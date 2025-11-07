BursaDEX+
Harga live Luna by Virtuals hari ini adalah 0.011813 USD. Lacak informasi harga aktual LUNAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUNAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Luna by Virtuals hari ini adalah 0.011813 USD. Lacak informasi harga aktual LUNAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUNAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LUNAI

Info Harga LUNAI

Penjelasan LUNAI

Situs Web Resmi LUNAI

Tokenomi LUNAI

Prakiraan Harga LUNAI

Riwayat LUNAI

Panduan Membeli LUNAI

Konverter LUNAI ke Mata Uang Fiat

Spot LUNAI

Futures USDT-M LUNAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Luna by Virtuals

Harga Luna by Virtuals(LUNAI)

Harga Live 1 LUNAI ke USD:

$0.011813
+0.11%1D
USD
Grafik Harga Live Luna by Virtuals (LUNAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:01:02 (UTC+8)

Informasi Harga Luna by Virtuals (LUNAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.011568
Low 24 Jam
$ 0.013312
High 24 Jam

$ 0.011568
$ 0.013312
$ 12.765823816951123
$ 0.000061496208216134
+0.39%

+0.11%

+2.02%

+2.02%

Harga aktual Luna by Virtuals (LUNAI) adalah $ 0.011813. Selama 24 jam terakhir, LUNAI diperdagangkan antara low $ 0.011568 dan high $ 0.013312, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUNAI adalah $ 12.765823816951123, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000061496208216134.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUNAI telah berubah sebesar +0.39% selama 1 jam terakhir, +0.11% selama 24 jam, dan +2.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Luna by Virtuals (LUNAI)

No.1005

$ 11.81M
$ 57.93K
$ 11.81M
1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar Luna by Virtuals saat ini adalah $ 11.81M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.93K. Suplai beredar LUNAI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.81M.

Riwayat Harga Luna by Virtuals (LUNAI) USD

Pantau perubahan harga Luna by Virtuals untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001298+0.11%
30 Days$ +0.001223+11.54%
60 Hari$ -0.000716-5.72%
90 Hari$ -0.007936-40.19%
Perubahan Harga Luna by Virtuals Hari Ini

Hari ini, LUNAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001298 (+0.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Luna by Virtuals 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.001223 (+11.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Luna by Virtuals 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LUNAI terlihat mengalami perubahan $ -0.000716 (-5.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Luna by Virtuals 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.007936 (-40.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Luna by Virtuals (LUNAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Luna by Virtuals sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Luna by Virtuals (LUNAI)

LUNAI is a meme coin.

Luna by Virtuals tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Luna by Virtuals Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LUNAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Luna by Virtuals di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Luna by Virtuals dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Luna by Virtuals (USD)

Berapa nilai Luna by Virtuals (LUNAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Luna by Virtuals (LUNAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Luna by Virtuals.

Cek prediksi harga Luna by Virtuals sekarang!

Tokenomi Luna by Virtuals (LUNAI)

Memahami tokenomi Luna by Virtuals (LUNAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUNAI sekarang!

Cara membeli Luna by Virtuals (LUNAI)

Ingin mengetahui cara membeli Luna by Virtuals? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Luna by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUNAI ke Mata Uang Lokal

1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke VND
310.859095
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AUD
A$0.01819202
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke GBP
0.00897788
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke EUR
0.01015918
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke USD
$0.011813
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MYR
RM0.04937834
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke TRY
0.4973273
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke JPY
¥1.807389
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ARS
ARS$17.14503381
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke RUB
0.95968812
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke INR
1.04745871
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke IDR
Rp196.88325458
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PHP
0.69732139
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke EGP
￡E.0.55863677
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BRL
R$0.06308142
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke CAD
C$0.01665633
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BDT
1.44130413
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke NGN
16.99701692
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke COP
$45.26044633
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ZAR
R.0.20507368
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke UAH
0.49685478
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke TZS
T.Sh.29.024541
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke VES
Bs2.634299
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke CLP
$11.127846
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PKR
Rs3.33882632
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke KZT
6.21399239
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke THB
฿0.3827412
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke TWD
NT$0.36608487
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AED
د.إ0.04335371
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke CHF
Fr0.0094504
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke HKD
HK$0.09178701
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AMD
֏4.5172912
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MAD
.د.م0.10997903
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MXN
$0.21936741
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke SAR
ريال0.04429875
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ETB
Br1.81317737
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke KES
KSh1.52553082
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke JOD
د.أ0.008375417
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PLN
0.04347184
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke RON
лв0.0519772
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke SEK
kr0.11293228
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BGN
лв0.01996397
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke HUF
Ft3.94944029
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke CZK
0.24913617
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke KWD
د.ك0.003614778
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ILS
0.03862851
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BOB
Bs0.0815097
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AZN
0.0200821
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke TJS
SM0.10891586
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke GEL
0.03201323
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AOA
Kz10.7781812
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BHD
.د.ب0.004441688
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BMD
$0.011813
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke DKK
kr0.07631198
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke HNL
L0.31044564
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MUR
0.543398
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke NAD
$0.20519181
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke NOK
kr0.1204926
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke NZD
$0.02090901
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PAB
B/.0.011813
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PGK
K0.05044151
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke QAR
ر.ق0.04299932
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke RSD
дин.1.19913763
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke UZS
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ALL
L0.99075631
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ANG
ƒ0.02114527
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke AWG
ƒ0.0212634
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BBD
$0.023626
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BAM
KM0.01996397
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BIF
Fr34.836537
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BND
$0.0153569
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BSD
$0.011813
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke JMD
$1.89421455
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke KHR
47.44171678
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke KMF
Fr5.044151
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke LAK
256.80434269
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke LKR
රු3.60142931
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MDL
L0.20212043
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MGA
Ar53.2116585
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MOP
P0.094504
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MVR
0.1819202
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MWK
MK20.4731103
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke MZN
MT0.75544135
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke NPR
रु1.6739021
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke PYG
83.777796
1 Luna by Virtuals(
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke SBD
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke SCR
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke SRD
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke SVC
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke SZL
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke TMT
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke TND
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke TTD
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke UGX
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke XAF
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke XCD
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke XOF
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke XPF
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BWP
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke BZD
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke CVE
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke DJF
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke DOP
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke DZD
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke FJD
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke GNF
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke GTQ
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke GYD
1 Luna by Virtuals(LUNAI) ke ISK
kr1.488438

Sumber Daya Luna by Virtuals

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Luna by Virtuals, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Luna by Virtuals
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Luna by Virtuals

Berapa nilai Luna by Virtuals (LUNAI) hari ini?
Harga live LUNAI dalam USD adalah 0.011813 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUNAI ke USD saat ini?
Harga LUNAI ke USD saat ini adalah $ 0.011813. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Luna by Virtuals?
Kapitalisasi pasar LUNAI adalah $ 11.81M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUNAI?
Suplai beredar LUNAI adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUNAI?
LUNAI mencapai harga ATH sebesar 12.765823816951123 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUNAI?
LUNAI mencapai harga ATL 0.000061496208216134 USD.
Berapa volume perdagangan LUNAI?
Volume perdagangan 24 jam live LUNAI adalah $ 57.93K USD.
Akankah harga LUNAI naik lebih tinggi tahun ini?
LUNAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUNAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:01:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Luna by Virtuals (LUNAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LUNAI ke USD

Jumlah

USD

1 LUNAI = 0.011813 USD

Perdagangkan LUNAI

LUNAI/USDT
$0.011813
+0.04%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

