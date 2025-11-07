Apa yang dimaksud dengan ADLUNAM INC (LUNAM)

AdLunam adalah platform penggalangan dana Web3 full-stack yang mendukung airdrop dan IDO yang lebih cerdas dengan mengintegrasikan analitik keterlibatan 360° ke dalam mekanisme alokasi. Intinya adalah protokol Proof of Attention™ (PoA) milik kami, yang menilai perilaku pengguna di seluruh platform sosial dan on-chain untuk membangun profil reputasi investor yang dinamis. Data ini mengalir melalui rangkaian produk lengkap kami (SocialFi, penjualan token, DEX), setiap produk memperkuat produk berikutnya, membentuk roda pertumbuhan di mana keterlibatan menjadi data, data menjadi reputasi, dan reputasi mendorong akses dan modal.

ADLUNAM INC tersedia di MEXC



Sumber Daya ADLUNAM INC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ADLUNAM INC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

