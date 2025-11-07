BursaDEX+
Harga live ADLUNAM INC hari ini adalah 0.0065 USD. Lacak informasi harga aktual LUNAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUNAM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ADLUNAM INC(LUNAM)

Harga Live 1 LUNAM ke USD:

$0.0065
$0.0065$0.0065
+4.00%1D
USD
Grafik Harga Live ADLUNAM INC (LUNAM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:55:06 (UTC+8)

Informasi Harga ADLUNAM INC (LUNAM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00623
$ 0.00623$ 0.00623
Low 24 Jam
$ 0.00661
$ 0.00661$ 0.00661
High 24 Jam

$ 0.00623
$ 0.00623$ 0.00623

$ 0.00661
$ 0.00661$ 0.00661

--
----

--
----

-0.62%

+4.00%

-21.88%

-21.88%

Harga aktual ADLUNAM INC (LUNAM) adalah $ 0.0065. Selama 24 jam terakhir, LUNAM diperdagangkan antara low $ 0.00623 dan high $ 0.00661, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUNAM adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUNAM telah berubah sebesar -0.62% selama 1 jam terakhir, +4.00% selama 24 jam, dan -21.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ADLUNAM INC (LUNAM)

--
----

$ 54.26K
$ 54.26K$ 54.26K

$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar ADLUNAM INC saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.26K. Suplai beredar LUNAM adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.50M.

Riwayat Harga ADLUNAM INC (LUNAM) USD

Pantau perubahan harga ADLUNAM INC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00025+4.00%
30 Days$ -0.0035-35.00%
60 Hari$ -0.0035-35.00%
90 Hari$ -0.0035-35.00%
Perubahan Harga ADLUNAM INC Hari Ini

Hari ini, LUNAM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00025 (+4.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ADLUNAM INC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0035 (-35.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ADLUNAM INC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LUNAM terlihat mengalami perubahan $ -0.0035 (-35.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ADLUNAM INC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0035 (-35.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ADLUNAM INC (LUNAM)?

Lihat halaman Riwayat Harga ADLUNAM INC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ADLUNAM INC (LUNAM)

AdLunam adalah platform penggalangan dana Web3 full-stack yang mendukung airdrop dan IDO yang lebih cerdas dengan mengintegrasikan analitik keterlibatan 360° ke dalam mekanisme alokasi. Intinya adalah protokol Proof of Attention™ (PoA) milik kami, yang menilai perilaku pengguna di seluruh platform sosial dan on-chain untuk membangun profil reputasi investor yang dinamis. Data ini mengalir melalui rangkaian produk lengkap kami (SocialFi, penjualan token, DEX), setiap produk memperkuat produk berikutnya, membentuk roda pertumbuhan di mana keterlibatan menjadi data, data menjadi reputasi, dan reputasi mendorong akses dan modal.

ADLUNAM INC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ADLUNAM INC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LUNAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ADLUNAM INC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ADLUNAM INC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ADLUNAM INC (USD)

Berapa nilai ADLUNAM INC (LUNAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ADLUNAM INC (LUNAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ADLUNAM INC.

Cek prediksi harga ADLUNAM INC sekarang!

Tokenomi ADLUNAM INC (LUNAM)

Memahami tokenomi ADLUNAM INC (LUNAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUNAM sekarang!

Cara membeli ADLUNAM INC (LUNAM)

Ingin mengetahui cara membeli ADLUNAM INC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ADLUNAM INC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LUNAM ke Mata Uang Lokal

1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke VND
171.0475
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke AUD
A$0.01001
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke GBP
0.00494
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke EUR
0.00559
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke USD
$0.0065
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MYR
RM0.027105
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke TRY
0.2743
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke JPY
¥0.9945
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke ARS
ARS$9.433905
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke RUB
0.52806
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke INR
0.576355
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke IDR
Rp108.33329
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke PHP
0.383955
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke EGP
￡E.0.30745
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BRL
R$0.034775
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke CAD
C$0.009165
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BDT
0.793065
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke NGN
9.35246
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke COP
$24.904165
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke ZAR
R.0.11297
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke UAH
0.27339
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke TZS
T.Sh.15.9705
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke VES
Bs1.4755
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke CLP
$6.1295
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke PKR
Rs1.83716
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke KZT
3.419195
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke THB
฿0.2106
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke TWD
NT$0.201435
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke AED
د.إ0.023855
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke CHF
Fr0.0052
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke HKD
HK$0.050505
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke AMD
֏2.4856
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MAD
.د.م0.06045
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MXN
$0.12077
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke SAR
ريال0.024375
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke ETB
Br1.000285
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke KES
KSh0.83941
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke JOD
د.أ0.0046085
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke PLN
0.02392
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke RON
лв0.0286
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke SEK
kr0.06227
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BGN
лв0.010985
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke HUF
Ft2.176785
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke CZK
0.137085
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke KWD
د.ك0.001989
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke ILS
0.021255
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BOB
Bs0.04485
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke AZN
0.01105
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke TJS
SM0.05993
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke GEL
0.017615
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke AOA
Kz5.957835
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BHD
.د.ب0.0024505
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BMD
$0.0065
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke DKK
kr0.042055
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke HNL
L0.17121
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MUR
0.29861
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke NAD
$0.112905
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke NOK
kr0.066365
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke NZD
$0.011505
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke PAB
B/.0.0065
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke PGK
K0.0273
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke QAR
ر.ق0.02366
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke RSD
дин.0.660335
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke UZS
soʻm78.313235
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke ALL
L0.545025
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke ANG
ƒ0.011635
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke AWG
ƒ0.0117
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BBD
$0.013
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BAM
KM0.010985
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BIF
Fr19.1685
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BND
$0.00845
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BSD
$0.0065
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke JMD
$1.042275
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke KHR
26.10439
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke KMF
Fr2.73
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke LAK
141.304345
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke LKR
රු1.981655
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MDL
L0.1105
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MGA
Ar29.27925
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MOP
P0.052
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MVR
0.1001
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MWK
MK11.284715
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke MZN
MT0.415675
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke NPR
रु0.92105
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke PYG
46.098
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke RWF
Fr9.4315
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke SBD
$0.053495
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke SCR
0.091
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke SRD
$0.25025
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke SVC
$0.05681
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke SZL
L0.11284
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke TMT
m0.02275
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke TND
د.ت0.0192335
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke TTD
$0.044005
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke UGX
Sh22.724
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke XAF
Fr3.692
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke XCD
$0.01755
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke XOF
Fr3.692
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke XPF
Fr0.6695
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BWP
P0.087425
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke BZD
$0.013065
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke CVE
$0.62296
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke DJF
Fr1.1505
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke DOP
$0.418015
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke DZD
د.ج0.84812
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke FJD
$0.01482
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke GNF
Fr56.5175
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke GTQ
Q0.04979
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke GYD
$1.35954
1 ADLUNAM INC(LUNAM) ke ISK
kr0.819

Sumber Daya ADLUNAM INC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ADLUNAM INC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ADLUNAM INC
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ADLUNAM INC

Berapa nilai ADLUNAM INC (LUNAM) hari ini?
Harga live LUNAM dalam USD adalah 0.0065 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUNAM ke USD saat ini?
Harga LUNAM ke USD saat ini adalah $ 0.0065. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ADLUNAM INC?
Kapitalisasi pasar LUNAM adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUNAM?
Suplai beredar LUNAM adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUNAM?
LUNAM mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUNAM?
LUNAM mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan LUNAM?
Volume perdagangan 24 jam live LUNAM adalah $ 54.26K USD.
Akankah harga LUNAM naik lebih tinggi tahun ini?
LUNAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUNAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:55:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ADLUNAM INC (LUNAM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

