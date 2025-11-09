Tokenomi ADLUNAM INC (LUNAM)

Tokenomi ADLUNAM INC (LUNAM)

Telusuri wawasan utama tentang ADLUNAM INC (LUNAM), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:50:09 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga ADLUNAM INC (LUNAM)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk ADLUNAM INC (LUNAM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 6.59M
$ 6.59M$ 6.59M
All-Time High:
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.00659
$ 0.00659$ 0.00659

Informasi ADLUNAM INC (LUNAM)

AdLunam adalah platform penggalangan dana Web3 full-stack yang mendukung airdrop dan IDO yang lebih cerdas dengan mengintegrasikan analitik keterlibatan 360° ke dalam mekanisme alokasi. Intinya adalah protokol Proof of Attention™ (PoA) milik kami, yang menilai perilaku pengguna di seluruh platform sosial dan on-chain untuk membangun profil reputasi investor yang dinamis. Data ini mengalir melalui rangkaian produk lengkap kami (SocialFi, penjualan token, DEX), setiap produk memperkuat produk berikutnya, membentuk roda pertumbuhan di mana keterlibatan menjadi data, data menjadi reputasi, dan reputasi mendorong akses dan modal.

Situs Web Resmi:
https://adlunam.cc/
Whitepaper:
https://adlunam-inc.gitbook.io/adlunam-inc.-whitepaper
Explorer Blok:
https://basescan.org/token/0x852a1771cfa50d237026cd4263bfce6c62d4e908

Tokenomi ADLUNAM INC (LUNAM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi ADLUNAM INC (LUNAM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token LUNAM yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token LUNAM yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi LUNAM, jelajahi harga live token LUNAM!

Riwayat Harga ADLUNAM INC (LUNAM)

Menganalisis riwayat harga LUNAM membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga LUNAM

Ingin mengetahui arah LUNAM? Halaman prediksi harga LUNAM kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

