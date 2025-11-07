BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Maiga.ai hari ini adalah 0.0189 USD. Lacak informasi harga aktual MAIGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAIGA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Maiga.ai hari ini adalah 0.0189 USD. Lacak informasi harga aktual MAIGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAIGA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MAIGA

Info Harga MAIGA

Penjelasan MAIGA

Whitepaper MAIGA

Situs Web Resmi MAIGA

Tokenomi MAIGA

Prakiraan Harga MAIGA

Riwayat MAIGA

Panduan Membeli MAIGA

Konverter MAIGA ke Mata Uang Fiat

Spot MAIGA

Futures USDT-M MAIGA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Maiga.ai

Harga Maiga.ai(MAIGA)

Harga Live 1 MAIGA ke USD:

$0.0189
$0.0189$0.0189
+3.67%1D
USD
Grafik Harga Live Maiga.ai (MAIGA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:47:38 (UTC+8)

Informasi Harga Maiga.ai (MAIGA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01743
$ 0.01743$ 0.01743
Low 24 Jam
$ 0.02116
$ 0.02116$ 0.02116
High 24 Jam

$ 0.01743
$ 0.01743$ 0.01743

$ 0.02116
$ 0.02116$ 0.02116

--
----

--
----

+1.39%

+3.67%

-47.46%

-47.46%

Harga aktual Maiga.ai (MAIGA) adalah $ 0.0189. Selama 24 jam terakhir, MAIGA diperdagangkan antara low $ 0.01743 dan high $ 0.02116, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAIGA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAIGA telah berubah sebesar +1.39% selama 1 jam terakhir, +3.67% selama 24 jam, dan -47.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Maiga.ai (MAIGA)

--
----

$ 67.08K
$ 67.08K$ 67.08K

$ 18.90M
$ 18.90M$ 18.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Maiga.ai saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.08K. Suplai beredar MAIGA adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.90M.

Riwayat Harga Maiga.ai (MAIGA) USD

Pantau perubahan harga Maiga.ai untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006691+3.67%
30 Days$ -0.06415-77.25%
60 Hari$ -0.0011-5.50%
90 Hari$ -0.0011-5.50%
Perubahan Harga Maiga.ai Hari Ini

Hari ini, MAIGA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0006691 (+3.67%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Maiga.ai 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.06415 (-77.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Maiga.ai 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAIGA terlihat mengalami perubahan $ -0.0011 (-5.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Maiga.ai 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0011 (-5.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Maiga.ai (MAIGA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Maiga.ai sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Maiga.ai (MAIGA)

Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more.

Maiga.ai tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Maiga.ai Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MAIGA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Maiga.ai di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Maiga.ai dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Maiga.ai (USD)

Berapa nilai Maiga.ai (MAIGA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Maiga.ai (MAIGA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Maiga.ai.

Cek prediksi harga Maiga.ai sekarang!

Tokenomi Maiga.ai (MAIGA)

Memahami tokenomi Maiga.ai (MAIGA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAIGA sekarang!

Cara membeli Maiga.ai (MAIGA)

Ingin mengetahui cara membeli Maiga.ai? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Maiga.ai di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MAIGA ke Mata Uang Lokal

1 Maiga.ai(MAIGA) ke VND
497.3535
1 Maiga.ai(MAIGA) ke AUD
A$0.029106
1 Maiga.ai(MAIGA) ke GBP
0.014364
1 Maiga.ai(MAIGA) ke EUR
0.016254
1 Maiga.ai(MAIGA) ke USD
$0.0189
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MYR
RM0.079002
1 Maiga.ai(MAIGA) ke TRY
0.797391
1 Maiga.ai(MAIGA) ke JPY
¥2.8728
1 Maiga.ai(MAIGA) ke ARS
ARS$27.430893
1 Maiga.ai(MAIGA) ke RUB
1.535436
1 Maiga.ai(MAIGA) ke INR
1.675863
1 Maiga.ai(MAIGA) ke IDR
Rp314.999874
1 Maiga.ai(MAIGA) ke PHP
1.114344
1 Maiga.ai(MAIGA) ke EGP
￡E.0.89397
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BRL
R$0.101115
1 Maiga.ai(MAIGA) ke CAD
C$0.026649
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BDT
2.305989
1 Maiga.ai(MAIGA) ke NGN
27.194076
1 Maiga.ai(MAIGA) ke COP
$72.413649
1 Maiga.ai(MAIGA) ke ZAR
R.0.328482
1 Maiga.ai(MAIGA) ke UAH
0.794934
1 Maiga.ai(MAIGA) ke TZS
T.Sh.46.4373
1 Maiga.ai(MAIGA) ke VES
Bs4.2903
1 Maiga.ai(MAIGA) ke CLP
$17.8227
1 Maiga.ai(MAIGA) ke PKR
Rs5.341896
1 Maiga.ai(MAIGA) ke KZT
9.941967
1 Maiga.ai(MAIGA) ke THB
฿0.611982
1 Maiga.ai(MAIGA) ke TWD
NT$0.585711
1 Maiga.ai(MAIGA) ke AED
د.إ0.069363
1 Maiga.ai(MAIGA) ke CHF
Fr0.01512
1 Maiga.ai(MAIGA) ke HKD
HK$0.146853
1 Maiga.ai(MAIGA) ke AMD
֏7.22736
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MAD
.د.م0.17577
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MXN
$0.350973
1 Maiga.ai(MAIGA) ke SAR
ريال0.070875
1 Maiga.ai(MAIGA) ke ETB
Br2.908521
1 Maiga.ai(MAIGA) ke KES
KSh2.440746
1 Maiga.ai(MAIGA) ke JOD
د.أ0.0134001
1 Maiga.ai(MAIGA) ke PLN
0.069552
1 Maiga.ai(MAIGA) ke RON
лв0.08316
1 Maiga.ai(MAIGA) ke SEK
kr0.180873
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BGN
лв0.031941
1 Maiga.ai(MAIGA) ke HUF
Ft6.323184
1 Maiga.ai(MAIGA) ke CZK
0.398412
1 Maiga.ai(MAIGA) ke KWD
د.ك0.0057834
1 Maiga.ai(MAIGA) ke ILS
0.061803
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BOB
Bs0.13041
1 Maiga.ai(MAIGA) ke AZN
0.03213
1 Maiga.ai(MAIGA) ke TJS
SM0.174258
1 Maiga.ai(MAIGA) ke GEL
0.051219
1 Maiga.ai(MAIGA) ke AOA
Kz17.323551
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BHD
.د.ب0.0071064
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BMD
$0.0189
1 Maiga.ai(MAIGA) ke DKK
kr0.122283
1 Maiga.ai(MAIGA) ke HNL
L0.497826
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MUR
0.868833
1 Maiga.ai(MAIGA) ke NAD
$0.328293
1 Maiga.ai(MAIGA) ke NOK
kr0.19278
1 Maiga.ai(MAIGA) ke NZD
$0.033453
1 Maiga.ai(MAIGA) ke PAB
B/.0.0189
1 Maiga.ai(MAIGA) ke PGK
K0.07938
1 Maiga.ai(MAIGA) ke QAR
ر.ق0.068796
1 Maiga.ai(MAIGA) ke RSD
дин.1.919484
1 Maiga.ai(MAIGA) ke UZS
soʻm227.710791
1 Maiga.ai(MAIGA) ke ALL
L1.584765
1 Maiga.ai(MAIGA) ke ANG
ƒ0.033831
1 Maiga.ai(MAIGA) ke AWG
ƒ0.03402
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BBD
$0.0378
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BAM
KM0.031941
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BIF
Fr55.7361
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BND
$0.02457
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BSD
$0.0189
1 Maiga.ai(MAIGA) ke JMD
$3.030615
1 Maiga.ai(MAIGA) ke KHR
75.903534
1 Maiga.ai(MAIGA) ke KMF
Fr7.938
1 Maiga.ai(MAIGA) ke LAK
410.869557
1 Maiga.ai(MAIGA) ke LKR
රු5.762043
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MDL
L0.3213
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MGA
Ar85.13505
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MOP
P0.1512
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MVR
0.29106
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MWK
MK32.812479
1 Maiga.ai(MAIGA) ke MZN
MT1.208655
1 Maiga.ai(MAIGA) ke NPR
रु2.67813
1 Maiga.ai(MAIGA) ke PYG
134.0388
1 Maiga.ai(MAIGA) ke RWF
Fr27.4239
1 Maiga.ai(MAIGA) ke SBD
$0.155547
1 Maiga.ai(MAIGA) ke SCR
0.272727
1 Maiga.ai(MAIGA) ke SRD
$0.72765
1 Maiga.ai(MAIGA) ke SVC
$0.165186
1 Maiga.ai(MAIGA) ke SZL
L0.328104
1 Maiga.ai(MAIGA) ke TMT
m0.06615
1 Maiga.ai(MAIGA) ke TND
د.ت0.0559251
1 Maiga.ai(MAIGA) ke TTD
$0.127953
1 Maiga.ai(MAIGA) ke UGX
Sh66.0744
1 Maiga.ai(MAIGA) ke XAF
Fr10.7352
1 Maiga.ai(MAIGA) ke XCD
$0.05103
1 Maiga.ai(MAIGA) ke XOF
Fr10.7352
1 Maiga.ai(MAIGA) ke XPF
Fr1.9467
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BWP
P0.254205
1 Maiga.ai(MAIGA) ke BZD
$0.037989
1 Maiga.ai(MAIGA) ke CVE
$1.811376
1 Maiga.ai(MAIGA) ke DJF
Fr3.3453
1 Maiga.ai(MAIGA) ke DOP
$1.215459
1 Maiga.ai(MAIGA) ke DZD
د.ج2.467962
1 Maiga.ai(MAIGA) ke FJD
$0.043092
1 Maiga.ai(MAIGA) ke GNF
Fr164.3355
1 Maiga.ai(MAIGA) ke GTQ
Q0.144774
1 Maiga.ai(MAIGA) ke GYD
$3.953124
1 Maiga.ai(MAIGA) ke ISK
kr2.3814

Sumber Daya Maiga.ai

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Maiga.ai, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Maiga.ai
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Maiga.ai

Berapa nilai Maiga.ai (MAIGA) hari ini?
Harga live MAIGA dalam USD adalah 0.0189 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAIGA ke USD saat ini?
Harga MAIGA ke USD saat ini adalah $ 0.0189. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Maiga.ai?
Kapitalisasi pasar MAIGA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAIGA?
Suplai beredar MAIGA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAIGA?
MAIGA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAIGA?
MAIGA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan MAIGA?
Volume perdagangan 24 jam live MAIGA adalah $ 67.08K USD.
Akankah harga MAIGA naik lebih tinggi tahun ini?
MAIGA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAIGA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:47:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Maiga.ai (MAIGA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MAIGA ke USD

Jumlah

MAIGA
MAIGA
USD
USD

1 MAIGA = 0.0189 USD

Perdagangkan MAIGA

MAIGA/USDT
$0.0189
$0.0189$0.0189
+3.96%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,414.65
$101,414.65$101,414.65

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.97
$3,326.97$3,326.97

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.52
$156.52$156.52

+0.38%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0469
$1.0469$1.0469

+22.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,414.65
$101,414.65$101,414.65

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.97
$3,326.97$3,326.97

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.52
$156.52$156.52

+0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2238
$2.2238$2.2238

-0.47%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0335
$1.0335$1.0335

+1.71%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0759
$0.0759$0.0759

+51.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017500
$0.017500$0.017500

+1,650.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009676
$0.009676$0.009676

+353.42%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.253
$4.253$4.253

+325.30%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.253
$2.253$2.253

+63.37%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0759
$0.0759$0.0759

+51.80%