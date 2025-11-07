Apa yang dimaksud dengan MAGAETH (MAGAETH)

MAGAETH is a meme coin on Ethereum.

Selain itu, Anda dapat:

Prediksi Harga MAGAETH (USD)

Berapa nilai MAGAETH (MAGAETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MAGAETH (MAGAETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MAGAETH.

Tokenomi MAGAETH (MAGAETH)

Memahami tokenomi MAGAETH (MAGAETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAGAETH sekarang!

Cara membeli MAGAETH (MAGAETH)

MAGAETH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya MAGAETH

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MAGAETH, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MAGAETH Berapa nilai MAGAETH (MAGAETH) hari ini? Harga live MAGAETH dalam USD adalah 0.000003706 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MAGAETH ke USD saat ini? $ 0.000003706 . Cobalah Harga MAGAETH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MAGAETH? Kapitalisasi pasar MAGAETH adalah $ 1.45M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MAGAETH? Suplai beredar MAGAETH adalah 390.26B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MAGAETH? MAGAETH mencapai harga ATH sebesar 0.000746141342525885 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MAGAETH? MAGAETH mencapai harga ATL 0.000003524837202836 USD . Berapa volume perdagangan MAGAETH? Volume perdagangan 24 jam live MAGAETH adalah $ 54.91K USD . Akankah harga MAGAETH naik lebih tinggi tahun ini? MAGAETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAGAETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting MAGAETH (MAGAETH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

