di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUNA ke Mata Uang Lokal

1 Terra(LUNA) ke VND
2,153.6196
1 Terra(LUNA) ke AUD
A$0.1260336
1 Terra(LUNA) ke GBP
0.0621984
1 Terra(LUNA) ke EUR
0.0703824
1 Terra(LUNA) ke USD
$0.08184
1 Terra(LUNA) ke MYR
RM0.3412728
1 Terra(LUNA) ke TRY
3.453648
1 Terra(LUNA) ke JPY
¥12.52152
1 Terra(LUNA) ke ARS
ARS$118.7801208
1 Terra(LUNA) ke RUB
6.6486816
1 Terra(LUNA) ke INR
7.2567528
1 Terra(LUNA) ke IDR
Rp1,363.9994544
1 Terra(LUNA) ke PHP
4.8342888
1 Terra(LUNA) ke EGP
￡E.3.871032
1 Terra(LUNA) ke BRL
R$0.437844
1 Terra(LUNA) ke CAD
C$0.1153944
1 Terra(LUNA) ke BDT
9.9852984
1 Terra(LUNA) ke NGN
117.7546656
1 Terra(LUNA) ke COP
$313.5625944
1 Terra(LUNA) ke ZAR
R.1.4223792
1 Terra(LUNA) ke UAH
3.4421904
1 Terra(LUNA) ke TZS
T.Sh.201.08088
1 Terra(LUNA) ke VES
Bs18.57768
1 Terra(LUNA) ke CLP
$77.17512
1 Terra(LUNA) ke PKR
Rs23.1312576
1 Terra(LUNA) ke KZT
43.0502952
1 Terra(LUNA) ke THB
฿2.651616
1 Terra(LUNA) ke TWD
NT$2.5362216
1 Terra(LUNA) ke AED
د.إ0.3003528
1 Terra(LUNA) ke CHF
Fr0.065472
1 Terra(LUNA) ke HKD
HK$0.6358968
1 Terra(LUNA) ke AMD
֏31.295616
1 Terra(LUNA) ke MAD
.د.م0.761112
1 Terra(LUNA) ke MXN
$1.5205872
1 Terra(LUNA) ke SAR
ريال0.3069
1 Terra(LUNA) ke ETB
Br12.5943576
1 Terra(LUNA) ke KES
KSh10.5688176
1 Terra(LUNA) ke JOD
د.أ0.05802456
1 Terra(LUNA) ke PLN
0.3011712
1 Terra(LUNA) ke RON
лв0.360096
1 Terra(LUNA) ke SEK
kr0.7840272
1 Terra(LUNA) ke BGN
лв0.1383096
1 Terra(LUNA) ke HUF
Ft27.4073976
1 Terra(LUNA) ke CZK
1.7260056
1 Terra(LUNA) ke KWD
د.ك0.02504304
1 Terra(LUNA) ke ILS
0.2676168
1 Terra(LUNA) ke BOB
Bs0.564696
1 Terra(LUNA) ke AZN
0.139128
1 Terra(LUNA) ke TJS
SM0.7545648
1 Terra(LUNA) ke GEL
0.2217864
1 Terra(LUNA) ke AOA
Kz75.0137256
1 Terra(LUNA) ke BHD
.د.ب0.03085368
1 Terra(LUNA) ke BMD
$0.08184
1 Terra(LUNA) ke DKK
kr0.5295048
1 Terra(LUNA) ke HNL
L2.1556656
1 Terra(LUNA) ke MUR
3.7597296
1 Terra(LUNA) ke NAD
$1.4215608
1 Terra(LUNA) ke NOK
kr0.8355864
1 Terra(LUNA) ke NZD
$0.1448568
1 Terra(LUNA) ke PAB
B/.0.08184
1 Terra(LUNA) ke PGK
K0.343728
1 Terra(LUNA) ke QAR
ر.ق0.2978976
1 Terra(LUNA) ke RSD
дин.8.3141256
1 Terra(LUNA) ke UZS
soʻm986.0238696
1 Terra(LUNA) ke ALL
L6.862284
1 Terra(LUNA) ke ANG
ƒ0.1464936
1 Terra(LUNA) ke AWG
ƒ0.147312
1 Terra(LUNA) ke BBD
$0.16368
1 Terra(LUNA) ke BAM
KM0.1383096
1 Terra(LUNA) ke BIF
Fr241.34616
1 Terra(LUNA) ke BND
$0.106392
1 Terra(LUNA) ke BSD
$0.08184
1 Terra(LUNA) ke JMD
$13.123044
1 Terra(LUNA) ke KHR
328.6743504
1 Terra(LUNA) ke KMF
Fr34.3728
1 Terra(LUNA) ke LAK
1,779.1303992
1 Terra(LUNA) ke LKR
රු24.9505608
1 Terra(LUNA) ke MDL
L1.39128
1 Terra(LUNA) ke MGA
Ar368.64828
1 Terra(LUNA) ke MOP
P0.65472
1 Terra(LUNA) ke MVR
1.260336
1 Terra(LUNA) ke MWK
MK142.0832424
1 Terra(LUNA) ke MZN
MT5.233668
1 Terra(LUNA) ke NPR
रु11.596728
1 Terra(LUNA) ke PYG
580.40928
1 Terra(LUNA) ke RWF
Fr118.74984
1 Terra(LUNA) ke SBD
$0.6735432
1 Terra(LUNA) ke SCR
1.14576
1 Terra(LUNA) ke SRD
$3.15084
1 Terra(LUNA) ke SVC
$0.7152816
1 Terra(LUNA) ke SZL
L1.4207424
1 Terra(LUNA) ke TMT
m0.28644
1 Terra(LUNA) ke TND
د.ت0.24216456
1 Terra(LUNA) ke TTD
$0.5540568
1 Terra(LUNA) ke UGX
Sh286.11264
1 Terra(LUNA) ke XAF
Fr46.48512
1 Terra(LUNA) ke XCD
$0.220968
1 Terra(LUNA) ke XOF
Fr46.48512
1 Terra(LUNA) ke XPF
Fr8.42952
1 Terra(LUNA) ke BWP
P1.100748
1 Terra(LUNA) ke BZD
$0.1644984
1 Terra(LUNA) ke CVE
$7.8435456
1 Terra(LUNA) ke DJF
Fr14.48568
1 Terra(LUNA) ke DOP
$5.2631304
1 Terra(LUNA) ke DZD
د.ج10.6784832
1 Terra(LUNA) ke FJD
$0.1865952
1 Terra(LUNA) ke GNF
Fr711.5988
1 Terra(LUNA) ke GTQ
Q0.6268944
1 Terra(LUNA) ke GYD
$17.1176544
1 Terra(LUNA) ke ISK
kr10.31184

Sumber Daya Terra

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Terra, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Terra
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Terra

Berapa nilai Terra (LUNA) hari ini?
Harga live LUNA dalam USD adalah 0.08184 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUNA ke USD saat ini?
Harga LUNA ke USD saat ini adalah $ 0.08184. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Terra?
Kapitalisasi pasar LUNA adalah $ 58.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUNA?
Suplai beredar LUNA adalah 709.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUNA?
LUNA mencapai harga ATH sebesar 19.543333500985746 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUNA?
LUNA mencapai harga ATL 0.03931222607500457 USD.
Berapa volume perdagangan LUNA?
Volume perdagangan 24 jam live LUNA adalah $ 663.68K USD.
Akankah harga LUNA naik lebih tinggi tahun ini?
LUNA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUNA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Terra (LUNA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LUNA ke USD

Jumlah

LUNA
LUNA
USD
USD

1 LUNA = 0.08184 USD

Perdagangkan LUNA

LUNA/USDT
$0.08184
$0.08184$0.08184
+3.71%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,160.76
$101,160.76$101,160.76

-0.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.60
$3,300.60$3,300.60

+0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.55
$155.55$155.55

-0.23%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0087
$1.0087$1.0087

+17.56%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,160.76
$101,160.76$101,160.76

-0.82%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.60
$3,300.60$3,300.60

+0.02%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2043
$2.2043$2.2043

-1.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.55
$155.55$155.55

-0.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0059
$1.0059$1.0059

-1.00%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0835
$0.0835$0.0835

+67.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012200
$0.012200$0.012200

+1,120.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.400
$4.400$4.400

+340.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008967
$0.008967$0.008967

+320.19%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0835
$0.0835$0.0835

+67.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001743
$0.00001743$0.00001743

+61.83%