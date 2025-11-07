BursaDEX+
Harga live LUKSO hari ini adalah 0.57 USD. Lacak informasi harga aktual LYX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LYX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LYX

Info Harga LYX

Penjelasan LYX

Whitepaper LYX

Situs Web Resmi LYX

Tokenomi LYX

Prakiraan Harga LYX

Riwayat LYX

Panduan Membeli LYX

Konverter LYX ke Mata Uang Fiat

Harga LUKSO(LYX)

Harga Live 1 LYX ke USD:

$0.57
-0.34%1D
USD
Grafik Harga Live LUKSO (LYX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:55:27 (UTC+8)

Informasi Harga LUKSO (LYX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.57
Low 24 Jam
$ 0.636
$ 0.636$ 0.636
High 24 Jam

$ 0.57
$ 0.636
$ 11.614818376214712
$ 0.5508968765168473
-3.72%

-0.33%

-17.75%

-17.75%

Harga aktual LUKSO (LYX) adalah $ 0.57. Selama 24 jam terakhir, LYX diperdagangkan antara low $ 0.57 dan high $ 0.636, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLYX adalah $ 11.614818376214712, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5508968765168473.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LYX telah berubah sebesar -3.72% selama 1 jam terakhir, -0.33% selama 24 jam, dan -17.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LUKSO (LYX)

No.814

$ 17.41M
$ 25.39K
$ 24.01M
30.54M
42,115,181.93
LYX

Kapitalisasi Pasar LUKSO saat ini adalah $ 17.41M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 25.39K. Suplai beredar LYX adalah 30.54M, dan total suplainya sebesar 42115181.93. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.01M.

Riwayat Harga LUKSO (LYX) USD

Pantau perubahan harga LUKSO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00194-0.33%
30 Days$ -0.195-25.50%
60 Hari$ -0.367-39.17%
90 Hari$ -0.542-48.75%
Perubahan Harga LUKSO Hari Ini

Hari ini, LYX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00194 (-0.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LUKSO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.195 (-25.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LUKSO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LYX terlihat mengalami perubahan $ -0.367 (-39.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LUKSO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.542 (-48.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LUKSO (LYX)?

Lihat halaman Riwayat Harga LUKSO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LUKSO (LYX)

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

LUKSO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LUKSO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LYX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LUKSO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LUKSO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LUKSO (USD)

Berapa nilai LUKSO (LYX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LUKSO (LYX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LUKSO.

Cek prediksi harga LUKSO sekarang!

Tokenomi LUKSO (LYX)

Memahami tokenomi LUKSO (LYX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LYX sekarang!

Cara membeli LUKSO (LYX)

Ingin mengetahui cara membeli LUKSO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LUKSO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LYX ke Mata Uang Lokal

1 LUKSO(LYX) ke VND
14,999.55
1 LUKSO(LYX) ke AUD
A$0.8778
1 LUKSO(LYX) ke GBP
0.4332
1 LUKSO(LYX) ke EUR
0.4902
1 LUKSO(LYX) ke USD
$0.57
1 LUKSO(LYX) ke MYR
RM2.3769
1 LUKSO(LYX) ke TRY
24.054
1 LUKSO(LYX) ke JPY
¥87.21
1 LUKSO(LYX) ke ARS
ARS$827.2809
1 LUKSO(LYX) ke RUB
46.3068
1 LUKSO(LYX) ke INR
50.5419
1 LUKSO(LYX) ke IDR
Rp9,499.9962
1 LUKSO(LYX) ke PHP
33.6699
1 LUKSO(LYX) ke EGP
￡E.26.961
1 LUKSO(LYX) ke BRL
R$3.0495
1 LUKSO(LYX) ke CAD
C$0.8037
1 LUKSO(LYX) ke BDT
69.5457
1 LUKSO(LYX) ke NGN
820.1388
1 LUKSO(LYX) ke COP
$2,183.9037
1 LUKSO(LYX) ke ZAR
R.9.9066
1 LUKSO(LYX) ke UAH
23.9742
1 LUKSO(LYX) ke TZS
T.Sh.1,400.49
1 LUKSO(LYX) ke VES
Bs129.39
1 LUKSO(LYX) ke CLP
$537.51
1 LUKSO(LYX) ke PKR
Rs161.1048
1 LUKSO(LYX) ke KZT
299.8371
1 LUKSO(LYX) ke THB
฿18.468
1 LUKSO(LYX) ke TWD
NT$17.6643
1 LUKSO(LYX) ke AED
د.إ2.0919
1 LUKSO(LYX) ke CHF
Fr0.456
1 LUKSO(LYX) ke HKD
HK$4.4289
1 LUKSO(LYX) ke AMD
֏217.968
1 LUKSO(LYX) ke MAD
.د.م5.301
1 LUKSO(LYX) ke MXN
$10.5906
1 LUKSO(LYX) ke SAR
ريال2.1375
1 LUKSO(LYX) ke ETB
Br87.7173
1 LUKSO(LYX) ke KES
KSh73.6098
1 LUKSO(LYX) ke JOD
د.أ0.40413
1 LUKSO(LYX) ke PLN
2.0976
1 LUKSO(LYX) ke RON
лв2.508
1 LUKSO(LYX) ke SEK
kr5.4606
1 LUKSO(LYX) ke BGN
лв0.9633
1 LUKSO(LYX) ke HUF
Ft190.8873
1 LUKSO(LYX) ke CZK
12.0213
1 LUKSO(LYX) ke KWD
د.ك0.17442
1 LUKSO(LYX) ke ILS
1.8639
1 LUKSO(LYX) ke BOB
Bs3.933
1 LUKSO(LYX) ke AZN
0.969
1 LUKSO(LYX) ke TJS
SM5.2554
1 LUKSO(LYX) ke GEL
1.5447
1 LUKSO(LYX) ke AOA
Kz522.4563
1 LUKSO(LYX) ke BHD
.د.ب0.21489
1 LUKSO(LYX) ke BMD
$0.57
1 LUKSO(LYX) ke DKK
kr3.6879
1 LUKSO(LYX) ke HNL
L15.0138
1 LUKSO(LYX) ke MUR
26.1858
1 LUKSO(LYX) ke NAD
$9.9009
1 LUKSO(LYX) ke NOK
kr5.8197
1 LUKSO(LYX) ke NZD
$1.0089
1 LUKSO(LYX) ke PAB
B/.0.57
1 LUKSO(LYX) ke PGK
K2.394
1 LUKSO(LYX) ke QAR
ر.ق2.0748
1 LUKSO(LYX) ke RSD
дин.57.9063
1 LUKSO(LYX) ke UZS
soʻm6,867.4683
1 LUKSO(LYX) ke ALL
L47.7945
1 LUKSO(LYX) ke ANG
ƒ1.0203
1 LUKSO(LYX) ke AWG
ƒ1.026
1 LUKSO(LYX) ke BBD
$1.14
1 LUKSO(LYX) ke BAM
KM0.9633
1 LUKSO(LYX) ke BIF
Fr1,680.93
1 LUKSO(LYX) ke BND
$0.741
1 LUKSO(LYX) ke BSD
$0.57
1 LUKSO(LYX) ke JMD
$91.3995
1 LUKSO(LYX) ke KHR
2,289.1542
1 LUKSO(LYX) ke KMF
Fr239.4
1 LUKSO(LYX) ke LAK
12,391.3041
1 LUKSO(LYX) ke LKR
රු173.7759
1 LUKSO(LYX) ke MDL
L9.69
1 LUKSO(LYX) ke MGA
Ar2,567.565
1 LUKSO(LYX) ke MOP
P4.56
1 LUKSO(LYX) ke MVR
8.778
1 LUKSO(LYX) ke MWK
MK989.5827
1 LUKSO(LYX) ke MZN
MT36.4515
1 LUKSO(LYX) ke NPR
रु80.769
1 LUKSO(LYX) ke PYG
4,042.44
1 LUKSO(LYX) ke RWF
Fr827.07
1 LUKSO(LYX) ke SBD
$4.6911
1 LUKSO(LYX) ke SCR
7.98
1 LUKSO(LYX) ke SRD
$21.945
1 LUKSO(LYX) ke SVC
$4.9818
1 LUKSO(LYX) ke SZL
L9.8952
1 LUKSO(LYX) ke TMT
m1.995
1 LUKSO(LYX) ke TND
د.ت1.68663
1 LUKSO(LYX) ke TTD
$3.8589
1 LUKSO(LYX) ke UGX
Sh1,992.72
1 LUKSO(LYX) ke XAF
Fr323.76
1 LUKSO(LYX) ke XCD
$1.539
1 LUKSO(LYX) ke XOF
Fr323.76
1 LUKSO(LYX) ke XPF
Fr58.71
1 LUKSO(LYX) ke BWP
P7.6665
1 LUKSO(LYX) ke BZD
$1.1457
1 LUKSO(LYX) ke CVE
$54.6288
1 LUKSO(LYX) ke DJF
Fr100.89
1 LUKSO(LYX) ke DOP
$36.6567
1 LUKSO(LYX) ke DZD
د.ج74.3736
1 LUKSO(LYX) ke FJD
$1.2996
1 LUKSO(LYX) ke GNF
Fr4,956.15
1 LUKSO(LYX) ke GTQ
Q4.3662
1 LUKSO(LYX) ke GYD
$119.2212
1 LUKSO(LYX) ke ISK
kr71.82

Sumber Daya LUKSO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LUKSO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LUKSO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LUKSO

Berapa nilai LUKSO (LYX) hari ini?
Harga live LYX dalam USD adalah 0.57 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LYX ke USD saat ini?
Harga LYX ke USD saat ini adalah $ 0.57. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LUKSO?
Kapitalisasi pasar LYX adalah $ 17.41M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LYX?
Suplai beredar LYX adalah 30.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LYX?
LYX mencapai harga ATH sebesar 11.614818376214712 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LYX?
LYX mencapai harga ATL 0.5508968765168473 USD.
Berapa volume perdagangan LYX?
Volume perdagangan 24 jam live LYX adalah $ 25.39K USD.
Akankah harga LYX naik lebih tinggi tahun ini?
LYX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LYX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting LUKSO (LYX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

