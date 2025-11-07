Apa yang dimaksud dengan LUKSO (LYX)

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY's Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

Prediksi Harga LUKSO (USD)

Berapa nilai LUKSO (LYX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LUKSO (LYX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LUKSO.

Tokenomi LUKSO (LYX)

Memahami tokenomi LUKSO (LYX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LYX sekarang!

Sumber Daya LUKSO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LUKSO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LUKSO Berapa nilai LUKSO (LYX) hari ini? Harga live LYX dalam USD adalah 0.57 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LYX ke USD saat ini? $ 0.57 . Cobalah Harga LYX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar LUKSO? Kapitalisasi pasar LYX adalah $ 17.41M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LYX? Suplai beredar LYX adalah 30.54M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LYX? LYX mencapai harga ATH sebesar 11.614818376214712 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LYX? LYX mencapai harga ATL 0.5508968765168473 USD . Berapa volume perdagangan LYX? Volume perdagangan 24 jam live LYX adalah $ 25.39K USD . Akankah harga LYX naik lebih tinggi tahun ini? LYX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LYX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting LUKSO (LYX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

